Два порта 25Гб/с Ethernet или один 50Гб/с Ethernet, подключение по PCIe Gen 3.0/4.0 x8

Функции безопасности, включая Hardware Root of Trust, Connection Tracking для L4 межсетевых экранов с контролем состояния соединений и ускорение протоколов шифрования IPSec

Ускорение GPUDirect® RDMA для протокола NVMe over Fabrics (NVMe-oF), масштабируемые ускоренные вычисления и высокоскоростная передача видеоданных

Поддержка Zero Touch RoCE (ZTR) для простой и быстрой установки RoCE-сетей без необходимости дополнительно настройки коммутатора

Ускоренное коммутирование и обработка пакетов (ASAP2) со встроенными функциями аппаратной разгрузки виртуализации и контейнеризации (SR-IOV и VirtIO) для ускорения программно определяемых сетей и МСЭ нового поколения.

GTC 2020 - NVIDIA представляет NVIDIA® Mellanox ConnectX®-6 Lx SmartNIC — 25/50 Гб/с умный сетевой Ethernet-адаптер (SmartNIC) высокой безопасности и эффективности для растущих нагрузок корпоративных и облачных систем.ConnectX-6 Lx, продукт 11-го поколения в семействе ConnectX, отвечает потребностям современных ЦОД, где 25-гигабитные соединения становятся стандартом для работы над требовательными задачами, например, корпоративными приложениями, задачами искусственного интеллекта или анализа данных в реальном времени.Новый сетевая карта SmartNIC позволяет раскрыть полный потенциал производительности приложений с помощью программно определяемых, аппаратно ускоряемых движков, снимая с CPU задачи по обеспечению безопасности и сетевой обработке.«Современные облачные и корпоративные ЦОД нуждаются в ускорении передачи данных по сети, чтобы успешно масштабироваться и справляться с вычислительными нагрузками, - говорит Амит Криг (Amit Krig), старший вице-президент по программным и сетевым продуктам в подразделении NVIDIA Mellanox. - ConnectX-6 Lx SmartNIC обеспечивает экономичную, ускоренную и безопасную передачу данных для новой эры дезагрегированных и масштабируемых ЦОД».Функции повышенной безопасности, такие, как протоколы шифрования IPsec и Hardware Root of Trust, вместе с десятикратным приростом скорости механизма контроля соединений (Connection Tracking) позволяют внедрить модель безопасности Zero Trust во всем центре обработки данных. Лучшая в классе поддержка RDMA оver сonverged Ethernet (RoCE), передовая виртуализация и поддержка контейнеров, а также аппаратная разгрузка протокола NVMe over Fabrics обеспечивают масштабируемую и эффективную связь.«Серверная индустрия стремительно переходит от стандарта 10GbE к 25GbE, при этом ожидается быстрый рост и дальше. С увеличением требований к сети необходимо переносить все больше задач на SmartNIC, - говорит Скотт Рэйнович (Scott Raynovich), основатель и технический директор технологической исследовательской компании Futuriom. – Сетевой адаптер NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx обеспечивает перенос нагрузки на SmartNIC, включая передовую коммутацию и обеспечение безопасности, в экономичном 25/50GbE решении».Первые образцы ConnectX-6 Lx уже доступны, а массовые поставки ожидаются в третьем квартале 2020 года. Как и все продукты линейки ConnectX, данная модель совместима с программным стеком Mellanox SmartNIC. В сочетании с коммутаторами Mellanox Spectrum и кабелями и трансиверами LinkX адаптеры ConnectX SmartNIC позволяют создавать лучшие полноценные решения для высокопроизводительных сетей.Сетевые контроллеры Mellanox SmartNIC и соответствующее программное обеспечение применяются в облачных инфраструктурах, гипермасштабируемых и корпоративных ЦОД, в высокоскоростных вычислениях, системах обеспечения кибербезопасности и финансовых системах по всему миру. Так, среди заказчиков компании - Lenovo Data Center Group, Red Hat, Supermicro и другие крупные игроки рынка.