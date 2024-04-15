Cubot в очередной раздвигает возможности защищённых мобильных устройств

Известный своими защищёнными смартфонами бренд Cubot представляет очередной продукт под названием KingKong AX. Смартфоны повышенной прочности известны тем, что являются достаточно громоздкими и много весят. В Cubot решили, что так быть не должно. В результате KingKong AX является элегантным и лёгким устройством, которое по праву можно назвать мобильным. Это повышает его привлекательность для широкого круга потенциальных покупателей.При мысли о защищённых смартфонах обычно представляют походы на природе или работу в сложных окружениях вроде промышленных предприятий с влагой и пылью. Однако Cubot видит растущий спрос на подобные аппараты и среди обычных пользователей. KingKong AX является предложением для тех, кто хочет получить защищённое устройство и не потерять стиль и портативность.«Мы в Cubot считаем, что ради функциональности необязательно жертвовать привлекательным внешним видом. Чтобы показать это, мы приложили все усилия при разработке модели KingKong AX, которая помимо прочего представляет собой стильный аксессуар. За счёт тонкого корпуса и отличительного внешнего вида KingKong AX выглядит своим в городском окружении, при этом имея долговечность для походов на открытом воздухе».Помимо стильного дизайна, KingKong AX содержит в себе ряд функциональных возможностей, которые могут быть востребованы пользователями на каждодневной основе. Здесь есть всё как для работы, так и для игр, от последней версии операционной системы Android 14 до высокого уровня надёжности и долговечности.Этим достоинства аппарата не ограничиваются, поскольку KingKong AX можно приобрести по цене ниже обычной. С 15 до 19 апреля действует специальное предложение от производителя для первых покупателей. В эти дни стоимость аппарата будет составлять $199,99. Первые 500 покупателей получат ещё и скидку в размере $10, в результате чего им предстоит заплатить лишь $189,99.Ключевые характеристики Cubot KingKong AX следующие:1. Это самый тонкий защищённый смартфон на Android 14.2. Обладает изящным и при этом долговечным дизайном.3. Предлагает два экрана и частоту обновления до 120 Гц.4. Работает на восьмиядерном процессоре G99, созданном на техпроцессе 6 нм.5. Объём памяти 12 ГБ и хранилище 256 ГБ.На официальном сайте Cubot вы можете получить дополнительную информацию и заказать аппарат по сниженной цене. Не упустите возможность войти в число первых обладателей устройства KingKong AX с идеальным сочетанием стиля и прочности.