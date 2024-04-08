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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Знакомьтесь с самым тонким защищённым смартфоном: Cubot KingKong AX
Аппараты с прочным корпусом не обязаны быть громоздкими

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Очередная новость пришла от известного производителя защищённых смартфонов, компании Cubot. Она представляет флагманскую модель под названием Cubot KingKong AX. Отличительной чертой этого устройства является крайне тонкий корпус при сохранении высочайшего уровня прочности. Это демонстрирует, что защищённые аппараты могут быть не только надёжными, но и элегантными.



Ключевыми характеристиками Cubot KingKong AX являются следующие:

1. Сверхтонкий дизайн. Несмотря на прочность конструкции, KingKong AX задаёт новую планку толщины защищённых аппаратов, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто одновременно ценит дизайн и долговечность.

2. Высочайший уровень защищённости. Наличие сертификатов IP68/IP69K означает, что аппарат способен пережить работу в суровых условиях, в том числе под воздействием воды, пыли и ударов. Вы сможете положиться на это устройство в любом месте.



3. Высокий уровень производительности. KingKong AX работает на улучшенном процессоре MTK Helio G99 и обладает объёмом оперативной памяти 12 ГБ. Это обеспечивает высокую скорость даже в самых требовательных приложениях и задачах.

4. Экран отличного качества. Работать с этим аппаратом вам предстоит, взаимодействуя с экраном с диагональю 6,583 дюйма FHD+ Water Droplet с частотой до 120 Гц. Вы получите максимально возможные впечатления от просмотра изображений на нём.



5. Глобальный релиз. Cubot KingKong AX будет доступен для приобретения по всему миру 15 апреля. Купить его можно будет на таких площадках электронной коммерции, как AliExpress, MercadoLibre, Ozon и Joom.

Обладатели Cubot KingKong AX получат непревзойденный стиль, прочность и производительность в тонком изящном корпусе. Путешествуете ли вы на природе или занимаетесь работой в суровых условиях, KingKong AX будет вашим надёжным спутником. Это устройство расширит ваши мобильные возможности. Вы можете стать его обладателем в числе первых, приобретя аппарат по сниженной цене в $199,99.

Страница Cubot KingKong AX на сайте производителя

Страница Cubot KingKong AX на AliExpress

Страница Cubot KingKong AX на Ozon

#cubot
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Самый тонкий защищённый смартфон Cubot KingKong AX поступает в продажу 15 апреля
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daem0ns
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Alex Z
17:24
за чью правду? запада? нах пусть идут
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Китя
17:24
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