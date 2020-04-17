Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Origins
- Borderlands 3
- Gears 5
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Total War: Three Kingdoms
- World War Z
- Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 40 000 рублей.
рекламаЦикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
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рекламаНапомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Результаты тестов: сравнение производительности
Режимы работы игровых компьютеров:
Номинал:
- Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
- Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
- Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
- Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1815/8000 МГц);
- Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц);
- Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (1840/12000 МГц);
- Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (1815/8000 МГц);
- Ryzen 3 1200 (3100-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1244/7000 МГц).
Разгон:
- Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
- Core i3-9100F (3600-4200 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
- Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
- Pentium G5420 (3800 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (2040/9500 МГц);
- Pentium G5420 (3800 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц);
- Ryzen 5 1400 (3200-3400 МГц) + GeForce GTX 1650 Super 4GB (2025/14000 МГц);
- Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + GeForce GTX 1650 4GB (2040/9500 МГц);
- Ryzen 3 1200 (4000 МГц) + Radeon RX 570 8GB (1440/8000 МГц).
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Assassin's Creed Origins
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 100.
- Динамическое разрешение - выключено.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - самое высокое.
- Качество окружения - самое высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Тесселяция - очень высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокая.
- Качество тумана - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
- Объемные облака - включены.
- Качество персонажей - самое высокое.
- Объемное освещение - очень высокое.
- Глубина резкости - включена.
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Borderlands 3
- Версия 1.05.
- DirectX 12.
- Масштаб разрешения - 100%.
- Поле зрения - 90.
- Сглаживание - FXAA.
- Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
- Эффект скорости камеры - отключен.
- Трансляция текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация - 16х.
- Сложность материалов - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Дальность прорисовки - ультра высокая.
- Качество пейзажей - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество растительности - ультра высокое.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Объемное освещение - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.
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Gears 5
- Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 90.
- Качество текстур персонажа - ультра высокое.
- Качество текстур окружения - ультра высокое.
- Качество текстур эффектов - ультра высокое.
- Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
- Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
- Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
- Детализация персонажа - ультра высокая.
- Детализация мира - ультра высокая.
- Детализация листвы - ультра высокая.
- Качество анимации - наилучшее.
- Качество динамических теней - ультра высокое.
- Качество капсульных теней - ультра высокое.
- Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
- Интенсивность рассеянного затенения - 15.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Качество объемного тумана - ультра высокое.
- Отражения экранного пространства - ультра высокие.
- Преломления - включены.
- Стиль пост-обработки - стандартный.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество бликов объектива - ультра высокое.
- Качество лучей света - ультра высокое.
- Качество глубины резкости - ультра высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Размытие в движении - включено.
- Интенсивность размытия - 2.
- Резкость - 6.
- Мозаичные ресурсы - включены.
- Асинхронное вычисление - включено.
Grand Theft Auto V
- Версия 1.0.1180.1.
- DirectX 11.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
- Населенность города - максимальная.
- Разновидность населения - максимальная.
- Фокусировочная шкала - максимальная.
- Качество текстур - очень высокое.
- Качество шейдеров - очень высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - максимально высокое.
- Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество травы - стандартное.
- Мягкие тени - максимально мягкие.
- Настройки спецэффектов - максимально высокие.
- Степень размытия при движении - максимальная.
- Эффект глубины резкости - включен.
- Качество сложного затенения (АО) - высокое.
- Качество тесселяции - очень высокое.
Red Dead Redemption 2
- Версия 1232.13.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество дальних теней - среднее.
- Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Качество зеркал - высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Качество объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Сглаживание ТАА - выключено.
- Сглаживание FXАА - включено.
- Сглаживание MSАА - выключено.
- Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
- Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
- Высокая детализация лучей света - включена.
- Качество освещения частиц - ультра высокое.
- Качество мягких теней - высокое.
- Качество теней травы - низкое.
- Длинные тени - включены.
- Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
- Качество преломления воды - высокое.
- Качество отражений воды - высокое.
- Качество физики воды - ультра высокое.
- Масштабирование разрешения - выключено.
- Резкость сглаживания ТАА - выключена.
- Размытие при движении - включено.
- Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
- Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
- Детализация травы - низкая.
- Качество деревьев - ультра высокое.
- Качество рельефных текстур - ультра высокое.
- Качество декалей - ультра высокое.
- Качество меха - среднее.
- Тесселяция деревьев - выключена.
The Witcher 3: Wild Hunt
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - включено.
- Размытие - включено.
- Сглаживание - включено.
- Свечение - включено.
- Повышенная четкость - включена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - включены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - запредельная.
- Качество детализации - запредельное.
Total War: Three Kingdoms
- Версия 1.5.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Детализация отрядов - максимальная.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Отражения - выключены.
- Детализация травы - максимальная.
- Детализация ландшафта - максимальная.
- Детализация построек - максимальная.
- Размер отрядов - максимальный.
- Стиль пост-обработки - роман.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Неограниченная память - включена.
- Тени - выключены.
- Виньетирование - включено.
- Полупрозрачность отрядов - включена.
- Резкость - включена.
World War Z
- Версия 1.52.
- Vulkan.
- Детализация объектов - ультра высокая.
- Сглаживание - FXAA.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
- "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 950 рублей;
- "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB" - 40 050 рублей;
- "Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 38 650 рублей;
- "Pentium G5420 + GeForce GTX 1650 4GB" - 37 150 рублей;
- "Pentium G5420 + Radeon RX 570 8GB" - 38 750 рублей;
- "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 750 рублей;
- "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" - 39 250 рублей;
- "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB" - 39 250 рублей;
- "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 4GB" - 37 750 рублей;
- "Ryzen 3 1200 + Radeon RX 570 8GB" - 38 750 рублей.
Соотношение стоимости и производительности систем (Рубль/средний FPS)
Заключение
По диаграмме среднегеометрических результатов видно, что в обоих режимах работы лидировали системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". Следом за ними расположились связки "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB", "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" и "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB".
Все подопытные показали высокие результаты только в двух играх из шести. В остальных проектах наблюдалась низкая производительность. В этом нет ничего сверхъестественного, так как не стоит ожидать чудес от бюджетных игровых конфигураций.
По соотношению цена/производительность в обоих режимах работы снова лидировали системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". По этому важному показателю им наступали на пятки все те же связки с процессорами AMD: "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB", "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB" и "Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1650 S 4GB".
Итак, давайте подведем итоги. Лучшим выбором для покупки станут системы "Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Core i3-9100F + Radeon RX 570 8GB". Они были первыми в обоих режимах работы и оказались самыми привлекательными для покупки.
Хорошей альтернативой станут связки "Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1650 S 4GB" и "Ryzen 5 1400 + Radeon RX 570 8GB". Их основным козырем является четырехъядерный процессор, поддерживающий восемь потоков. В перспективе он заметно улучшит производительность конфигураций. Однако данные связки по соотношению цена/производительность немного уступали лидерам.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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