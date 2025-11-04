Пользовательских оценок пока нет, но первые рецензенты в целом довольны.

За годы существования глобальной (4X) стратегии Europa Universalis IV и вышедших для неё за это время десятков наборов дополнительного контента сложилось впечатление, что так и должно быть, и что на этом развитие серии застопорится. Такое ощущение держалось до тех пор, пока в мае этого года Paradox наконец-то не анонсировала Europa Universalis V. И вот сегодня новинка добралась до релиза.

В отличие от псевдоисторических глобальных стратегий, в Europa Universalis V игрокам предстоит пройти период примерно в пятьсот лет: от эпохи Ренессанса и примерно до начала—середины XIX века, создавая могущественное государство по своему вкусу.

Первые оценки от профессиональных обозревателей по большей части хвалебные: новинка добилась среднего рейтинге в 87 баллов из 100 возможных по версии агрегатора OpenCitic, при этом все из участвовавших обозревателей рекомендуют свежее творение Paradox к прохождению.

Цена вопроса при этом довольно «кусачая»: в базовом издании Europa Universalis V обойдётся в 3 319 рублей, а в «премиальном» — в 4 699 рублей. Более дорогое издание обеспечит вам доступ к DLC Sacred Sites сразу с сегодняшнего дня, а затем к DLC Fate of the Phoenix, Across the Pillars и The Auld Alliance, распределённых по II, III и IV кварталам следующего года соответственно.