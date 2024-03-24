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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Глава Larian Studios попросил игроков не винить Wizards of the Coast за то, что его студия прощается с брендом Baldur’s Gate
Просто настало время идти дальше.

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Руководство Larian Studios на днях объявило о том, что её популярная ролевая игра Baldur's Gate 3 не получит контентных прибавлений. Фанаты творчества бельгийцев практически сразу предположили, что данное решение обусловлено конфликтом с компанией Wizards of the Coast, которая владеет правами на Dungeons & Dragons. Свен Винке, глава студии, выступил с официальным заявлением, опровергающим слухи о конфликте с Wizards of the Coast.

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Как стало известно, принятое решение об сворачивании контентной поддержки Baldur's Gate 3 продиктовано исключительно сознательным выбором новой стратегии развития самой Larian Studios. Винке подчеркнул, что Wizards of the Coast на всём этапе производства масштабного проекта поддерживали студию и предоставили достаточно творческой свободы в процессе работы.

В ответ на выдвинутые предположения о спорах за кулисами, Свен Винке через социальные сети 23 марта разъяснил ситуацию: «Переориентация Larian Studios не связана с действиями наших партнёров. Благодарны Wizards of the Coast за их вклад и поддержку». Здесь стоит уточнить, что Wizards of the Coast принадлежат права на D&D, а Hasbro, материнская компания, заявила о своей заинтересованности в выпуске новых качественных игр по этой вселенной.

Финальная версия Baldur’s Gate 3 вышла в августе прошлого года и собрала все возможные награды (и продолжает это делать) в индустрии. На момент написания данного материала у проекта было свыше 522 тысяч отзывов (рейтинг 96 %).

#larian studios #baldurs gate 3 #wizards of the coast
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Аудитория Baldur’s Gate 3 совершенно точно превысила 10 миллионов игроков — информацию подтвердил ведущий разработчик игры
Baldur’s Gate 3 не получит DLC и новых контентных прибавок — так заявил глава студии Larian Свен Винке
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Рамаз Данелия
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Eaeц
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А ты? можешь ?
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Рамаз Данелия
17:19
ой вэй. чел в доту шпилит ваще без кисти руки, мышкой управляет. да еще и киляет. а ты про мою ручку..
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
Eaeц
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А сфоткай как ты своей рукой мышку держишь, просто не верится что ты своей ручкой можешь мышкой управлять.
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Рамаз Данелия
17:16
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Дмитрий Малинин
17:14
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si-cat
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Угу: СПД выросла на 10% (c 18,5 до 20 Гб/с), а удойность - на 15! А когда память до 3ГГц разгонят - и 4090 за бортом останется :))) Сказочники "независимые"...
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Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
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