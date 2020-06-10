Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, основанной на движке Anvilnext 2.0.
С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-2400S или AMD FX-4320 BE.
- Оперативная память: 6 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 1024 Мбайт или ATI Radeon HD 7870 1024 Мбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350 BE.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3072 Мбайт или ATI Radeon RХ 480 4096 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 4792145.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Дистанция прорисовки - очень высокая.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество почвы - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Эффект дерна - включен.
- Размытие в движении - включено.
- Глубина поля прицелов - включена.
- Качественная глубина поля - включена.
- Свечение - включено.
- Объемные лучи - усовершенствованные.
- Рассеивание под поверхностью - включено.
- Блики линз - включены.
- Качество дальних теней - ультра высокое.
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памятиВидеопамять
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Оперативная память
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Мбайт
Для комфортной игры в Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080Разгон
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Номинал
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2560х1080Разгон
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Номинал
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2560х1440Разгон
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Номинал
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3440х1440Разгон
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Номинал
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3840х2160Разгон
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Номинал
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1% low и average FPS
Игра Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands предъявила настолько высокие требования к графической подсистеме, что в разрешении 1920х1080 у довольно мощных видеокарт Radeon RX 590 и GeForce GTX 1650 Super возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности. Даже после разгона.
В разрешении 2560х1440 с похожей проблемой столкнулись ускорители GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660.
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В разрешении 2560х1440 комфортную производительность продемонстрировали только старшие видеокарты. После разгона с этой задачей справилась часть графических ускорителей среднего ценового сегмента.
Разрешение 3440х1440 "покорилось" только разогнанным старшим графическим ускорителям.
В разрешении 3840х2160 нагрузка на видеокарты оказалась настолько высокой, что только разогнанный флагман GeForce RTX 2080 Ti смог справиться с ней.
В игре Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands наблюдался приблизительный паритет между продукцией компаний NVIDIA и AMD. Видеокарта Radeon RX 5700 XT на равных конкурировала с GeForce RTX 2080, а графические ускорители Radeon RX 5700 и Radeon RX Vega 64 - с GeForce RTX 2070.
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Номинал
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Разгон
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Проект Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands предъявил умеренные требования к мощности процессоров, благодаря чему большинство моделей показали высокие результаты. Тем не менее, младшие CPU были почти в два раза медленнее старших сородичей. Вдобавок процессоры Pentium G5420 и Pentium G5400 обеспечили только приемлемую производительность.
В игре Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands между модельным рядом CPU компаний Intel и AVD был зафиксирован паритет.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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