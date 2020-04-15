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Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I

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Оглавление

Вступление

Игровые ноутбуки становятся популярнее благодаря прогрессу в технологиях и компактности. Теперь такие модели не выделяются большой массой и огромным корпусом, да и автономность подросла. Из класса устройств для энтузиастов они перешли в разряд ноутбуков для тех, кому нужен запас вычислительной мощности.

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На росте популярности сказалось и появление в арсенале компании AMD нового поколения процессоров Ryzen, предложивших хорошее соотношение характеристик и цены. Мы познакомимся с игровым ноутбуком ASUS, построенным на базе Ryzen 7 4800HS. Оценим прирост производительности, стабильность работы под нагрузкой и время работы без подзарядки.

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Это модель ROG Zephyrus G15 GA502I. Ранее мы уже изучали версию с Intel Core i7-9750H, выполненную в аналогичном корпусе, а теперь сосредоточимся на аппаратной составляющей. И начнем с характеристик.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 7 4800HS
Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti /
NVIDIA GeForce RTX 2060
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 32 Гбайт
Накопители 512 Гбайт / 1 Тбайт
Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080 144 Гц / 240 Гц
Беспроводные интерфейсы Intel Wi-Fi 6; Bluetooth 5.0
Блок питания 180 / 230 Вт
Размеры 360 х 252 х 1.99 мм
Масса 2.1 кг
Цена Н/Д*
*На момент тестирования стоимость не объявлена.

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Новая модель ASUS полностью соответствует духу времени. В ней используется производительная графика NVIDIA, предусмотрены солидные объемы памяти, а дисплей отличается высокой частотой обновления.

Нельзя не отметить и новый процессор AMD Ryzen; о нем и его возможностях мы подробнее поговорим в соответствующем разделе.

Внешний вид и конструкция

Современные ноутбуки Republic of Gamers изготавливаются на базе качественных корпусов из металла и с сохранением стиля каждой линейки.

Семейство Zephyrus позиционируется как игровое производительное решение в компактном корпусе.

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Верхняя крышка украшена шлифовкой и логотипом ROG. Темное цветовое оформление хорошо сочетается с общей концепцией ноутбука.

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Рабочая зона корпуса выполнена из металла. Она не собирает отпечатки пальцев, не пачкается и устойчива к появлению мелких царапин и потертостей. Под тачпадом предусмотрен небольшой срез для облегчения подцепления крышки пальцами.

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Крышка дисплея крепится на две петли в углах корпуса, сами петли обеспечивают плотное удержание крышки в любом положении. Однако максимальный угол раскрытия ноутбука скромен, и в некоторых условиях работы могут возникать неудобства.

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На правой грани расположилась вентиляционная решетка вывода воздуха от системы охлаждения, кенсингтоновский замок и два порта USB-A 3.2 Gen 1.

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Слева можно увидеть круглый штекер питания, сетевой порт RJ-45 и полноразмерный HDMI 2.0b. Тут же размещены разъемы USB-A 3.2 Gen 2 и USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой подключения монитора по интерфейсу DP 1.4. Ближе всех к пользователю расположен разъем AUX для подключения гарнитуры.

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Над клавиатурой выполнена стилизованная вентиляционная решетка. Она не участвует в работе системы охлаждения, выполняя дизайнерскую функцию. Здесь же предусмотрены индикаторы активности ноутбука.

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Благодаря трапециевидному вырезу в основании крышки обеспечиваются отсутствие помех для отвода теплого воздуха в процессе работы и возможность наблюдения за контрольными диодами в закрытом положении.

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Нижняя крышка выполнена из единой металлической панели с несколькими группами решеток. Корпус ноутбука опирается на поверхность крупными резиновыми ножками.

Крышка надежно фиксируется на своем месте с помощью многочисленных винтов и защелок по периметру. Демонтируем ее, чтобы оценить внутреннюю компоновку устройства.

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Разработчики изрядно потрудились над размещением компонентов внутри компактного корпуса. Причем эти компоненты должны еще и охлаждаться эффективно. С плотной компоновкой справились, а про эффективность охлаждения поговорим чуть позже.

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Ноутбук радует компактными габаритами и качественными материалами корпуса. Не возникает вопросов и к сборке – какие-либо люфты или посторонние звуки отсутствуют, каждая панель прочно закреплена на своем месте.

Клавиатура и тачпад

Модель ROG Zephyrus G15 GA502I оснащена клавиатурой островного типа, ход клавиш короткий. Площадь самих кнопок и расстояние между ними подобраны максимально комфортно для длительной работы и исключения случайных нажатий.

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Стоит отметить выделение клавиши питания из общего блока клавиатуры и крупные кнопки со стрелками. Правее расположились кнопки перемотки и дополнительная функциональная клавиша.

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В левой части сверху размещены четыре «горячих» клавиши – для управления громкостью и микрофоном, а также запуска фирменной программы ASUS Armoury Crate. Для повышения удобства в играх клавиша «пробел» шире обычного.

Клавиатура снабжена светодиодной подсветкой белого цвета с регулировкой яркости.

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Подсветка одноцветная, отображение отдельных зон или световые эффекты не предусмотрены. Но зато она поможет с комфортом эксплуатировать ноутбук в темноте.

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В соответствии с последними тенденциями тачпад объединен с кнопками и может нажиматься по всей площади. Сама панель достаточно крупная и обладает приятной поверхностью. К чувствительности сенсора не возникает никаких претензий.

Дисплей

Диагональ экрана типична для большинства современных ноутбуков – 15.6 дюйма. Используется матрица IPS с широкими углами обзора и солидным уровнем контрастности. Разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей.

Предлагается два варианта дисплея. Базовой версией выступает IPS матрица с частотой обновления 144 Гц. Для более дорогой модели предусмотрена матрица с частотой 240 Гц и диапазоном оттенков 100% sRGB с сертификацией Pantone Validated.

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Благодаря узким рамкам экрана, корпус ноутбука получился компактным. Отметим, что места для веб-камеры над дисплеем не нашлось – предполагается использование отдельной камеры из линейки Republic of Gamers. В некоторых модификациях она будет поставляться в комплекте.

Углы обзора дисплея широкие, изменений цветопередачи и контрастности не отмечается. Наблюдается снижение яркости изображения, но это типичная ситуация для всех современных дисплеев такого типа.

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Черный цвет выявляет неравномерность подсветки в нескольких зонах. Этот эффект заметен при полностью черной заливке и не оказывает влияния на цветопередачу в процессе эксплуатации. При взгляде под углом оттенок немного меняется в сторону синевы.

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Белый цвет отображается натурально и равномерно, отклонений в цветовой температуре не наблюдается.

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С помощью колориметра мы провели тестирование яркости подсветки и качества заводской калибровки цветопередачи ROG Zephyrus G15 GA502I.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 296 0.290 1021
50 117 0.113 1035
0 14 0.013 1077

Диапазон яркости подсветки широкий. Вместе с матовой поверхностью матрицы это обеспечивает комфортную читаемость дисплея даже при ярких источниках света.

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Все графики точно совпали с показателями референсного значения.

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Все три графика показали неплохую стабильность, хотя график синего цвета отклонился от показателей зеленого и красного.

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Цветовая температура превышает референсное значение менее чем на 1000К. Такое отклонение не получится заметить при использовании и оно не повлияет на восприятие изображения.

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Диапазон оттенков в случае тестового образца меньше общепринятого треугольника RGB. Выраженного уклона к какому-нибудь из цветов не наблюдается, баланс оттенков сохранен.

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Точки серого клина выстроились в ряд на небольшом удалении от границ дельты – паразитные оттенки не будут создавать дискомфорта для пользователя.

Особенностью данной линейки стало оснащение дисплеями с частотой обновления 144 или 240 Гц. Моделей с меньшей частотой не предусмотрено. В максимальных комплектациях дисплей сертифицирован Pantone Validated.

Лабораторный экземпляр оснащен проще, и мы видим, что диапазон оттенков не столь широкий. Впрочем, производитель хорошо поработал над настройкой, добившись максимально точного отображения цветов.

Программное обеспечение и прошивка

В зависимости от модификации ноутбук комплектуется домашней или профессиональной версией операционной системы Microsoft Windows 10.

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Среди дополнений производителя упомянем фирменную утилиту Armoury Crate. Она отвечает за управление различными параметрами ноутбука, а также контроль его состояния.

В ней можно контролировать частоты процессора, загруженность памяти и степень нагрева. Предусмотрены несколько профилей работы с различной производительностью и нагрузкой на аппаратную платформу. Переключение этих режимов позволяет максимально точно оптимизировать ноутбук под различные задачи, будь то максимальная производительность в играх или максимальное энергосбережение в рабочих поездках и при работе с документами.

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А при подключении фирменных аксессуаров, поддерживающих технологию Aura Sync, в данной утилите можно будет управлять подсветкой.

Создание индивидуальных профилей поможет максимально точно настроить работу ноутбука под запросы каждого пользователя и быстро переключаться между ними. Это будет удобно, если ноутбук используется несколькими пользователями.

Аппаратная платформа и производительность

Наибольший интерес вызывает использование процессора нового поколения AMD. Ни для кого не секрет, что популярность AMD Ryzen стремительно растет, причем во всех сегментах рынка. Не исключение и игровые ноутбуки. Новинкой сезона стал процессор AMD Ryzen 7 4800HS. Именно он установлен в тестовом образце.

Ryzen 7 4800HS выполнен по 7 нм техпроцессу, номинальный TDP – 35 Вт. Модель ЦП с индексом HS является специальной версией для ноутбуков ASUS. Она предлагает сниженный номинальный уровень TDP (в случае процессора с индексом 4800H он равен 45 Вт) без потери в составе ядер и частотных характеристиках.

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Новейший CPU получил соответствующее оснащение и состоит из восьми ядер с базовой частотой до 2.9 ГГц. При необходимости тактовая частота может увеличиваться до 4.2 ГГц. Каждое из восьми ядер может одновременно обрабатывать два потока данных, а суммарное количество потоков равно 16.

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Новый процессор AMD соответствует актуальным запросам пользователей с точки зрения технологичности. По результатам тестов он производительнее Intel Core i7-10750H чуть менее чем на 20 процентов и сравнялся в показателях с флагманом Intel Core i9-9880H. При этом новинка Ryzen выполнена по более современному техпроцессу и способна работать на более высоких частотах.

Объем оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 32 Гбайт. В нашем случае объем памяти составил 16 Гбайт, модули впаяны в материнскую плату. Еще 16 Гбайт можно добавить с помощью соответствующего модуля, устанавливающегося в отдельный слот.

Применение высокочастотной оперативной памяти позволяет новому процессору раскрыть весь потенциал и не ограничиваться возможностями окружающих компонентов. Это позволит ноутбуку оперативно обрабатывать данные больших объемов и создает для пользователя комфортные условия работы.

В нашем случае дополнительный слот для оперативной памяти пустует, сама память работает в одноканальном режиме. Для достижения максимальной эффективности стоит задействовать двухканальный режим работы. Это можно сделать, приобретя модификацию с 32 Гбайт оперативной памяти или самостоятельно установив недостающий модуль.

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Процессор располагает встроенным графическим ядром Radeon RX Vega 7 с частотой до 1.6 ГГц. В зависимости от модификации предусмотрено два варианта дискретной графики – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или GeForce RTX 2060. Оба оснащены собственной памятью GDDR6 объемом 6 Гбайт.

Интересно, что тестовый экземпляр укомплектован видеокартой GeForce GTX 1650 Ti с 4 Гбайт GDDR6 собственной памяти. Таким образом коммерческие образцы будут показывать более высокий уровень графической производительности, нежели наш.

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Обратимся к результатам тестирования в различных приложениях для оценки общего уровня производительности системы.

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Помимо них, мы запустили встроенный бенчмарк игры Forza 4 Horizon. Первый цикл тестирования выполнялся с пресетом графических настроек High, второй – при ручном выборе всех максимальных настроек.

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Запас вычислительной мощности не вызывает сомнений и позволяет рассчитывать на длительную актуальность ноутбука ASUS для современных игр и будущих проектов.

Однако такую мощность необходимо охлаждать. Эффективность системы охлаждения определяет возможность ноутбука поддерживать высокую скорость работы при длительных нагрузках, а также надежность аппарата в целом.

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Система охлаждения построена на базе четырех тепловых трубок и четырех радиаторов. Тепловые трубки отводят тепло от наиболее прогревающихся компонентов – центрального процессора и видеокарты.

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Слева и справа расположены крупные вентиляторы, обдувающие по два радиатора каждый. Крыльчатки вентиляторов отличаются увеличенным числом лопастей и их минимальной толщиной. Благодаря этому достигается максимальная сила воздушного потока.

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С внешней стороны крышки можно увидеть решетки в зоне расположения вентиляторов охлаждения. На практике это лишь внешняя стилизация. Забор воздуха осуществляется через центральную решетку, за счет этого обеспечивается дополнительное пассивное охлаждение всей платы.

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С учетом компактного корпуса производитель уместил максимально возможную систему охлаждения, осталось лишь узнать, насколько она справляется со своими задачами. Проведем ряд нагрузочных тестов, чтобы ответить на этот вопрос.

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Конечно, назвать ноутбук холодным и бесшумным не получится, но и проблем с чрезмерным нагревом или троттлингом не наблюдается. При заявленной максимально допустимой температуре процессора до 105 градусов показатели при тестировании составили около 87 градусов – запас есть.

При этом максимальные показатели проявлялись только в виде кратковременных скачков, а в течение основного времени работы температура не превышала 75 градусов.

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Итак, компания AMD представила процессор с флагманскими показателями производительности. При этом его стоимость демократичнее решений Intel. Именно это и определяет популярность ЦП AMD в современных ноутбуках самых разных классов.

Не стал исключением и герой обора, отличившись производительностью. Не упустили из виду и вопрос графической производительности, предусмотрев два варианта современных дискретных ускорителей NVIDIA с солидными запасами памяти.

Мультимедиа

За вывод звука отвечает пара стереодинамиков, расположенных слева и справа от пользователя и направленных вниз. Звук отражается от поверхности, становясь более басовитым.

Применяется интеллектуальный усилитель, позволяющий добиться минимального количества звуковых искажений независимо от уровня громкости, а также защищающий динамики от перегрузки.

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Поддерживается аудио-формат Hi-Res Audio для достижения максимально качественного звука в наушниках.

Беспроводные интерфейсы и безопасность

Для подключения к сети Интернет предусмотрен гигабитный модуль Intel Wi-Fi 6 с поддержкой диапазона 802.11ax. При необходимости работы с проводной локальной сетью на выручку придет стандартный порт RJ-45.

Передача файлов и синхронизация с беспроводными аксессуарами осуществляется посредством модуля Bluetooth 5.0.

Файловая система

Для хранения файлов используется твердотельный накопитель формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-e. Наша модификация несет на борту один модуль. Для дополнительного охлаждения предусмотрен термоинтерфейс, способствующий рассеиванию тепла по крышке корпуса.

Для расширения объема файлового хранилища можно воспользоваться вторым слотом под накопители формата M.2 и установить модель нужного объема.

Оценим скорость работы штатного твердотельного накопителя с помощью утилиты CrystalDiskMark.

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Высокая скорость работы накопителя с файлами различных объемов позволяет гарантировать быстрый запуск ноутбука и всех необходимых программ. Не потребует длительного времени и перенос или обработка файлов. Ясно, что используемый накопитель не будет ограничивать производительность.

Время автономной работы

Несмотря на скромные габариты, новинка ASUS оснащена емким аккумулятором. Он выполнен интегрированным, и для замены потребуется снимать крышку корпуса. Впрочем, такая процедура не вызовет никаких затруднений.

Емкость аккумулятора – 76 Вт*ч при напряжении 15.4 В. Он занимает пространство под тачпадом и площадкой для запястий.

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Итоговый результат автономности зависит от энергопотребления ноутбука при использовании. Новый процессор выполнен по 7 нм техпроцессу и особо не грелся, что говорит о неплохой эффективности расхода энергии. Стоит ли рассчитывать и на хорошие показатели автономности? Для ответа на вопрос обратим внимание на результаты тестирования автономности в различных условиях.

Для начала запустим тест, создающий максимальную нагрузку на центральный процессор и существенно нагружающий видеокарту. Сам ноутбук переведен в режим максимальной производительности, яркость дисплея максимальная, Wi-Fi соединение активно. В таком режиме дополнительную нагрузку создаёт активная работа системы охлаждения.

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Результат в 1 час и 21 минуту выглядит типичным. Современные игровые ноутбуки не всегда способны обеспечить такое время, ведь производительные компоненты требуют соответствующего количества энергии.

Правда, представить себе сценарий длительной работы с максимальной нагрузкой и отсутствием подключения к внешнему источнику питания сложно. А вот предположить работу от батареи при использовании ноутбука в качестве рабочей станции – вполне. Составить впечатление о длительности работы в режиме средней нагрузки поможет тестирование в режиме чтения.

Данный профиль имитирует работу с офисными приложениями, яркость подсветки дисплея установлена на минимальный уровень, Wi-Fi соединение активно, режим работы ноутбука – оптимальная производительность.

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С офисными программами вышло более четырех часов. Конечно, такой показатель далёк от результатов ультрабуков, но и целевое использование у них иное.

Наконец, проведем тестирование в режиме простоя. Дисплей выключен, ноутбук работает в режиме максимального энергосбережения. Активно только Wi-Fi соединение.

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Здесь результат искренне порадовал – более 23 часов непрерывной работы. Это говорит о скромном энергопотреблении нового процессора AMD, ведь в таком формате лишь он оказывает влияние на расход энергии.

Еще одним плюсом данной модели стала возможность подзарядки через интерфейс USB-C. Для этого предполагается использование адаптера питания мощностью до 65 Вт. Такие зарядные устройства поставляются в комплекте с некоторыми ультрабуками из линейки ASUS ZenBook.

Комплектный блок питания обладает мощностью 180 Вт и подключается к ноутбуку через собственный круглый разъем. Сам блок уже знаком нам по предыдущим обзорам, он обладает скромными габаритами и не доставит неудобств, если его потребуется взять с собой.

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В ожиданиях относительно автономности игровых ноутбуков необходимо хорошо понимать специфику устройств и их целевое предназначение. Эти модели не для рекордов автономности, их главная задача – обеспечить максимальный уровень производительности.

Тем не менее, развитие новых технологий привело к сокращению энергопотребления, не жертвуя производительностью, и именно это позволило наделить игровые ноутбуки неплохой автономностью. «Долгожителями» они не стали, но могут отработать несколько часов без подзарядки. Особенно радует, что наряду с увеличением автономности ноутбуки становятся легче и компактнее.

Ноутбук ROG Zephyrus G15 GA502I способен работать без подзарядки несколько часов. И хотя работа от аккумулятора подразумевает снижение производительности даже в режиме максимальной производительности, возможностей новой аппаратной платформы хватит для максимально широкого спектра задач.

Причем тестовый экземпляр обладает предварительной версией BIOS, а коммерческие образцы получат новую прошивку. По заверениям производителя, показатели автономности окажутся еще выше.

Заключение

Мы неоднократно изучали модели линейки ASUS Zephyrus, и качество корпуса нового ноутбука, а также его компактность и дизайн уже не вызывают удивления. Модель GA502I отличается использованием нового ЦП компании AMD. Особенно интересен он на почве растущей популярности процессоров Ryzen в самых разных сегментах рынка компьютерной техники.

По итогам тестирования можно сказать, что ожидания оправдались – процессор весьма удачен. Он предлагает солидный запас вычислительной мощности, набор всех современных технологий и при этом не склонен к перегреву. Производительности такого CPU с запасом хватит на несколько лет. Отметим небольшой уровень энергопотребления, позволяющий мобильному устройству долго работать без подзарядки.

В случае с героем обзора компанию процессору составили комплектующие соответствующего уровня. Это и быстрая оперативная память, и дисплей с частотой обновления 144 или 240 Гц. Мало того – в зависимости от бюджета пользователь может выбрать один из двух вариантов дискретной графики.

В итоге у компании ASUS получился сбалансированный и современный ноутбук, который одинаково хорошо подойдет для игр и работы с ресурсоемкими мультимедийными приложениями. Компактные габариты и оптимальная масса позволят использовать его в поездках.

Алексей Пащук

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I.

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Goginator
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Дмитрий Рапкин
16:38
Дзен, потом Дзен+, затем Дзен2... в перспективе Дзен3 - не надорвался бы Дзен хоронить)))
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Saint_Diver
16:34
Всё новое — это хорошо забытое старое.
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
DestroyerD25
16:34
Хотелось бы увидеть сравнение в играх 3800 5ггц и 9900к 5ггц. Думаю такое вполне реально осуществить, если охлаждать воздушным куллером 3800 в морозильной камере.
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Илья Малюев
16:33
По моему мнению, ты олигофрен
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
Saint_Diver
16:33
Догоняй, камикадзе :)
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Ханыга
16:32
И что? Что именно меряет Geekbench? Сферические попугаи в вакууме? Задолбали этим гигбенчем, других тестов нет?
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Борис Копыльцов
16:32
Страдать будет твой кошелёк.
AMD Ryzen 7 3800X покорил частоту 4.9 ГГц в руках россиянина на воздухе
Иванов Иван
16:30
сэкономил - теперь страдай на 4.4))
AMD Ryzen 7 3800X покорил частоту 4.9 ГГц в руках россиянина на воздухе
ultramarine1990
16:28
Написали бы как 4800hs в сравнении с i7 9750h? Тут условия схожие, очень интересен результат.
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