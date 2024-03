Просто настало время идти дальше.

Руководство Larian Studios на днях объявило о том, что её популярная ролевая игра Baldur's Gate 3 не получит контентных прибавлений. Фанаты творчества бельгийцев практически сразу предположили, что данное решение обусловлено конфликтом с компанией Wizards of the Coast, которая владеет правами на Dungeons & Dragons. Свен Винке, глава студии, выступил с официальным заявлением, опровергающим слухи о конфликте с Wizards of the Coast.

Как стало известно, принятое решение об сворачивании контентной поддержки Baldur's Gate 3 продиктовано исключительно сознательным выбором новой стратегии развития самой Larian Studios. Винке подчеркнул, что Wizards of the Coast на всём этапе производства масштабного проекта поддерживали студию и предоставили достаточно творческой свободы в процессе работы.

В ответ на выдвинутые предположения о спорах за кулисами, Свен Винке через социальные сети 23 марта разъяснил ситуацию: «Переориентация Larian Studios не связана с действиями наших партнёров. Благодарны Wizards of the Coast за их вклад и поддержку». Здесь стоит уточнить, что Wizards of the Coast принадлежат права на D&D, а Hasbro, материнская компания, заявила о своей заинтересованности в выпуске новых качественных игр по этой вселенной.

Финальная версия Baldur’s Gate 3 вышла в августе прошлого года и собрала все возможные награды (и продолжает это делать) в индустрии. На момент написания данного материала у проекта было свыше 522 тысяч отзывов (рейтинг 96 %).