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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, основанной на движке Anvilnext 2.0.

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-2400S или AMD FX-4320 BE.
  • Оперативная память: 6 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 1024 Мбайт или ATI Radeon HD 7870 1024 Мбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350 BE.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3072 Мбайт или ATI Radeon RХ 480 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Для комфортной игры в Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

Игра Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что в разрешении 1920х1080 у довольно мощных видеокарт Radeon RX 590 и GeForce GTX 1650 Super возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности. Даже после разгона.

В разрешении 2560х1440 с похожей проблемой столкнулись ускорители GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660.

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В разрешении 2560х1440 комфортную производительность продемонстрировали только старшие видеокарты. После разгона с этой задачей справилась часть графических ускорителей среднего ценового сегмента.

Разрешение 3440х1440 "покорилось" только разогнанным старшим графическим ускорителям.

В разрешении 3840х2160 нагрузка на видеокарты оказалась настолько высокой, что только разогнанный флагман GeForce RTX 2080 Ti смог справиться с ней.

В игре Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands наблюдался приблизительный паритет между продукцией компаний NVIDIA и AMD. Видеокарта Radeon RX 5700 XT на равных конкурировала с GeForce RTX 2080, а графические ускорители Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 64 - с GeForce RTX 2070.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Проект Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands предъявил умеренные требования к мощности процессоров, благодаря чему большинство моделей показали высокие результаты. Тем не менее, младшие CPU были почти в два раза медленнее старших сородичей. Вдобавок процессоры Pentium G5420 и Pentium G5400 обеспечили только приемлемую производительность.

В игре Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands между модельным рядом CPU компаний Intel и AVD был зафиксирован паритет.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ghost recon wildlands anvilnext 2.0 tom clancy s ubisoft paris

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