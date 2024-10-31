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Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD представила Ryzen 7 9800X3D — самый мощный игровой процессор за $479
А ещё это первый X3D-процессор с полностью разблокированным множителем.

Компания AMD анонсировала новый процессор Ryzen 7 9800X3D, предназначенный для настольных игровых систем. Ключевыми особенностями новинки стали архитектура Zen 5 и усовершенствованная технология кэширования 3D V-Cache второго поколения. Производитель делает ставку на повышенную производительность в играх и расширенные возможности для разгона.

Главное изменение в Ryzen 7 9800X3D — расположение кэша. 64 Мбайт кэш-памяти теперь находятся под вычислительным кристаллом (CCD), что улучшает отвод тепла и способствует более эффективному охлаждению ядер Zen 5. Это, в свою очередь, позволяет процессору стабильно работать на высоких тактовых частотах. Базовая частота составляет 4,7 ГГц, а максимальная в режиме Boost достигает 5,2 ГГц — рекордные показатели для серии X3D. Кроме того, Ryzen 7 9800X3D стал первым процессором X3D с полностью разблокированным множителем, что открывает широкие возможности для разгона и тонкой настройки системы неравнодушными энтузиастами.

В AMD заявляют о среднем приросте игровой производительности на 8% по сравнению с предыдущим поколением процессоров и до 20% по сравнению с решениями конкурентов. Прирост частоты кадров в отдельных играх, таких как Star Wars Outlaws, может достигать двузначных значений. Важно отметить, что Ryzen 7 9800X3D не только увеличивает средний FPS, но и значительно улучшает минимальную частоту кадров (1% low). Это особенно заметно в динамичных играх, где стабильность FPS критически важна для плавного геймплея и отсутствия рывков. Например, в The Last Of Us: Part 1 средний FPS сопоставим с показателями конкурентов, но 1% low выше на 31%, обеспечивая более комфортный игровой опыт. Процессор обладает общим объёмом кэша 104 Мбайт и TDP 120 Вт.

AMD активно сотрудничает с разработчиками игр для оптимизации их проектов под новые процессоры. Среди партнёров компании — Activision (серия Call of Duty), Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine 2) и 11 bit Studios (Frostpunk 2, The Alters). Такое сотрудничество позволяет максимально реализовать потенциал Ryzen 7 9800X3D и обеспечить игрокам наилучшие впечатления от игры.

#amd #процессоры #ryzen 7 9800x3d
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