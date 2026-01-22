Небольшой видеоролик-тизер — прилагается.

Игровое сообщество уже так давно ждёт перезапуск культовой серии Fable, что уже, откровенно говоря, отчаялось его дождаться. Сегодняшняя презентация Xbox Developer_Direct, впрочем, порадовала приятным известием: Fable не просто жива, но и готовится к относительно скорому выходу. А чтобы мы в этом не сомневались, разработчики выкатили небольшой видеоролик-тизер.

В начале игры наш протагонист является ребёнком и становится свидетелем трагедии целой деревни, когда все её обитатели, включая родственников героя, превращаются в камень стараниями некоего таинственного незнакомца. По прошествии многих лет, когда наш персонаж уже становится взрослым, и начинается повествование. Таким достаточно оригинальным способом разработчики дали игрокам возможность и завязку сюжета узнать, и внешний вид своего персонажа кастомизировать.

Одной из основных особенностей новой Fable станет своего рода серая мораль: здесь не будет однозначно «хороших» или «плохих» решений, а каждое действие, в том числе переплетённые и взаимосвязанные цепочки событий, будет иметь определённые последствия.

Игровой мир будет открытым и бесшовным. Иными словами, мы вольны проходить Fable в том порядке, в котором нам удобно. Будет ли игра при этом полностью избавлена от загрузочных экранов или же будет поделена на своего рода «камеры» и «игровые миры» по аналогии с проектами от Bethesda, не уточняется.

Главный герой может заниматься различными сторонними активностями, включая семейную жизнь, а по игровому миру будут бродить сотни неигровых персонажей со своими историями, распорядками дня и предпочтениями.

Релиз запланирован на осень этого года на всех актуальных платформах. В предстоящие месяцы разработчики будут публиковать дополнительные подробности и материалы по новинке.