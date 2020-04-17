Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 40 000 рублей.

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Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;

Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1545/14000 (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2400 МГц / CL14 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2400 МГц / CL14 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3200 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3200 МГц / CL14 / 1.38 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;



Ryzen 5 1400 - 3200-3400 МГц;

Ryzen 3 1200 - 3100-3400 @ 4000 МГц. Видеокарты: GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);



Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 445.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1.

NVIDIA GeForce 445.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

Конфигурации игровых ПК Вариант №1 (Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB). Процессор: Core i3-9100F - 6 150;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 5 650;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 400;

Видеокарта: GeForce GTX 1650 Super 4 Gb - 14 750;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 500W Black - 4 200;

ИТОГО: 39 950 рублей. Вариант №2 (Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB). Процессор: Core i3-9100F - 6 150;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 5 650;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 400;

Видеокарта: Radeon RX 570 8 Gb - 14 250;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 40 050 рублей. реклама



Вариант №3 (Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 S 4GB). Процессор: Pentium G5420 - 4 850;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 5 650;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 400;

Видеокарта: GeForce GTX 1650 Super 4 Gb - 14 750;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 500W Black - 4 200;

ИТОГО: 38 650 рублей. Вариант №4 (Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 4GB). Процессор: Pentium G5420 - 4 850;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 5 650;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 400;

Видеокарта: GeForce GTX 1650 4 Gb - 13 250;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 500W Black - 4 200;

ИТОГО: 37 150 рублей. Вариант №5 (Pentium G5420 + Radeon RX 570 8GB). Процессор: Pentium G5420 - 4 850;

Материнская плата: ASUS PRIME B360M-K - 5 650;

Система охлаждения CPU: Cooler Master I30 (Intel) - 400;

Видеокарта: Radeon RX 570 8 Gb - 14 250;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 38 750 рублей. реклама Вариант №6 (Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB). Процессор: Ryzen 5 1400 - 6 500;

Материнская плата: ASUS PRIME B450M-K - 5 000;

Система охлаждения CPU: Cooler Master A30 (AMD) - 400;

Видеокарта: GeForce GTX 1650 Super 4 Gb - 14 750;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 @ 3200 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 39 750 рублей. Вариант №7 (Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB). Процессор: Ryzen 5 1400 - 6 500;

Материнская плата: ASUS PRIME B450M-K - 5 000;

Система охлаждения CPU: Cooler Master A30 (AMD) - 400;

Видеокарта: Radeon RX 570 8 Gb - 14 250;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 @ 3200 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 39 250 рублей. реклама Вариант №8 (Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB). Процессор: Ryzen 3 1200 - 4 000;

Материнская плата: ASUS PRIME B450M-K - 5 000;

Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 2 400;

Видеокарта: GeForce GTX 1650 Super 4 Gb - 14 750;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 @ 3200 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 39 250 рублей. Вариант №9 (Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 4GB). Процессор: Ryzen 3 1200 - 4 000;

Материнская плата: ASUS PRIME B450M-K - 5 000;

Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 2 400;

Видеокарта: GeForce GTX 1650 4 Gb - 13 250;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 @ 3200 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 37 750 рублей. Вариант №10 (Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB). Процессор: Ryzen 3 1200 - 4 000;

Материнская плата: ASUS PRIME B450M-K - 5 000;

Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90 Direct - 2 400;

Видеокарта: Radeon RX 570 8 Gb - 14 250;

Оперативная память: 2х8 Gb DDR4 2400 @ 3200 MHz Crucial Ballistix - 5 600;

Дисковая подсистема: 1 Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue - 3 200;

Корпус и БП: AeroCool Cs-1101 600W Black - 4 800;

ИТОГО: 38 750 рублей.

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Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1815/8000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);



Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);

Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);

Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);

Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1815/8000 МГц);

Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц).

Разгон:

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);

Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (2040/9500 МГц);

Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);



Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);

Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);

Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);

Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (2040/9500 МГц);

Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц).

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Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

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Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

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Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивность рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивность размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

Red Dead Redemption 2

Версия 1232.13.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Качество дальних теней - среднее.



Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Качество зеркал - высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Качество объемных эффектов - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Сглаживание ТАА - выключено.



Сглаживание FXАА - включено.



Сглаживание MSАА - выключено.



Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.



Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.



Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.



Высокая детализация лучей света - включена.



Качество освещения частиц - ультра высокое.



Качество мягких теней - высокое.



Качество теней травы - низкое.



Длинные тени - включены.



Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.



Качество преломления воды - высокое.



Качество отражений воды - высокое.



Качество физики воды - ультра высокое.



Масштабирование разрешения - выключено.



Резкость сглаживания ТАА - выключена.



Размытие при движении - включено.



Сглаживание MSАА для отражений - выключено.



Уровни детализации геометрии - ультра высокие.



Детализация травы - низкая.



Качество деревьев - ультра высокое.



Качество рельефных текстур - ультра высокое.



Качество декалей - ультра высокое.



Качество меха - среднее.



Тесселяция деревьев - выключена.

The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

Total War: Three Kingdoms

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размер отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

"Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 950 рублей;

"Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB" - 40 050 рублей;

"Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 38 650 рублей;

"Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 4GB" - 37 150 рублей;

"Pentium G5420 + Radeon RX 570 8GB" - 38 750 рублей;



"Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 750 рублей;

"Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" - 39 250 рублей;

"Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 250 рублей;

"Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 4GB" - 37 750 рублей;

"Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB" - 38 750 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем (Рубль/средний FPS)

Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов видно, что в обоих режимах работы лидировали системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". Следом за ними расположились связки "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB", "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" и "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB".

Все подопытные показали высокие результаты только в двух играх из шести. В остальных проектах наблюдалась низкая производительность. В этом нет ничего сверхъестественного, так как не стоит ожидать чудес от бюджетных игровых конфигураций.

По соотношению цена/производительность в обоих режимах работы снова лидировали системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". По этому важному показателю им наступали на пятки все те же связки с процессорами AMD: "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB", "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" и "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB".

Итак, давайте подведем итоги. Лучшим выбором для покупки станут системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". Они были первыми в обоих режимах работы и оказались самыми привлекательными для покупки.

Хорошей альтернативой станут связки "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB". Их основным козырем является четырехъядерный процессор, поддерживающий восемь потоков. В перспективе он заметно улучшит производительность конфигураций. Однако данные связки по соотношению цена/производительность немного уступали лидерам.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

