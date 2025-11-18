Всего по чуть-чуть, вот и готово большое обновление.

Как и было обещано, Battlefield 6 потихоньку-помаленьку получает контентные обновления. Сегодня разработчики из Battlefield Studios выпустили патч версии 1.1.2.0, который расширил список доступных в игре полей боя, обогатил арсенал и внедрил новый игровой режим.

Начнём с карты как наиболее серьёзного нововведения из числа представленных в патче. Новое поле боя называется Eastwood, а территориально оно расположено в Южной Калифорнии в роскошном посёлке с малоэтажной застройкой. Таким образом, новая карта не только вносит разнообразие в игровой процесс, но и радует глаз своим визуалом.

Новый режим нарекли Sabotage, и в его рамках одной команде необходимо подорвать ключевые точки на карте, тогда как второй команде необходимо их защитить. В плане геймплея напоминает своеобразную гремучую смесь из режима de_ в играх серии Counter-Strike и режима Rush в других играх серии Battlefield.

Наконец, в Battlefield 6 появилось новое оружие, расширена функциональность режимов Gauntlet и Portal, а также исправлены баги и недочёты.