Оглавление

Вступление

В данном обзоре будут протестированы процессоры, стоимостью до 14 000 рублей. Тесты ЦП пройдут в двух разрешениях: 1920х1080 и 2560х1440.

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В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

Героями данного обзора стали следующие процессоры:

Core i5-9400F;

Core i3-9350KF;



Ryzen 5 3500Х;

Ryzen 5 3500;



Ryzen 7 2700;

Ryzen 5 2600Х;

Ryzen 5 2600;



Ryzen 7 1700;

Ryzen 5 1600X;

Ryzen 5 1600.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности процессоров и среднегеометрические результаты ЦП в восьми играх.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX B350-I GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX B350-I GAMING, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 (ASUS); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;



Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;



Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;



Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1600X - 3600-4000 @ 4000 МГц;

Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц. Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 442.19 WHQL.

NVIDIA GeForce 442.19 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920х1080. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные, минимальные и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

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Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

Borderlands 3

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Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

Gears 5

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Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивнгость размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

Grand Theft Auto V

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Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

Red Dead Redemption 2

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Версия 1232.13.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Качество дальних теней - среднее.



Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Качество зеркал - высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Качество объемных эффектов - ультра высокое.



Качество частоиц - ультра высокое.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Сглаживание ТАА - выключено.



Сглаживание FXАА - включено.



Сглаживание MSАА - выключено.



Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.



Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.



Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.



Высокая детализация лучей света - включена.



Качество освещения частиц - ультра высокое.



Качество мягких теней - высокое.



Качество теней травы - низкое.



Длинные тени - включены.



Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.



Качество преломления воды - высокое.



Качество отражений воды - высокое.



Качество физики воды - ультра высокое.



Масштабирование разрешения - выключено.



Резкость сглаживания ТАА - выключена.



Размытие при движении - включено.



Сглаживание MSАА для отражений - выключено.



Уровни детализации геометрии - ультра высокие.



Детализация травы - низкая.



Качество деревьев - ультра высокое.



Качество рельефных текстур - ультра высокое.



Качество декалей - ультра высокое.



Качество меха - среднее.



Тесселяция деревьев - выключена.

The Witcher 3: Wild Hunt

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Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

Total War: Three Kingdoms

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Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размар отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности ЦП бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

Core i5-9400F - 12 600 рублей;

Core i3-9350KF - 13 200 рублей;



Ryzen 5 3500Х - 10 800 рублей;

Ryzen 5 3500 - 10 000 рублей;



Ryzen 7 2700 - 13 100 рублей;

Ryzen 5 2600Х - 11 600 рублей;

Ryzen 5 2600 - 8 400 рублей;



Ryzen 7 1700 - 11 500 рублей;

Ryzen 5 1600X - 9 200 рублей;

Ryzen 5 1600 - 8 200 рублей.

Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировали модели Core i5-9400F, Ryzen 5 3500Х и Ryzen 5 3500. Вторую строчку заняли ЦП Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600Х и Ryzen 5 2600. Третью позицию разделили процессоры Core i3-9350KF, Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 1600Х.

После разгона расстановка сил претерпела заметные изменения. На первое место вышли процессоры Ryzen 5 3500Х, Ryzen 5 3500 и Ryzen 7 2700. Вторую позицию оккупировали сразу четыре модели: Core i5-9400F, Ryzen 7 1700, Ryzen 5 2600Х и Ryzen 5 2600. Третью строчку разделили Core i3-9350KF, Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600.

Все участники данного тестирования обеспечили комфортную производительность, как в обоих режимах работы, так и в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

По соотношению цена/производительность вне конкуренции были процессоры Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 1600.

Итак, давайте подводить итоги.

Если покупатель желает сэкономить наличность, то хорошим вариантом для приобретения станет процессор Ryzen 5 2600. Он обладает шестью физическими ядрами, которые поддерживают двенадцать процессорных потоков. Это является большим заделом на будущее для бюджетной модели. Большим плюсом для этого процессора стало то, что он показал высокие результаты во всех играх.

В случае наличия потребности купить более дорогой процессор, лучшим выбором станет модель Ryzen 5 3500. За счет прогрессивной архитектуры Zen2 она лидировала в обоих режимах работы. При этом умеренная стоимость Ryzen 5 3500 не оставила никаких шансов таким серьезным конкурентам, как Core i5-9400F, Ryzen 7 2700 и Ryzen 7 1700.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

