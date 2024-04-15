Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфоны Cubot Hafury Meet и Hafury V1 приносят идеальный баланс дизайна и производительности
Hafury Meet и Hafury V1 станут не только вашими гаджетами, но и модным заявлением

реклама


Новый дочерний бренд компании Cubot под названием Hafury представил свой очередной продукт, революционный смартфон Hafury Meet. Его возможности не ограничиваются звонками или фотографированием и съёмкой видео. Это эффектно выглядящее устройство, где есть привлекательный дизайн, функциональные возможности и инновации.



Правильный баланс формы и содержания

При создании Hafury Meet производитель стремился разработать безукоризненный дизайн и предоставить высочайший уровень производительности. Было уделено пристальное внимание мелочам, в результате чего аппарат получился воплощением изысканности за счёт своих контуров и премиальных материалов.

Внешняя привлекательность высочайшего уровня

Когда вы в первый раз видите Hafury Meet, его эстетизм производит на вас неизгладимое впечатление. Помимо самого смартфона, была тщательно продумана упаковка для него, поэтому извлечение устройства напоминает разворачивание ценного подарка. За счёт своего дизайна даже распаковка Hafury Meet доставит немалое удовольствие.



Важна каждая деталь

Достоинством Hafury Meet является не только его внешний вид. Общая оценка складывается из всех мелочей. Внутри коробки находятся аксессуары, призванные стать частью вашего образа жизни. Имеется многофункциональный чехол со встроенным зеркалом, а также элегантный держатель смартфона. Всё это призвано обеспечить более удобную работу с устройством.

Созданный для современного стиля жизни

Следите ли вы за модой или являетесь работающим с техникой профессионалом, Hafury Meet способен удовлетворить любые персональные запросы. Тонкий корпус весит немного и устройство без проблем помещается в кармане или сумочке, откуда его можно быстро извлечь.



Раскройте все возможности

Hafury Meet является не только модным аксессуаром, но и содержит множество технологических инноваций. Улучшенные камеры, высокая производительность, продолжительность автономной работы позволят оставаться на связи и записывать важные для вас моменты везде и всегда.

Поучаствуйте в революции

Не стоит довольствоваться обычным, когда можно получить экстраординарное. Опробуйте Hafury Meet и познакомьтесь с новым миром стиля, инноваций и возможностей. Заходите на официальный сайт Hafury и закажите смартфон уже сегодня, чтобы стать частью технологической революции.

Купить Hafury Meet на AliExpress

Купить Hafury Meet на Ozon

Купить Hafury Meet на Joom

Посетите официальный сайт производителя



Другой новинкой этого производителя является смартфон Hafury V1. С 15 по 19 апреля он также будет предлагаться по выгодной цене, позволяя своим обладателям по-новому посмотреть на взаимодействие с мобильными устройствами.



Hafury V1 также можно назвать воплощением стиля и функциональности. Здесь тоже есть изысканная подарочная коробка, в которой вы найдёте модный чехол. Он может работать как зеркало и как подставка, позволяя взаимодействовать с аппаратом без рук или вовремя поправить макияж. Наличие встроенного держателя карт позволит всегда иметь ваши финансы под рукой.



Обладая стильным дизайном, аппарат оснащён экраном размером 6,5 дюйма. Яркие и чистые цвета обеспечивают живое изображение. Этому же способствует восьмиядерный процессор, благодаря которому возможна быстрая многозадачная работа.



Ещё интереснее здесь камеры. Высокое разрешение и продвинутые технологии обработки изображений позволяют делать снимки с высочайшим уровнем детализации. Это могут быть захватывающие дух пейзажи или съёмка семейных праздников.

500 первых покупателий смогут приобрести Hafury V1 по сниженной цене в $145,99. Также первые покупатели получают скидку ещё в $10, в результате чего окончательная стоимость составит $135,99.



Не упустите момент и станьте обладателем смартфона Hafury V1 одним из первых. В официальном магазине Hafury вы сможете получить дополнительную информацию и заказать аппарат прямо сейчас.

Купить Hafury V1 на AliExpress

Купить Hafury V1 на Ozon

Купить Hafury V1 на Joom

Посетите официальный сайт производителя

#cubot
+
Написать комментарий (0)
Знакомьтесь с самым тонким защищённым смартфоном: Cubot KingKong AX
Суббренд Cubot анонсирует второй инновационный смартфон Hafury Meet
Начинаются глобальные продажи рекордно тонкого защищённого смартфона KingKong AX на Android 14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
93
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
132
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
78
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
21
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
1

Сейчас обсуждают

Traktor
11:17
На 4-5 бенч- видяхах прижилась. Можно. После холодного воздуха ведёт себя хорошо.
Российский оверклокер занял большинство первых мест в рейтинге NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
PanzerK
11:12
Опять советские чертежи какие-то на помойке нашли, как это было с Ангарой?
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
Eppius
11:08
А можно дать приказ взять Одессу к 9 мая?
По данным IDC, за год Xiaomi увеличила поставки смартфонов на треть
Дмитрий
11:08
Это для любителей неиросетей игрушка. картиночки генерить. которые и так на проце генерятся.
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:05
Тебе не только там отрежут, отрежут везде где торчит
The New York Times: Байден отговорил Израиль от ответного удара по Ирану
Stopor Shulepov
11:05
Если на планете Земля уничтожить,хотя бы,половину населения.
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
Stopor Shulepov
11:03
Хотелось бы увидеть крышу хотя бы девятиэтажного дома,панели на которой обеспечат всех жильцов.. Такие изыскания,это отмывание денег в университетах.
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
Aleksei Didenko
11:02
На синих процессорах только в бенчи играть, в играх их глючит
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Дмитрий
11:01
Прыгаешь в душ и все. выходишь - хорошо.
Как спастись от летней жары — обзор способов
Aleksei Didenko
11:00
И руки там же...
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем