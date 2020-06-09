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Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify

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Оглавление

Вступление

Буквально пять лет назад общие продажи материнских плат формата mini-ITX не превышали одного процента среди всех моделей, что подвигло некоторых производителей свернуть данное направление и перевести производственные рельсы на более перспективные продукты. Однако за последние несколько лет доля компактных ПК стала набирать массу, что, по комментариям моих коллег, позволило отыграть до 7% в текущем эквиваленте.

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Способствует развитию данного направления и новые технические задачи в тендерах, которые ставят предприятия и организации. Это не могло не заставить компании-производители признать просчет тактических действий, закладываемых на год вперед, начать разработку и выпуск не только бюджетных моделей, но и топовых системных плат для удовлетворения спроса оверклокеров и энтузиастов. Одной из них является компания MSI.

Анонс процессоров Intel десятого поколения подарил нам материнскую плату MSI MEG Z490I Unify семейства MSI Enthusiast Gaming, относящуюся к старшей серии и отличающуюся миниатюрными габаритами mini-ITX. Новинка базируется на топовой системной логике Intel Z490 и оснащена по последнему слову техники, а сам производитель заявляет о технических совершенствованиях в конструкции печатной платы и оптимизации микропрограммного обеспечения, что позволит MSI MEG Z490I Unify установить рекорды разгона. С удовольствием проверим громкие слова!

Технические характеристики MSI MEG Z490I Unify

Модель MSI MEG Z490I Unify
Сокет Intel LGA 1200
Поддерживаемые процессоры Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors
Оперативная память 2 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5000+ МГц (OC)
Слоты расширения 1 х PCIe 3.0 x16
Сетевые контроллеры Realtek 8125B 2.5G LAN
Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели 1 x DisplayPort;
1 x HDMI;
1 x Clear CMOS Button;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
1 x Thunderbolt 3 (40Gbps);
1 x 2.5G LAN;
2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
5 x audio jacks;
1 x Optical S/PDIF-Out
Форм-фактор mini-ITX

Внешний вид и особенности дизайна

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Среди всего разнообразия модельного ряда различных производителей, MSI MEG Z490I Unify выделяет десятислойная печатная плата на черном текстолите: подобных аналогов очень мало. Форм-фактор – mini-ITX с габаритами 170х170 мм.

Новинка принадлежит серии Unify, впервые с которой мы познакомились на примере материнской платы MSI MEG X570 Unify на платформе AMD. Для данной линейки характерен черный дизайн с массивными радиаторами цепей питания, выдержанный в едином холодном стиле. Компоновка очень плотная, и разработчикам пришлось пойти на многие ухищрения, чтобы продукт оставался элитным и главное – оснащенным.

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С противоположной стороны на месте крепления системы охлаждения размещена информационная памятка об аккуратности установки компонентов СЖО, в частности, не перетягивать винты креплений. На печатной плате размещено большое число высоких SMD-элементов и микросхем, которые могут быть повреждены.

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Примечательно расположение дополнительного слота M.2 для твердотельного накопителя, что для материнских плат формата mini-ITX нередкость.

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Материнская плата MSI MEG Z490I Unify базируется на процессорном сокете Intel LGA1200. Поддерживаются все актуальные процессоры Intel десятого поколения.

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Блок-схема основных линий материнской платы MSI MEG Z490I Unify, полученной из руководства пользователя.

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На борту материнской платы располагаются два DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 64 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2666 / 2933 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3000 – 5000 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8» pin.

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На материнской плате MSI MEG Z490I Unify располагаются три коннектора 4-pin для вентиляторов (процессора, помпы и корпусного вентилятора), что можно занести в плюсы новинки, и два порта JRainbow 5V для организации подсветки, чтобы приукрасить строгий черный дизайн.

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Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены два коннектора SATA-III, расположенные на привычном месте для пользователя.

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Дополнительная пара портов SATA-III перекочевала для размещения между слотами DIMM и чипсетом: пространство на материнской плате mini-ITX ограничено, производители находят выход из положения различными приемами.

Светодиодная панель Ez Debug LED смещена к колодке USB 3.2. Она позволяет идентифицировать этапы прохождения POST.

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Как и любая материнская плата формата mini-ITX, модель MSI MEG Z490I Unify может предложить единственный слот PCI Express 3.0 x16, разработанный с технологией Steel Armor.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

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На борту MSI MEG Z490I Unify имеется два слота формата M.2 для накопителей с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • Первый слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2280;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x, 2280.

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Первый слот M.2, располагаемый с лицевой стороны, оснащен фирменной системой охлаждения M.2 Shield Frozr в виде увесистого радиатора, соединенного по канону жанра mini-ITX с основным охладителем чипсета, который в свою очередь не впечатляет размерами, что отразится на его температуре.

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Материнская плата MSI MEG Z490I Unify во всей красе без декоративных вставок и элементов системы охлаждения.

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Подсистема питания насчитывает 9 фаз (8+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ISL69269 производства Intersil. В качестве сборок применены ISL99390 с максимальной силой тока 90 А. Задействованы дроссели Titanium Choke III.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: восемь фаз отведены на CPU, одна – на SoC.

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Основная часть системы охлаждения выполнена в виде двух радиаторов существенно различаемых габаритов, соединенных тепловой трубкой. Серия MEG оснащается активной системой охлаждения, и новинка не является исключением.

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Вентилятор PLA02510B12M производства Power Logic типоразмера 25х10 мм с двойным шарикоподшипником и PWM-управлением получает приток свежего воздуха через вентиляционную решетку на интерфейсной панели.

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Скорость вращения регулируется автоматически и задается присетами «Тишина», «Баланс» и «Производительность», но может быть переведена в ручной режим, где она составляет 0 – 11800 об/мин. Конечно такие высокие показатели в обычной ситуации вы не увидите, я вызвал их искусственно, но уровень шума для карликовой вертушки оказывается ниже среднего: основной источник – это легкий свист сквозь прорези, да и то вентилятор слышно исключительно без посторонних раздражителей. Вы же не играете в полном безмолвии?

В автоматическом режиме вентилятор PLA02510B12M активируется при достижении 60°C, но в хоте тестирования процессора Intel Core i5-10600K таких значений я не видел, так что карлсон остается выключенным.

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Основной массивный радиатор оказывается с двумя навесными насадками. Видимо производство такого решения дешевле, нежели единой отлитой детали.

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Боковой профиль основной части кулера MSI MEG Z490I Unify.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x Clear CMOS Button;
  • 2 x USB 2.0;
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
  • 1 x Thunderbolt 3 (40Gbps);
  • 1 x 2.5G LAN;
  • 2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;
  • 5 x audio jacks;
  • 1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

MSI MEG Z490I Unify поставляется в компактной, но очень тяжелой коробке, что связано с массой основных радиаторов. На лицевой части упаковки имеется изображение новинки, а техническое описание вынесено на обратную сторону.

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Набор аксессуаров достаточно скромен для продукта подобного уровня. Геймер получит руководство пользователя, пару брошюр, фирменный значок MSI Gaming, диск с драйверами, два кабеля SATA и удлинитель подсветки JRainbow.

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Возможности BIOS

Материнская плата MSI MEG Z490 Ace оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5 с некоторыми нововведениями и дополнительными функциями, которые принадлежат старшей серии. В частности, доработанное меню, управление вентилятором VRM, тонкие настройки питания, индикацию встроенных датчиков во вкладке Board Explorer.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: MSI MEG Z490I Unify (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;
  • Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

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Инструментарий и методика тестирования

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K.

На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.

BIOS материнской платы MSI MEG Z490I Unify был обновлен до последней актуальной и доступной версии 112.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MEG Z490I Unify

Первоначально цикл статей по материнским платам Z490 задумывался с кастомным жидкостным охлаждением для достижения наилучшего разгонного потенциала, а также выявления слабых сторон продуктов без активного охлаждения цепей питания и чипсета, но только сейчас до меня дошел комплект EKWB EK-KIT Classic RGB P240, позволяющий реализовать задуманное. Также в стенде обновлена видеокарта на модель Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2. Переходим к обзору.

В последней версии BIOS разработчики оптимизировали работу с оперативной памятью при высокой частоте и улучшили совместимость M.2.

«Из коробки» поведение системы на материнской плате MSI MEG Z490I Unify с версией BIOS 112 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на два ядра, до 4700 МГц – на четыре ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 60-63°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 47 Вт, в выключенном состоянии 1,58 Вт, в LinX 0.9.5 достигает 183 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MEG Z490 Ace, не превышающее 51°C.

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AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MEG Z490I Unify с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчании функционирует на отметке 4200 МГц.

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Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило из первого слота M.2, отмечен как M.2_1, с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

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На промежуточном этапе была протестирована фирменная технология MSI Game Boost, активированная в BIOS. Разработчики явно недооценивают материнскую плату MSI MEG Z490I Unify, предоставив буст по всем ядрам на плюс 1 шаг, что дает итоговые 4600 МГц, когда новинка рассчитана на гораздо большие возможности.

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Реабилитация MSI MEG Z490I Unify происходит в максимальном разгоне. Новинка играючи расправляется с процессором Intel Core i5-10600K, который материнская плата легко и непринужденно заставляет работать при 5100 МГц, и также легко выжимает из него 5200 МГц по всем ядрам, в то время как на других моделях такая частота позволяла лишь проводить запуск ОС и проходить легкие тесты: это заслуга и улучшенной печатной платы, и микропрограммного обеспечения, и конечно же СЖО, позволяющее не достигать критических температур.

С другой стороны, несмотря на отметку оптимизации работы с памятью на высоких частотах, MSI MEG Z490I Unify покорились лишь 4533 МГц. При 4600 МГц система висла незамедлительно, но при 4666 МГц можно было пройти POST и запустить пару бенчмарков. Все же производителю стоит довести BIOS до ума.

Итоговый результат – 5200 МГц по всем ядрам процессора, кольцевая шина функционирует при 4900 МГц, а оперативная память – при 4533 МГц.

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Это позволяет определить для моего инженерного образца Intel Core i5-10600K новые горизонты.

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Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.9.5
Memory = 8192, GFlops


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.90 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура зоны VRM, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Температура чипсета, °C

Linx v0.9.5
Меньше – лучше


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Чипсетный радиатор MSI MEG Z490I Unify совмещен с охлаждением главного твердотельного накопителя M.2, что является дополнительным источником нагрева для последнего. Поэтому в сравнении с прошлыми материнскими платами температура диска значительно выше.

Температура твердотельного накопителя SSD NVMe, °C

CrystalDiskMark
Меньше – лучше


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Заключение

MSI MEG Z490I Unify – яркий представитель старшего семейства MEG (MSI Enthusiast Gaming), модели которого оснащаются и поддерживаются, как и подобает флагманам. Кроме того, новинка выделяется эстетичным дизайном в компактном исполнении mini-ITX, что само по себе отличительный знак.

Материнская плата MSI получила усиленную подсистему питания с эффективной системой охлаждения активного типа, что в рамках корпуса SFF с контуром СЖО и старшими процессорами Intel десятого поколения выглядит достоинством. Новинка порадует тремя коннекторами для вентиляторов, парой разъемов M.2 и отличным разгонным потенциалом!

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На другой стороне медали – небольшой радиатор Intel Z490 и хлопоты с охлаждением основного твердотельного накопителя. Есть и пара претензий: часть аудитории одобрит отсутствие подсветки контуров и радиаторов материнской платы, другая же – останется недовольна. Два порта SATA-III неудобно расположены, а верхний радиатор находится рядом с монтажными отверстиями и усложняет установку кулера.

Материнские платы форм-фактора mini-ITX – редкие гости нашей лаборатории, но они практически всегда предлагают уникальные возможности и оснащение. Модель MSI MEG Z490I Unify относится именно к их числу. Как и любая «малютка» из мира SFF, она по-своему запоминается и оставит свой след не только в сердцах энтузиастов, но и собратов-оверклокеров.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MEG Z490I Unify.

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ExtenZ
12:10
2 спереди 120 (1 книжный постоянно 800-900. средний с подсветкой крутится при 55+ у проца) Сзади 120 Корпус Deepcool Matrexx 30
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
Adam Smith
12:09
а потенциального 10600к не хватит?)))))
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
VOVANEK
12:08
заканчивай звездоболить
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
Шамиль Джанболатов
12:08
Хомяк детектед. Тут за Эппл некоторые почки продают, надеюсь ты не из таких?
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
ExtenZ
12:07
А палочку-пропиралочку для ГПУ из системника не видел? Жаль что не красил готичным лаком от подруги :(
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
VOVANEK
12:06
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=23808581 ASRock H410M-HDV Soc-1200 (H410) 1xPCI-Ex16 1xPCI-E 2xDDR4 2933MHz VGA+DVI+HDMI ATX есть? цена? 169 р.
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
hihimik
12:04
Цитата оттуда- "О том, каково реальное потребление Ryzen 7 3700X, позволяют судить датчики конвертера питания материнской платы. Согласно их показаниям, на процессор, который якобы создаёт электрическ...
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Kopcheniy
12:04
Это своего рода аналог МСЕ, который идет у синих, что удивляет?
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Adam Smith
12:03
прибор видимо врет у чувака
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
corsi
12:03
Есть маленький ньюанс - может и правда сокращает срок службы, но насколько? Условно говоря, вместо 25 лет проработает 20, правда процессор за это время устареет, придется поменять несколько мат. плат ...
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
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