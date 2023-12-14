Пылесос Redkey W12 Pro поможет быстро и эффективно выполнить влажную и сухую уборку

Бренд Redkey является известным производителем техники для уборки дома. Он предлагает простые и эффективные решения для каждодневной уборки помещений. Каждый продукт этого производителя можно назвать уникальным и способным эффективно решать каждодневные задачи обеспечения чистоты. За это, а также за превосходное качество, инновационные технологии и удобство применения, устройства Redkey любимы многими покупателями.В уходящем году был представлен первый в мире многофункциональный пылесос Redkey W12 Pro для сухой и влажной уборки. Он был доступен в продаже на протяжении года, привлекая к себе внимание покупателей обширной функциональностью и универсальными возможностями. Он придёт на помощь в разных сценариях применения, вплоть до мойки окон. В России данный пылесос тоже нашёл немало покупателей, желающих стать обладателями универсальных продуктов с многочисленными функциональными возможностями в одном устройстве.За счёт чего можно отдать предпочтение Redkey W12 Pro? Ниже приведены основные причины этого.Redkey W12 Pro способен без труда очищать стёкла. Для этого у него имеется специальная насадка. Сначала на стекло распыляется вода, а затем следует провести по нему этой насадкой, избавляясь от известкового налёта, пятен от пальцев и любой другой грязи. После этого стекло станет чистым и блестящим. Грязь отправляется в специальную ёмкость.Благодаря Redkey W12 Pro можно легко мыть окна, зеркала, стёкла в ванной или на автомобилях, избавившись от необходимости приобретать специальные щётки для чистки стекла. Это сэкономит как деньги, так и время.Redkey W12 Pro способен отлично справиться с уборкой пола. Причина в том, что он одновременно может выполнять сухую и влажную уборку. Вращающаяся на высоких оборотах роликовая щётка и мощность всасывания 11000 Па дают возможность собрать любую пыль, волосы, пятна воды и крошки пищи. После этого пылесоса полы будут выглядеть как новые.Во время уборки Redkey W12 Pro чистит не только пол, но и собственную роликовую щётку, водой устраняя появившиеся на ней пятна. В результате пол всегда убирается чистой щёткой. Не нужно будет останавливаться, выключать пылесос и вручную очищать грязную щётку, в результате чего уборка занимает меньше времени.Помимо прочего Redkey W12 Pro хорошо справляется с очисткой ткани. Поставив соответствующую щётку, распылите на пятно на ткани воду и обработайте его насадкой, убирая следы кофе, соусов и любые другие с поверхности ваших ковров, диванов и т.д. Мощность всасывания в 110000 Па позволяет вытянуть любую грязь и избавиться от пятен. Насадка для ткани отлично подходит для устранения пятен на коврах и шторах.Многофункциональный пылесос Redkey W12 Pro имеет щётку и для устранения пыли и грязи из труднодоступных щелей и углов. Ещё пылесос поддерживает самоочистку в одно касание. Завершив уборку, активируйте эту функцию, заставив роликовые щётки автоматически очиститься. От пользователя требуется лишь вылить грязную воду из резервуара и снять щётки, чтобы просушить их на воздухе. На этом процесс обслуживания пылесоса заканчивается.Чистящие продукты Redkey спроектированы и построены для удовлетворения потребностей пользователей с применением современных технологий. Доступность цен и разные сценарии применения делают их привлекательными для любого покупателя, который хочет содержать свой дом в чистоте.В преддверии Нового года Redkey проводит на сайте магазина OZON акцию, в рамках которой вы сможете стать обладателем Redkey W12 Pro по цене на 60% ниже обычной. Предложение действует с 11 по 27 декабря.