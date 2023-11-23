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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Самое выгодное предложение Redkey в «Чёрную пятницу»: пылесос W13
Пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W13 на Ozon подешевеет на 60%

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Наступил ноябрь, а это значит, что пришло время ежегодной распродажи «Чёрная пятница». В это время вы сможете стать обладателем бытовых устройств для уборки дома, которые помогут легко навести чистоту в преддверии Нового года.

Известный производитель устройств подобного рода Redkey радует одним из наиболее выгодных предложений. Можно будет приобрести в магазине Ozon со скидкой в 60% новый универсальный пылесос Redkey W13 Vacuum Mop Wash & Dry. Мощность всасывания этого пылесоса достигает 17,5 кПа, что даёт ему возможность пылесосить, мыть полы и чистить себя. После выполнения самоочистки роликовой щёткой устройство применяет инновационный метод сушки. Этот метод позволяет высушить влажную тряпку для мытья пола, избежать плесени и неприятных запахов на щётке, а также размножения бактерий.

Высокая мощность всасывания позволяет мгновенно избавиться от пыли и грязи

Как сказано выше, мощность всасывания пылесоса Redkey W13 составляет 17,5 кПа. Это даёт ему возможность быстро засасывать частицы мусора размером с кошачий корм, спутавшиеся волосы и другую грязь и жидкости в специальный отсек для мусора. Владельцу пылесоса не придётся волноваться о том, что устройство недостаточно мощное, что его необходимо постоянно чистить, что на полу останутся влажные пятна и т.д. В результате длительность уборки значительно сокращается, а её эффективность увеличивается.



W13 способен работать в трёх режимах: интеллектуальном, режиме мощной очистки и режиме пылесоса. Вы можете выбирать среди них тот, который соответствует вашим потребностям в данный момент.

Пылесосит, моет, чистит и сушит себя быстро и эффективно

Redkey W13 представляет собой сочетание пылесоса и швабры с возможностью чистить и сушить себя. Он способен удалять пыль, пролитую жидкость и въевшиеся пятна за один проход. Вам не придётся сначала пылесосить, а затем мыть этот же участок тряпкой.

Redkey W13 чистит себе автоматически, когда после завершения уборки становится на базу. Затем он набирает воду и убирает грязь с щётки. Для этого она вращается с большой скоростью, чтобы обеспечить высокое качество очистки. Вам не придётся мыть ткань вручную и пачкать руки, что облегчит использование пылесоса.



W13 предлагает инновационный метод сушки ткани. Когда очистка завершается, основание нагревает поверхность быстро вращающейся щётки, в результате чего она становится сухой через 25 минут. Эффективность сушки составляет 95%. Сохраняя щётку сухой, можно избежать неприятного запаха и распространения бактерий.

Вместительный резервуар избавит от необходимости постоянно добавлять воду

В состав Redkey W13 входит резервуар для чистой воды объёмом 700 мл и резервуар для грязной воды на 900 мл. Резервуара для чистой воды хватает на уборку помещений площадью 200 кв м за раз. Вам не придётся постоянно добавлять чистую воду и выливать грязную.



Ёмкость батареи пылесоса составляет 4200 мАч, чего хватает на 45 минут работы. Батарею можно извлекать, что даёт возможность установить запасную и продолжать уборку больших помещений. Запасную батарею следует приобретать отдельно.

Ещё Redkey W13 содержит в своём составе умный экран и поддерживает голосовые оповещения, благодаря чему вы сможете узнать оставшийся уровень заряда, режим работы и прочие параметры. Роликовая щётка расположена по краям корпуса таким образом, чтобы тщательно убирать грязь и пыль в углах и около стен. В процессе работы W13 создаёт тягу вперёд, что позволяет ему проще перемещаться.



Redkey W13 All-in-One Wet and Dry Vacuum Cleaner является достаточно мощным устройством, чтобы эффективно убирать помещения. Во время распродажи «Чёрная пятница» его покупка со скидкой в 60% будет наиболее выгодной.

Купить Redkey W13 All-in-One Wet and Dry Vacuum Cleaner

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