В мире игр Михаил Андреев
Стоимость акций Ubisoft обвалилась на 37% после новостей о реструктуризации и отмене ряда игр
Закономерное поведение акционеров. Но на падении люди тоже зарабатывают, причём порой гораздо больше.

Компания Ubisoft вчера вечером известила игровые новостные издания об отмене релизов шести игр, включая ремейк Prince of Persia The Sands of Time, переносе релизов ещё шести игр, закрытии двух студий, а также о реструктуризации с организацией пяти «креативных домов», каждый из которых будет курировать различные направления разработки игр. Связано это, по версии руководства компании, с недовольством уровнем качества выпускаемых проектов и желанием резко его поднять.

Всё это, как вы прекрасно понимаете, не могло самым пагубным образом не отразиться на финансовых показателям Ubisoft. Как следует из информации на портале Investing.com, стоимость акций французского игрового издательства за сутки обвалилась более чем на 37%. По данным агентства Reuters, это сильнейшее суточное падение стоимости акций французского издательства после его появления на бирже в 1996 году.

И это, на минуточку, после и без того большого обвала, произошедшего в ноябре прошлого года. Таким образом, с октября прошлого года акции Ubisoft потеряли в стоимости без малого 60%, подешевев с 10 евро до 4,15 евро за штуку.

С одной стороны, поведение акционеров вполне предсказуемое, а с другой стороны, сейчас может быть самое время для покупки акций Ubisoft по низу рынка. Компания такого уровня так легко ко дну не пойдёт, поэтому у опытных инвесторов открылось широкое окно возможностей для заработка. Пусть и сопряжённого с риском выше среднего.

#финансы #экономика #ubisoft #игровая индустрия
+
