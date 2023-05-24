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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Redkey начинает распродажу своих устройств для уборки дома в магазине OZON
Четыре модели пылесосов предлагаются со скидками до 100000 руб
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Лето всё ближе, погода становится всё более жаркой, так что процесс уборки дома кажется всё более утомительным. Чтобы лишний раз не потеть, пора подумать о приобретении бытовых устройств для уборки помещений. Это даст возможность сэкономить время и сделать дом чище.

Известный производитель бытовой техники Redkey в период с 22 мая по 23 июня проводит в магазине OZON распродажу беспроводных пылесосов P7, P9 и W12, а также пылесоса для влажной сухой уборки W12Pro, по сниженным ценам.

Redkey P7: недорогой и эффективный беспроводной пылесос

Обычная цена: 19990 руб.
Цена со скидкой: 11777 руб.



Redkey P7 представляет собой бюджетный беспроводной пылесос с мощностью всасывания 22000 Па. Это позволяет без затруднений избавиться от волос, пыли, крупных частиц мусора на полу. Пылесос обладает электрической насадкой для уборки пола, плоской широкой насадкой и насадкой для устранения пыли. Они быстро избавляют пол от мусора в разных участках дома. Благодаря многоуровневой системе фильтрации пылесос способен эффективно разделять пыль и воздух. Этому помогают металлический фильтр, полимерный фильтр-губка и фильтр HEPA. С этими тремя уровнями фильтрации можно не беспокоиться о крупной и мелкой пыли, которая могла бы ослабить мощность всасывания пылесоса.

Redkey P7 Cordless Vacuum Cleaner обладает длинной раздвижной трубкой (460-700 мм), что делает его пригодным для людей разного роста и в разных вариантах применения.

Ещё P7 может предложить пылесборник объёмом 0,8 л. Нажатие на кнопку открывает его, позволяя не пачкать руки и избежать пыли. Батарея съёмная, поэтому при уборке больших помещений вместо разрядившейся батареи можно установить запасную и продолжать. Пылесос имеет две щётки, подходящие для уборки ковров и твёрдых поверхностей.

Купить Redkey P7

Redkey P9: мощность 30000 Па обеспечивает полное всасывание

Обычная цена: 35990 руб.
Цена со скидкой: 14269 руб.

Redkey P9 представляет собой беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30000 Па. Он способен подобрать с пола даже стальные шарики, не говоря уже об уборке пыли с ковров, полов, стен и углов, которую не могут засосать обычные пылесосы. Роликовая щётка справится с удалением пыли благодаря своей поглощающей щетине с мягким ворсом. Имеется защита от спутывания и повреждения полов.



Redkey P9 привлекает внимание за счёт двойного фильтра HEPA. Система фильтрации пятиступенчатая и её эффективность составляет 99,8%. Подобный уровень фильтрации будет кстати для тех, у кого аллергия на пыль. Помимо насадки для уборки пола, Redkey P9 обладает дополнительной электрической насадкой для устранения клещей, щелевой насадкой, насадкой 2 в 1. Они позволят без проблем выполнить уборку всего дома.

Такие характеристики обычно предлагают пылесосы стоимостью 30000 руб, но в данном случае устройство станет вашим менее чем за 16000 руб. Redkey P9 представляет собой мощный пылесос, покупку которого следует рассмотреть.

Купить Redkey P9

Redkey W12 Wet Dry Vacuum Cleaner: пылесосит и моет одновременно

Обычная цена: 124990 руб.
Цена со скидкой: 23612 руб.

Пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 популярен у покупателей за счёт своих обширных возможностей. Композитный акрилово-полиэфирный материал щётки увеличивает контактную поверхность и усиливает трение с полами. Благодаря высокой мощности всасывания пылесос без проблем собирает пыль и грязь. Непрерывный поток воды очищает щётку, чтобы она оставалась чистой. Отсутствие необходимости чистить щётку самостоятельно ускоряет процесс уборки.



W12 обладает функцией автоматической очистки швабры после завершения уборки. Достаточно поместить щётку на базу и нажать на кнопку самоочистки, после чего устройство всё сделает самостоятельно.

W12 весит всего 3,8 кг, что меньше по сравнению с конкурирующими устройствами подобного рода. Это означает, что с таким пылесосом справятся женщины, дети и пожилые люди. Его легко носить с собой по квартире, чтобы можно было выполнить уборку в самых дальних уголках. За счёт своей лёгкости, небольшого размера и высокой мощности Redkey W12 Wet Dry Vacuum Cleaner является отличным инструментом для домашней уборки.

Купить Redkey W12

Универсальная уборочная машина Redkey W12 Pro: первый многофункциональный пылесос для сухой и влажной уборки, не просто моющий пол

Обычная цена: 79990 руб.
Цена со скидкой: 28674 руб.

Если вам нужно нечто большее, чем просто пропылесосить или помыть полы, модель Redkey W12 Pro должна стать вашим первым выбором. Этот пылесос умеет чистить не только полы, но также стекло, ткани вроде диванов и штор, ковры, углубления. Ни один участок вашего дома не останется без внимания. При помощи запатентованной конструкции головка щётки способна достигать самых дальних участков у стен и других труднодоступных мест. За счёт инновационного дизайна, сочетания разных насадок и поддержки алгоритма уборки M-Dolphin, пылесос умеет справиться с чем угодно.



W12 Pro оснащён бесщёточным двойным цифровым двигателем. Во время уборки он выдаёт 60000 об/мин и мощность всасывания 11000 Па, что устраняет даже самые стойкие загрязнения. Одно нажатие запускает функцию самоочистки щётки с частотой 450 раз/мин, что позволяет поддерживать высокий уровень гигиены. Мощный и универсальный пылесос W12 Pro способен отлично убраться по всему дому.

Купить Redkey W12 Pro


Жарким летом мощное устройство для уборки станет отличным помощником для поддержания чистоты и удобства вашего жилища. Любой из описанных выше пылесосов умеет качественно убираться и экономить вам время. Предложения Redkey являются лучшими из возможных, особенно во время распродажи со скидками в магазине OZON.
#redkey
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