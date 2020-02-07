Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
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Оглавление
- Вступление
- Системные требования
- Тестовые конфигурации, инструментарий и методика тестирования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Rage 2, основанной на движке Apex.
рекламаНапомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i5-3570 или Ryzen 3 1300X.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3072 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600Х.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8192 Мбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт.
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Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.09 update 4.
- Vulkan.
- Поле зрения - 110.
- Размытие в движении - включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Масштаб разрешения - ручной.
- Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
- Геометрические детали - ультра высокие.
- Глобальное освещение - включено.
- Глубина резкости - включена.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Сглаживание - FXAA.
- Тень игрока - включена.
- Динамические отражения - включены.
- Разрешение теней - ультра высокое.
- Число теней - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Мягкие частицы - включены.
Видеоролик тестового отрезка:
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Для комфортной игры в Rage 2 потребуется игровой ПК с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.
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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
Игра Rage 2 предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920х1080 все видеокарты без исключения продемонстрировали комфортную производительность.
рекламаВ разрешении 2560х1080 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли только у младшего ускорителя компании NVIDIA.
В разрешении 2560х1440 комфортную производительность показали графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов компаний NVIDIA и AMD.
Разрешение 3440х1440 покорилось большинству старших видеокарт, а также "середнячкам" компании NVIDIA.
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В разрешение 3840х2160 высокие результаты показали только старшие карты "зеленого" гиганта.
Несмотря на то, что игра Rage 2 создана на API Vulkan, видеокарты NVIDIA доминировали над конкурентами из противоборствующего лагеря.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
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1920х1080
ПроектRage 2 оказался настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Также стоит отметить, что в данной игре вообще не работали двухъядерные процессоры - дистрибутив просто не запускался.
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Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров
Результаты большинства процессоров оказались настолько близкими, что я решил не делать тестирование различных конфигураций игровых ПК. Наши читатели могут смело ориентироваться на расположенные выше результаты видеокарт.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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