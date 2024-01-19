Redkey R20 позволит тщательно, быстро и удобно убраться в квартире или доме

Установка режима сухой, влажной или комбинированной уборки.

Начало уборки.

Возврат пылесоса на станцию для зарядки.

Редактирование карты помещения.

Установка запретной зоны и виртуальных ограждений.

Установка расписания уборки.

Перемещение пыли из пылесоса на станцию.

Чистка и мойка дисков.

Просушивание моющих дисков при помощи горячего воздуха.

Автоматическое наполнение резервуара для воды в роботе-пылесосе.

Управление пылесосом с док-станции.

Мойка поддона.

Среди многочисленных доступных в магазинах интеллектуальных устройств для уборки дома многие могут отдать предпочтение модели робота-пылесоса Redkey R20. С ним вы получите удобное управление посредством большого экрана. Дисплей с диагональю 10,1 дюйма находится на зарядной станции. Он избавляет от необходимости обязательно управлять пылесосом посредством мобильного приложения, позволяя делать это стационарно. Ниже приведено подробное описание Redkey R20, рассматривается его производительность, удобство управления, стабильность работы и эффективность уборки.Как уже сказано выше, станция самоочистки пылесоса Redkey R20 содержит экран с диагональю 10,1 дюйма. Он показывает чёткое и яркое изображение, защищён от ударов и детей. Экран позволяет управлять следующей функциональностью пылесоса:Управление настройками на зарядной станции позволяет избежать использования мобильного устройства. Последнее может быть неудобным, поскольку поддерживается подключение только через полосу частот 2,4 ГГц.Экран Redkey R20 можно заблокировать, чтобы избежать последствий случайного прикосновения к нему со стороны детей или домашних животных. Для отключения блокировки нужно нажать и удерживать виртуальную кнопку в центре экрана.Робот-пылесос Redkey R20 идёт в комплекте поставки со станцией самоочистки, которая предназначается для следующего:В состав базовой станции пылесоса входит мешок объёмом 2,8 л для сбора пыли. В нём может уместиться мусор от 60 уборок. С обеих сторон базовой станции располагаются резервуары для чистой и грязной воды объёмом 5 л и 3,8 л соответственно. Выполнив автоматическую очистку, пылесос водой очищает моющие диски и сливает грязную воду из поддона.Распознав ковёр при помощи ультразвукового датчика, пылесос начинает работать в режиме увеличенной мощности и поднимает моющие диски, чтобы не намочить ковёр. Диски поднимаются на высоту 20 мм, превосходя в этом плане конкурирующие устройства на 60%. Это упрощает уборку ковров с высоким ворсом и позволяет сохранить их сухими.Redkey R20 обладает высокой мощностью всасывания, что даёт возможность эффективно убирать твёрдые полы и ковры с высоким ворсом. Моющие диски за счёт быстрого вращения устраняют грязь и засохшие пятна. Пылесос периодически возвращается на базовую станцию для очистки моющих дисков. Это делает уборку полов ещё более эффективной.Знакомство с роботом-пылесосом Redkey R20 оставило самые благоприятные впечатления. Дисплей на базовой станции повышает удобство управления пылесосом, позволяя быстро подключаться к нему и не зависеть от работы с мобильным устройством. На большом экране взаимодействовать с настройками можно точнее и быстрее.Redkey R20 способен работать с минимальными вмешательством человека и это делает его отлично подходящим для регулярной уборки дома. Обладатели OZON Карты имеют возможность сэкономить на покупке Redkey R20 2000 руб по сравнению с обычной ценой. Также они могут получить баллы за отзывы на видео и использовать их в магазине при покупках. Станьте обладателем качественного и недорогого робота-пылесоса, пока они есть в продаже.