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Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Rage 2, основанной на движке Apex.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i5-3570 или Ryzen 3 1300X.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3072 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600Х.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8192 Мбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт.

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Тестовые конфигурации, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.09 update 4.
  • Vulkan.
    • Поле зрения - 110.
    • Размытие в движении - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Масштаб разрешения - ручной.
    • Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
    • Геометрические детали - ультра высокие.
    • Глобальное освещение - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Тень игрока - включена.
    • Динамические отражения - включены.
    • Разрешение теней - ультра высокое.
    • Число теней - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Мягкие частицы - включены.

Видеоролик тестового отрезка:

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

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Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

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Для комфортной игры в Rage 2 потребуется игровой ПК с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной шестью гигабайтами набортной памяти.

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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

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Игра Rage 2 предъявила умеренно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920х1080 все видеокарты без исключения продемонстрировали комфортную производительность.

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В разрешении 2560х1080 проблемы с обеспечением высоких результатов возникли только у младшего ускорителя компании NVIDIA.

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В разрешении 2560х1440 комфортную производительность показали графические ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов компаний NVIDIA и AMD.

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Разрешение 3440х1440 покорилось большинству старших видеокарт, а также "середнячкам" компании NVIDIA.

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В разрешение 3840х2160 высокие результаты показали только старшие карты "зеленого" гиганта.

Несмотря на то, что игра Rage 2 создана на API Vulkan, видеокарты NVIDIA доминировали над конкурентами из противоборствующего лагеря.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

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1920х1080

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ПроектRage 2 оказался настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Также стоит отметить, что в данной игре вообще не работали двухъядерные процессоры - дистрибутив просто не запускался.

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Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров

Результаты большинства процессоров оказались настолько близкими, что я решил не делать тестирование различных конфигураций игровых ПК. Наши читатели могут смело ориентироваться на расположенные выше результаты видеокарт.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест phoenix rage 2 apex engine

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