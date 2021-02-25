Глава NVIDIA не ожидает, что взаимодействие с промышленными майнерами станет для компании большим бизнесом
Если бы наш сайт по каким-то причинам решила возродить рубрику «из писем в редакцию» именно сейчас, то первым делом бы пришлось сообщить читателям, что на квартальной отчётной конференции глава и основатель NVIDIA слова благодарности в адрес майнеров не произносил. Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) лаконично заявила, что ожидаемое увеличение выручки по итогам текущего квартала до $5,3 млрд будет обеспечено преимущественно игровым сегментом, на втором месте будет серверный, а в целом рост ожидается на всех основных направлениях бизнеса.
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Сам генеральный директор компании на отчётном мероприятии лишь обобщил тезисы, которые стали известны в момент анонса семейства продуктов CMP. На рынок они выйдут в марте этого года, но поставляться будут непосредственно «промышленным майнерам», а не в розничную сеть. Появление таких ускорителей позволит разделить спрос со стороны майнеров и геймеров, как надеется основатель NVIDIA, а с учётом предусмотренных для GeForce RTX 3060 ограничений на производительность в майнинге подобными преобразованиями должны остаться довольны все.
Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) верит, что рынок майнинга будет постепенно переходить от модели «proof of work» к модели «proof of stake», которая не требует таких вычислительных ресурсов, как первая. При этом «proof of work» никуда совсем не исчезнет, поскольку она будет востребована новыми инициативами в сфере технологий распределённых реестров. Глава NVIDIA считает, что основной объём вычислительной работы будет проделываться специализированными ускорителями (ASIC), а графические процессоры будут довольствоваться вспомогательной ролью. В долгосрочной перспективе, по его словам, реализация GPU для нужд майнеров не будет приносить NVIDIA существенную часть дохода. В первом квартале реализация продуктов семейства CMP принесёт компании не более $50 млн, как ожидает руководство NVIDIA. При этом у компании по-прежнему нет возможности достоверно определить, какая часть игровых видеокарт уходит к майнерам.
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