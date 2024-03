Студия хочет идти дальше и не зацикливаться на достигнутом.

Свен Винке, руководитель студии Larian, в официальном обращении в социальных сетях пояснил позицию компании относительно будущего Baldur’s Gate III. Господин Винке подтвердил, что продолжение культовой ролевой игры не увидит свет, как и дополнительные наборы контента. «Но это была история с началом, серединой и концом, а большего и не нужно», — отметил он, указывая на завершённость сюжетной линии.

Создатели отмечают, что теперь права на мир Baldur’s Gate 3 и его персонажей перешли к компании Wizards of the Coast. Винке выразил уверенность, что Wizards of the Coast останутся верными канонам мира и достойно поддержат наследие игры. «Нам нелегко прощаться с ними, но мы с самого начала знали, что однажды это придётся это сделать. Мы многому научились в процессе работы, и мне очень хотелось бы, чтобы выученные уроки были применены к новым персонажам», — признался глава Larian.

Не стоит, однако, считать, что Baldur’s Gate 3 будет забыта — студия обещает продолжить её поддержку, включая запланированные обновления и расширение функционала. Larian Studios, по собственным заявлениям, выросла и набрала силу в процессе работы над третьей частью Baldur’s Gate, что обещает не менее качественные проекты в будущем.

Отметим, что взаимные интересы между Larian и Hasbro (владельцем Wizards of the Coast) сохраняются, при этом последняя выразила своё восхищение подходом разработчиков. Коммерческий успех игры, приносивший выручку в размере порядка 90 миллионов долларов, только подчеркивает важность данного партнёрства.

В настоящий момент Baldur’s Gate 3 доступна на различных платформах, включая ПК и консоли нового поколения, и в последнее время игра удостоилась немалого числа престижных наград, включая четыре победы на GDC Awards 2024, а также была отмечена в финалистах премии «Небьюла».