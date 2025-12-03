На платформе был найден запрещённый в России контент.

Сегодня днём российские пользователи игровой платформы Roblox начали сообщать о проблемах с доступом к ней. Учитывая историю последних лет, круг подозреваемых сужается до одного ведомства, и в этот раз дедуктивный метод снова подтвердил свою работоспособность. По прошествии пары часов Роскомнадзор в комментарии российским средствам массовой информации сообщил об ограничении доступа к Roblox в России из-за наличия на платформе запрещённого в стране контента.

Как отмечает ведомство, в Roblox замечен контент, «оправдывающий экстремистскую и террористическую деятельность», а также призывающий к насилию. Всё бы ничего, но, добавили в Роскомнадзоре, администрация площадки не справляется с фильтрацией подобного контента.

Напомним, что Roblox это целая платформа, на которой пользователями создаются игры, в которые затем играют другие пользователи. Допускаем, что среди таких игр может попадаться что-то неподобающее, но такое решение, как блокировка из-за отдельных нарушений целой системы, в которой полно безобидных и любимых многими проектов, слишком радикальное.