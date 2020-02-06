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Вступление

Лаборатория продолжает тестирование кулеров бюджетного сегмента для построения недорогого рабочего компьютера.

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Классические системы охлаждения боксового типа и конструкции с разведением ребер в различные стороны получили популярность благодаря простоте устройства, легкому процессу установки и хорошей эффективности для офисных систем с центральными процессорами нижнего и среднего сегмента.

Модель AeroCool Core Plus, судя по характеристикам и подросшим габаритам, должна легко справиться с данной задачей. Производитель обновил конструкцию, увеличив количество пластин и оснастив радиатор более производительным вентилятором с подсветкой.

Упаковка и комплектация

AeroCool Core Plus поставляется в миниатюрной упаковке с бело-синей полиграфией, исписанной фирменными заголовками и особенностями продукта.

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Технической информации достаточно много, несмотря на кажущуюся простоту кулера. Она занимает половину площади коробки, приводя подобное описание и характеристики модели.

Внутри находится руководство пользователя, рамка крепления для сокетов Intel, одноразовый запас термопасты и провод-удлинитель для подключения RGB подсветки.

Внешний вид и особенности конструкции

Модель AeroCool Core Plus имеет радиальную конструкцию радиатора, при которой его алюминиевые ребра веерообразно расходятся от основания. Большой вентилятор типоразмера 120 мм размещается над верхней секции, что визуально увеличивает кулер в габаритах и позволяет задействовать более массивный ветродуй.

Для придания стильности кулеру AeroCool Core Plus, его алюминиевые ребра окрашены в черный цвет, что вместе с закругленным дизайном корпуса вентилятора придает системе охлаждения полусферическую форму.

Несмотря на внешний минимализм, габариты AeroCool Core Plus достаточно огромны для построения компактной сборки HTPC. Длина и ширина составляют 136 мм, высота достигает 83 мм.

Качество сборки и покраски кулера на высоком уровне. Сбору производитель аккуратно вывел два провода для подключения комплектного кабеля подсветки 2-pin и вентилятора 4-pin с поддержкой PWM-управления.

Благодаря отказу от классического расположения вентилятора в сердце конструкции данного типа, производитель увеличил диаметр задействованного вентилятора типоразмера с 80-92 мм до 120 мм, что в конечном итоге позволяет повысить эффективность охлаждения.

Тепловых трубок у радиатора AeroCool Core Plus нет, только алюминиевые пластины, расходящиеся по кругу, что пользуется популярностью и по сегодняшним меркам. Основание получено путем опрессовки и среза краев алюминиевых ребер. Подошва кулера хорошо отполирована, но тактильно ощущается набор множества пластин.

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Система охлаждения AeroCool Core Plus использует проверенный тип крепления с поперечной рамкой, соответствующий боксовым кулерам AMD. Стоит отметить, что данная штанга очень тугая и при фиксации к сокету напряжение металла возрастает, требуя аккуратности и физической усидчивости.

За активную часть отвечает вентилятор без внешних опознавательных знаков необычной формы. Он поддерживает управлением ШИМ-регулировку скорость вращения, заявленный диапазон составляет 600 – 1800 об/мин, сила тока 0,55 А. По периметру корпуса с внутренней стороны располагается светодиодная асинхронная RGB-подсветка, регулируемая и синхронизируемая со множеством материнских пат.

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В процессе тестирования скорость вращения удалось регулировать в более широких границах, особенно это касается минимального значения, делая кулер практически бесшумным: от 350 об/мин до ~1720 об/мин.

Установка и использование

Процесс установки AeroCool Core Plus не требует специальных умений. Для процессоров AMD требуется только нанести термопасту и зафиксировать кулер к штатному креплению.

Для процессоров Intel же сначала устанавливается комплектная рамка с пластиковыми защелками, а лишь затем наносится термопаста и ставится кулер.

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Из-за достаточно тугой штанги AeroCool Core Plus фиксируется мертвым хватом, от чего прижим получается неимоверно сильным. Излишки термопасты выдавливаются за края основания радиатора.

Подсветка кулера AeroCool Core Plus

Благодаря оригинальной ARGB-подсветке классическая конструкция простенького кулера играет новыми красками. Пользователю доступно управление свечением в соответствии с поддержкой такого материнской платы фирменным программным обеспечением.

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Краткие технические характеристики

Наименование AeroCool Core Plus AeroCool Air Frost Plus Поддерживаемые разъемы LGA 115X/ 775; AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2/ FM1 LGA 115X/ 775; AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2/ FM1 Материал основания Алюминий Алюминий Материал ребер основания Алюминий Алюминий Тепловые трубки - - Расчетная мощность TDP, Вт 110 110 Вентилятор 120 х 25 120 х 25 Тип подшипника Гидравлический Гидравлический Напряжение, В 12 12 Стартовое напряжение, В 7 7 Сила тока, А 0.55 0.45 Энергопотребление 6.6 5.4 Скорость, об/мин 600 - 1800 1500 Воздушный поток, CFM 21.8 – 51.3 55.1 Уровень шума, дБА 14.5 – 25.4 24.2 Коннектор, pin 4 3 Наработка на отказ, часов 60 000 60 000 Размеры, мм 136 х 136 х 83 124 х 124 х 70

Тестовый стенд

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Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Z370 Formula;

Процессор: Intel Core i7-8700K;

Системы охлаждения процессора: AeroCool Core Plus;

Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x;

Корпус: NZXT H700i White.

Тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus проводилось в составе следующей конфигурации:

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах "18-20-20-44-2Т".

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).

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На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.

Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Результаты тестирования

Продолжая общую линейку обзоров СО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.

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Тест с комплектными вентиляторами



Температура CPU, °C

Linx 0.7.2





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Система охлаждения посредственно справляется со штатным режимом работы процессора Intel Core i7-8700K с тактовой частотой 4500 МГц при напряжении 1,15 В, поэтому для модели AeroCool Core Plus были выставлены значения 4000 МГц и 1,1 В соответственно. В таком случае кулер показывает себя неплохо: не забываем, что перед нами радиатор простого типа без тепловых трубок

Согласно показаниям мониторинга новинка справляется с процессором при понижении потребления до паспортных допустимых ~100 Вт.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м





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Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.

Участники



Тест с комплектными вентиляторами

Температура CPU, °C

Linx 0.7.2





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Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?

Участники



Тест с комплектными вентиляторами

Температура CPU, °C

Ведьмак 3: Дикая Охота





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Участники



Тест с комплектными вентиляторами

Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м





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Штатный вентилятор AeroCool Core Plus комфортен для продолжительной работы при скорости до 1300 об/мин, далее его уровень шума становится заметен.

Заключение

Кулер AeroCool Core Plus это стильное решение, от которого не ожидаешь многого, но эффективность которого превышает большинство боксовых систем охлаждения. И пусть он не может конкурировать с кулерами на тепловых трубках, но даже при этом обладает некоторыми преимуществами.

С точки зрения практической ценности обращает на себя внимание конструкция, при которой крупный 120 мм вентилятор расположен над печатной платой и за счет этого будет обдувать силовые элементы и подсистему питания процессора. Этот факт важен при построении недорогих игровых систем, где такие возможности не учитываются многими сборщиками.

Что касается показателей уровня шума AeroCool Core Plus, то ничего выдающегося мы не выявили: на максимальных оборотах он слегка шумноват, но благодаря широкому диапазону вращения крыльчатки легко настраивается под предпочтения и нужды.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: