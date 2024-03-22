Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Baldur’s Gate 3 не получит DLC и новых контентных прибавок — так заявил глава студии Larian Свен Винке
Студия хочет идти дальше и не зацикливаться на достигнутом.

реклама

Свен Винке, руководитель студии Larian, в официальном обращении в социальных сетях пояснил позицию компании относительно будущего Baldur’s Gate III. Господин Винке подтвердил, что продолжение культовой ролевой игры не увидит свет, как и дополнительные наборы контента. «Но это была история с началом, серединой и концом, а большего и не нужно», — отметил он, указывая на завершённость сюжетной линии.

реклама

Создатели отмечают, что теперь права на мир Baldur’s Gate 3 и его персонажей перешли к компании Wizards of the Coast. Винке выразил уверенность, что Wizards of the Coast останутся верными канонам мира и достойно поддержат наследие игры. «Нам нелегко прощаться с ними, но мы с самого начала знали, что однажды это придётся это сделать. Мы многому научились в процессе работы, и мне очень хотелось бы, чтобы выученные уроки были применены к новым персонажам», — признался глава Larian.

Не стоит, однако, считать, что Baldur’s Gate 3 будет забыта — студия обещает продолжить её поддержку, включая запланированные обновления и расширение функционала. Larian Studios, по собственным заявлениям, выросла и набрала силу в процессе работы над третьей частью Baldur’s Gate, что обещает не менее качественные проекты в будущем.

Отметим, что взаимные интересы между Larian и Hasbro (владельцем Wizards of the Coast) сохраняются, при этом последняя выразила своё восхищение подходом разработчиков. Коммерческий успех игры, приносивший выручку в размере порядка 90 миллионов долларов, только подчеркивает важность данного партнёрства.

В настоящий момент Baldur’s Gate 3 доступна на различных платформах, включая ПК и консоли нового поколения, и в последнее время игра удостоилась немалого числа престижных наград, включая четыре победы на GDC Awards 2024, а также была отмечена в финалистах премии «Небьюла».

#larian studios #baldurs gate 3
+
Написать комментарий (0)
Baldur’s Gate 3 получит официальную поддержку пользовательских модификаций
Аудитория Baldur’s Gate 3 совершенно точно превысила 10 миллионов игроков — информацию подтвердил ведущий разработчик игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
65
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
71
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
+
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:58
Сейчас бы иногентам верить. За бакс родную мать продадут. https://www.forbes.ru/society/502122-minust-priznal-inoagentami-izdanie-verstka-i-sozdatela-masani-olega-kuvaeva
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Чато -- Бот
14:58
Как надо правильно выключать свет скакуасам. В Харькове,... и не только: Выключаем свет. https://t.me/imperialherald/13014
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам и арсеналам Украины
OgoGoLog
14:56
Ну да, тебе правительство всё сразу должно рассказывать. И планы наступления на госуслуги высылать для проверки. Замалчивание проводилось в первую очередь для усыпления бдительности противника. О план...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:53
Если ты действуешь во вред своим согражданам - то ты однозначно предатель. Тут и философствовать не надо и про присяги рассуждать.
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:42
Кто же будет доверять предателям? Предал раз - предаст всегда. Как такому оружие доверять то?
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:41
Повестки могут прийти любому, только вот это не значит, что тебя на фронт сразу потащат. Я писал про тот круг лиц, который призовут на какую-либо службу. Сказки, сказки, сказки. Одни сказки. Невыносим...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
OgoGoLog
14:32
Песков уже дал комментарий по эти словам. Юридически это всё ещё СВО и ничего менять не планируют. Слова он эти сказал, наверное, чтобы попугать "западных партнёров".
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Eppius
14:26
Ну а что у них конкретно отключилось? Какие то районы в крупных городах? А хоть один город полностью отключился всерьез и надолго? Ну ГЭС да.. А сколько у них ТЭЦ на газу ? Их надо тоже сносить. ...
Армия России нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины — в ряде областей страны нарушено электроснабжение
Вадим Кудрявцев
14:26
Леха ему стул с массажером анальным оставил.чтоб шешун ждал и не изменял лехе
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Вячеслав Эрин
14:21
и в че на нем играть? КС с 4090 и 14900ks??
Инвесторы противоречиво отреагировали на признания основателя NVIDIA в любви к Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем