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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Краткий обзор выходящего 7-8 июня смартфона Cubot X70
Аппарат на процессоре MTK Helio G99 с основной камерой 108 Мп
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Компания Cubot собирается представить свой очередной качественный смартфон, на этот раз модель Cubot X70. Продвинутое устройство будет представлено 7-8 июня, раздвигая границы технологий и инноваций.



Ключевые характеристики

Производитель обещает, что возможности Cubot X70 превзойдут самые смелые ожидания. Ниже описаны основные из них.

Футуристический дизайн. Купив Cubot X70, вы станете обладателем мобильного устройства со смелым и инновационным внешним видом. Разработчики решили расширить границы эстетики, что достигается сочетанием плавных линий и качественной стеклянной отделки сзади с узором, превращающим устройство в произведение искусства.



Фотографии профессионального уровня. Про посредственные фотографии можно будет забыть. Cubot X70 обладает шикарной основной камерой с разрешением 108 Мп, фиксирующей все детали с высоким уровнем чёткости и точности. Вы сможете снимать шедевры любого вида, от масштабных пейзажей до портретных снимков крупным планом.

Высочайшая производительность. Cubot X70 оснащён процессором MTK Helio G99, позволяющим справиться с любой поставленной перед устройством задачей. Можно забыть про подтормаживания и радоваться идеальной многозадачной работе, играм и мультимедийным приложениям.



Этим возможности не ограничиваются и покупателей данного смартфона ждут дополнительные сюрпризы. Не забывайте следить за новостями, поскольку регулярно будут появляться дополнительные сведения о функциональности и спецификациях, делающих Cubot X70 таким привлекательным смартфоном.

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