Точно и в заранее указанный срок.

Если вы до сих пор откладывали прохождение хоррора Alan Wake 2 из-за отсутствия в нём полноценной русской локализации, то сегодня этот аргумент перестал быть актуальным: студия GamesVoice, занимающаяся созданием профессиональных сторонних русских локализаций видеоигр, объявила о выходе русской озвучки продолжения приключений писателя с фонариком.

Локализация бесплатна для конечного пользователя, от которого требуется лишь загрузить файлы из одного из трёх (Яндекс.Диск, Google. Drive или Облако Mail.ru) источников, после чего перенести их в папку с Alan Wake 2.

В работе над русской локализацией Alan Wake 2 принимали участие десятки актёров озвучки, включая обладателей всем нам хорошо известных голосов, а по своей сути продукт GamesVoice ничем не уступает официальным локализациям, которые издатели западных видеоигр ранее заказывали у российских студий дубляжа.

Безусловно, задержка в полтора года с момента релиза — это серьёзный срок, но, как мы уже отметили выше, ряд игроков целенаправленно ждали появления русской локализации, другие же могут воспринять сегодняшнюю новость как повод для перепрохождения Alan Wake 2 уже в новом качестве.