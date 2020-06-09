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Вступление

Буквально пять лет назад общие продажи материнских плат формата mini-ITX не превышали одного процента среди всех моделей, что подвигло некоторых производителей свернуть данное направление и перевести производственные рельсы на более перспективные продукты. Однако за последние несколько лет доля компактных ПК стала набирать массу, что, по комментариям моих коллег, позволило отыграть до 7% в текущем эквиваленте.

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Способствует развитию данного направления и новые технические задачи в тендерах, которые ставят предприятия и организации. Это не могло не заставить компании-производители признать просчет тактических действий, закладываемых на год вперед, начать разработку и выпуск не только бюджетных моделей, но и топовых системных плат для удовлетворения спроса оверклокеров и энтузиастов. Одной из них является компания MSI.

Анонс процессоров Intel десятого поколения подарил нам материнскую плату MSI MEG Z490I Unify семейства MSI Enthusiast Gaming, относящуюся к старшей серии и отличающуюся миниатюрными габаритами mini-ITX. Новинка базируется на топовой системной логике Intel Z490 и оснащена по последнему слову техники, а сам производитель заявляет о технических совершенствованиях в конструкции печатной платы и оптимизации микропрограммного обеспечения, что позволит MSI MEG Z490I Unify установить рекорды разгона. С удовольствием проверим громкие слова!

Технические характеристики MSI MEG Z490I Unify

Модель MSI MEG Z490I Unify Сокет Intel LGA 1200 Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors Оперативная память 2 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5000+ МГц (OC) Слоты расширения 1 х PCIe 3.0 x16 Сетевые контроллеры Realtek 8125B 2.5G LAN Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220 Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

1 x Clear CMOS Button;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x Thunderbolt 3 (40Gbps);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out Форм-фактор mini-ITX

Внешний вид и особенности дизайна

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Среди всего разнообразия модельного ряда различных производителей, MSI MEG Z490I Unify выделяет десятислойная печатная плата на черном текстолите: подобных аналогов очень мало. Форм-фактор – mini-ITX с габаритами 170х170 мм.

Новинка принадлежит серии Unify, впервые с которой мы познакомились на примере материнской платы MSI MEG X570 Unify на платформе AMD. Для данной линейки характерен черный дизайн с массивными радиаторами цепей питания, выдержанный в едином холодном стиле. Компоновка очень плотная, и разработчикам пришлось пойти на многие ухищрения, чтобы продукт оставался элитным и главное – оснащенным.

С противоположной стороны на месте крепления системы охлаждения размещена информационная памятка об аккуратности установки компонентов СЖО, в частности, не перетягивать винты креплений. На печатной плате размещено большое число высоких SMD-элементов и микросхем, которые могут быть повреждены.

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Примечательно расположение дополнительного слота M.2 для твердотельного накопителя, что для материнских плат формата mini-ITX нередкость.

Материнская плата MSI MEG Z490I Unify базируется на процессорном сокете Intel LGA1200. Поддерживаются все актуальные процессоры Intel десятого поколения.

Блок-схема основных линий материнской платы MSI MEG Z490I Unify, полученной из руководства пользователя.

На борту материнской платы располагаются два DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 64 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2666 / 2933 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3000 – 5000 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8» pin.

На материнской плате MSI MEG Z490I Unify располагаются три коннектора 4-pin для вентиляторов (процессора, помпы и корпусного вентилятора), что можно занести в плюсы новинки, и два порта JRainbow 5V для организации подсветки, чтобы приукрасить строгий черный дизайн.

Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены два коннектора SATA-III, расположенные на привычном месте для пользователя.

Дополнительная пара портов SATA-III перекочевала для размещения между слотами DIMM и чипсетом: пространство на материнской плате mini-ITX ограничено, производители находят выход из положения различными приемами.

Светодиодная панель Ez Debug LED смещена к колодке USB 3.2. Она позволяет идентифицировать этапы прохождения POST.

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Как и любая материнская плата формата mini-ITX, модель MSI MEG Z490I Unify может предложить единственный слот PCI Express 3.0 x16, разработанный с технологией Steel Armor.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

На борту MSI MEG Z490I Unify имеется два слота формата M.2 для накопителей с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2280;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x, 2280.

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Первый слот M.2, располагаемый с лицевой стороны, оснащен фирменной системой охлаждения M.2 Shield Frozr в виде увесистого радиатора, соединенного по канону жанра mini-ITX с основным охладителем чипсета, который в свою очередь не впечатляет размерами, что отразится на его температуре.

Материнская плата MSI MEG Z490I Unify во всей красе без декоративных вставок и элементов системы охлаждения.

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Подсистема питания насчитывает 9 фаз (8+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ISL69269 производства Intersil. В качестве сборок применены ISL99390 с максимальной силой тока 90 А. Задействованы дроссели Titanium Choke III.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: восемь фаз отведены на CPU, одна – на SoC.

Основная часть системы охлаждения выполнена в виде двух радиаторов существенно различаемых габаритов, соединенных тепловой трубкой. Серия MEG оснащается активной системой охлаждения, и новинка не является исключением.

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Вентилятор PLA02510B12M производства Power Logic типоразмера 25х10 мм с двойным шарикоподшипником и PWM-управлением получает приток свежего воздуха через вентиляционную решетку на интерфейсной панели.

Скорость вращения регулируется автоматически и задается присетами «Тишина», «Баланс» и «Производительность», но может быть переведена в ручной режим, где она составляет 0 – 11800 об/мин. Конечно такие высокие показатели в обычной ситуации вы не увидите, я вызвал их искусственно, но уровень шума для карликовой вертушки оказывается ниже среднего: основной источник – это легкий свист сквозь прорези, да и то вентилятор слышно исключительно без посторонних раздражителей. Вы же не играете в полном безмолвии?

В автоматическом режиме вентилятор PLA02510B12M активируется при достижении 60°C, но в хоте тестирования процессора Intel Core i5-10600K таких значений я не видел, так что карлсон остается выключенным.

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Основной массивный радиатор оказывается с двумя навесными насадками. Видимо производство такого решения дешевле, нежели единой отлитой детали.

Боковой профиль основной части кулера MSI MEG Z490I Unify.

Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

1 x Clear CMOS Button;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x Thunderbolt 3 (40Gbps);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

MSI MEG Z490I Unify поставляется в компактной, но очень тяжелой коробке, что связано с массой основных радиаторов. На лицевой части упаковки имеется изображение новинки, а техническое описание вынесено на обратную сторону.

Набор аксессуаров достаточно скромен для продукта подобного уровня. Геймер получит руководство пользователя, пару брошюр, фирменный значок MSI Gaming, диск с драйверами, два кабеля SATA и удлинитель подсветки JRainbow.

Возможности BIOS

Материнская плата MSI MEG Z490 Ace оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5 с некоторыми нововведениями и дополнительными функциями, которые принадлежат старшей серии. В частности, доработанное меню, управление вентилятором VRM, тонкие настройки питания, индикацию встроенных датчиков во вкладке Board Explorer.

Тестовый стенд

Материнская плата: MSI MEG Z490I Unify (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы MSI MEG Z490I Unify был обновлен до последней актуальной и доступной версии 112.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MEG Z490I Unify

Первоначально цикл статей по материнским платам Z490 задумывался с кастомным жидкостным охлаждением для достижения наилучшего разгонного потенциала, а также выявления слабых сторон продуктов без активного охлаждения цепей питания и чипсета, но только сейчас до меня дошел комплект EKWB EK-KIT Classic RGB P240, позволяющий реализовать задуманное. Также в стенде обновлена видеокарта на модель Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2. Переходим к обзору.

В последней версии BIOS разработчики оптимизировали работу с оперативной памятью при высокой частоте и улучшили совместимость M.2.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате MSI MEG Z490I Unify с версией BIOS 112 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на два ядра, до 4700 МГц – на четыре ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 60-63°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 47 Вт, в выключенном состоянии 1,58 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 183 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MEG Z490 Ace, не превышающее 51°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MEG Z490I Unify с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология MSI Game Boost, активированная в BIOS. Разработчики явно недооценивают материнскую плату MSI MEG Z490I Unify, предоставив буст по всем ядрам на плюс 1 шаг, что дает итоговые 4600 МГц, когда новинка рассчитана на гораздо большие возможности.

Реабилитация MSI MEG Z490I Unify происходит в максимальном разгоне. Новинка играючи расправляется с процессором Intel Core i5-10600K, который материнская плата легко и непринужденно заставляет работать при 5100 МГц, и также легко выжимает из него 5200 МГц по всем ядрам, в то время как на других моделях такая частота позволяла лишь проводить запуск ОС и проходить легкие тесты: это заслуга и улучшенной печатной платы, и микропрограммного обеспечения, и конечно же СЖО, позволяющее не достигать критических температур.

С другой стороны, несмотря на отметку оптимизации работы с памятью на высоких частотах, MSI MEG Z490I Unify покорились лишь 4533 МГц. При 4600 МГц система висла незамедлительно, но при 4666 МГц можно было пройти POST и запустить пару бенчмарков. Все же производителю стоит довести BIOS до ума.

Итоговый результат – 5200 МГц по всем ядрам процессора, кольцевая шина функционирует при 4900 МГц, а оперативная память – при 4533 МГц.

Это позволяет определить для моего инженерного образца Intel Core i5-10600K новые горизонты.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.9.5

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Чипсетный радиатор MSI MEG Z490I Unify совмещен с охлаждением главного твердотельного накопителя M.2, что является дополнительным источником нагрева для последнего. Поэтому в сравнении с прошлыми материнскими платами температура диска значительно выше.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C



CrystalDiskMark

Меньше – лучше





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Заключение

MSI MEG Z490I Unify – яркий представитель старшего семейства MEG (MSI Enthusiast Gaming), модели которого оснащаются и поддерживаются, как и подобает флагманам. Кроме того, новинка выделяется эстетичным дизайном в компактном исполнении mini-ITX, что само по себе отличительный знак.

Материнская плата MSI получила усиленную подсистему питания с эффективной системой охлаждения активного типа, что в рамках корпуса SFF с контуром СЖО и старшими процессорами Intel десятого поколения выглядит достоинством. Новинка порадует тремя коннекторами для вентиляторов, парой разъемов M.2 и отличным разгонным потенциалом!

На другой стороне медали – небольшой радиатор Intel Z490 и хлопоты с охлаждением основного твердотельного накопителя. Есть и пара претензий: часть аудитории одобрит отсутствие подсветки контуров и радиаторов материнской платы, другая же – останется недовольна. Два порта SATA-III неудобно расположены, а верхний радиатор находится рядом с монтажными отверстиями и усложняет установку кулера.

Материнские платы форм-фактора mini-ITX – редкие гости нашей лаборатории, но они практически всегда предлагают уникальные возможности и оснащение. Модель MSI MEG Z490I Unify относится именно к их числу. Как и любая «малютка» из мира SFF, она по-своему запоминается и оставит свой след не только в сердцах энтузиастов, но и собратов-оверклокеров.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: