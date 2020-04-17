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Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 40 000 рублей.

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Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Прошлые материалы:

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Конфигурации игровых ПК

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Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

Номинал:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1815/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);

  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1815/8000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц).

Разгон:

  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
  • Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (2040/9500 МГц);
  • Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);

  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
  • Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (2040/9500 МГц);
  • Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц).

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Assassin's Creed Origins

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

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Borderlands 3

  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

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Gears 5

  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивность рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивность размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

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Grand Theft Auto V

  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

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Red Dead Redemption 2

  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXАА - включено.
    • Сглаживание MSАА - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.

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The Witcher 3: Wild Hunt

  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - включено.
    • Размытие - включено.
    • Сглаживание - включено.
    • Свечение - включено.
    • Повышенная четкость - включена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - включены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - запредельная.
    • Качество детализации - запредельное.

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Total War: Three Kingdoms

  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Детализация отрядов - максимальная.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Отражения - выключены.
    • Детализация травы - максимальная.
    • Детализация ландшафта - максимальная.
    • Детализация построек - максимальная.
    • Размер отрядов - максимальный.
    • Стиль пост-обработки - роман.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Неограниченная память - включена.
    • Тени - выключены.
    • Виньетирование - включено.
    • Полупрозрачность отрядов - включена.
    • Резкость - включена.

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World War Z

  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 950 рублей;
  • "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB" - 40 050 рублей;
  • "Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 38 650 рублей;
  • "Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 4GB" - 37 150 рублей;
  • "Pentium G5420 + Radeon RX 570 8GB" - 38 750 рублей;

  • "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 750 рублей;
  • "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" - 39 250 рублей;
  • "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 250 рублей;
  • "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 4GB" - 37 750 рублей;
  • "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB" - 38 750 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем (Рубль/средний FPS)

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Заключение

По диаграмме среднегеометрических результатов видно, что в обоих режимах работы лидировали системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". Следом за ними расположились связки "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB", "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" и "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB".

Все подопытные показали высокие результаты только в двух играх из шести. В остальных проектах наблюдалась низкая производительность. В этом нет ничего сверхъестественного, так как не стоит ожидать чудес от бюджетных игровых конфигураций.

По соотношению цена/производительность в обоих режимах работы снова лидировали системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". По этому важному показателю им наступали на пятки все те же связки с процессорами AMD: "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB", "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" и "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB".

Итак, давайте подведем итоги. Лучшим выбором для покупки станут системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". Они были первыми в обоих режимах работы и оказались самыми привлекательными для покупки.

Хорошей альтернативой станут связки "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB". Их основным козырем является четырехъядерный процессор, поддерживающий восемь потоков. В перспективе он заметно улучшит производительность конфигураций. Однако данные связки по соотношению цена/производительность немного уступали лидерам.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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