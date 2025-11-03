Эффект первых выходных всегда срабатывает. Дальше столь высокие результаты у игры уже вряд ли будут.

Стартовавший в середине прошлой недели экстракшн-шутер ARC Raiders от авторов боевика с высокой разрушаемостью The Finals сразу продемонстрировал высокий уровень заинтересованности со стороны игроков. Впрочем, как и предвещали прогнозы, помноженные на многолетнюю практику, на выходных новинку должны были ждать ещё более высокие показатели «онлайна».

Так оно и случилось: вчера вечером в ARC Raiders в Steam был зафиксирован пиковый «онлайн», равный 354 836 пользователям. Таким образом, новый проект коллектива Embark Studios уже в полтора раза превзошёл своего предшественника по популярности.

Необходимо отметить, что данный результат вдвойне ценен, поскольку речь идёт о премиальной (платной) видеоигре в противовес распространяемой по условно-бесплатной модели The Finals.

А вот насколько эти показатели будут долгоиграющими, покажет только время. Сейчас на стороне ARC Raiders эффект новизны, «хайп» и затишье в графике громких игровых релизов. Будет интересно вернуться к обсуждению этой темы, например, через пару месяцев, поскольку у The Finals начальная статистика тоже была воодушевляющей, пока она стремительно не «сдулась».