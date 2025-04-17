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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Русская озвучка Alan Wake 2 от студии GamesVoice стала доступна для загрузки
Точно и в заранее указанный срок.

Если вы до сих пор откладывали прохождение хоррора Alan Wake 2 из-за отсутствия в нём полноценной русской локализации, то сегодня этот аргумент перестал быть актуальным: студия GamesVoice, занимающаяся созданием профессиональных сторонних русских локализаций видеоигр, объявила о выходе русской озвучки продолжения приключений писателя с фонариком.

Локализация бесплатна для конечного пользователя, от которого требуется лишь загрузить файлы из одного из трёх (Яндекс.Диск, Google. Drive или Облако Mail.ru) источников, после чего перенести их в папку с Alan Wake 2.

В работе над русской локализацией Alan Wake 2 принимали участие десятки актёров озвучки, включая обладателей всем нам хорошо известных голосов, а по своей сути продукт GamesVoice ничем не уступает официальным локализациям, которые издатели западных видеоигр ранее заказывали у российских студий дубляжа.

Безусловно, задержка в полтора года с момента релиза — это серьёзный срок, но, как мы уже отметили выше, ряд игроков целенаправленно ждали появления русской локализации, другие же могут воспринять сегодняшнюю новость как повод для перепрохождения Alan Wake 2 уже в новом качестве.

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#epic games #remedy #alan wake 2 #alan wake ii #gamesvoice #epic games publishing
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