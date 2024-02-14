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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Overwatch 2 получила самое неоднозначное обновление с момента релиза
Обновление ради обновления, то есть, без какого бы то ни было стратегического смысла, уже давно стало modus operandi команды разработчиков Overwatch 2.

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Overwatch 2 так редко всплывает в новостных лентах даже полностью посвящённых видеоиграм сайтов, что может возникнуть вполне справедливое и статистически подкреплённое мнение о том, что проект даже несмотря на свой условно-бесплатный статус и панический релиз в Steam всё-равно находится в состоянии упадка. Связан этот упадок, безусловно, с позицией команды разработчиков, которые забыли, для кого и с какой целью делают и поддерживают свой продукт, и никак не хотят признавать, что к сообществу необходимо прислушиваться. Последний год обновления для Overwatch 2 выпускались просто «чтобы было», и свежее крупное обновление девятого мультиплеерного сезона, как его восприняли геймеры, не исключение.

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Во-первых, в Overwatch 2 снова переработали рейтинговую систему: теперь она частично возвращается в тот режим, в котором работала в первой части. Соревновательный рейтинг игрока будет изменяться по итогам каждого матча, и пользователь будет видеть, по каким конкретно критериям изменяется его положение на рейтинговой лестнице. На то, как сильно по итогу матча повышается или снижается рейтинг, будут влиять: непосредственно факт победы или поражения, то, в чью пользу система изначально определила исход матча (если в вашу пользу, то вы получите меньше рейтинга или не получите вовсе, если же в пользу противника, то ваше положение в «ладдере» изменится сильнее в случае победы и слабее в случае поражения). Также на скорость изменения рейтинга будут влиять серии побед и поражений.

Во-вторых, серьёзным изменениям подверглись сами персонажи. Теперь запас здоровья всех героев увеличен примерно на 20—25 %, а персонажи всех ролей получили пассивное исцеление вне боя. Персонажи-бойцы (класс «Урон») отныне при стрельбе накладывают на противника ослабление, приводящее к снижению получаемого обстреливаемым персонажем лечения на 20 %. Данное изменение, в теории, должно придать смысл персонажам класса «Урон», которых до этого обновления по своей функциональности полностью перекрывали и танки, и бойцы поддержки.

Вместе с тем персонажам частично понизили требования к механическим навыкам. Размер снарядов был увеличен, что позволит проще попадать по бесконечно дёргающимся и прыгающим целям и наносить им более стабильный урон, что особенно важно, учитывая то, как сильно персонажи «потолстели» в данном обновлении.

Возвращаясь к теме соревновательного режима, добавим, что Blizzard столь серьёзно поверила в масштабность этих изменений, что посчитала необходимым устроить сброс («вайп») рейтинга. Стартовав игру в девятом сезоне, вы окажетесь на заметно более низких рейтинговых позициях, чем днём ранее. Полный ли произошёл сброс, или же частично система всё-таки учитывает ваше предыдущее положение в рейтинговой таблице, на данном этапе не вполне понятно. Наконец, в соревновательном режиме добавлен следующий, наивысший уровень мастерства — «Чемпион» (Champion). Идёт вслед за «Элитой» (Grandmaster).

Первые впечатления от данного обновления у геймеров неоднозначные. Учитывая, что объём лечения в игре никак не изменился, игроки справедливо отмечают, что персонажи стали чрезмерно «жирными» и трудноубиваемыми, а это, в свою очередь, снижает потенциал игрока и значительно размывает его влияние на исход матча. Наконец, не для всех персонажей пассивное лечение работает одинаково эффективно: героям-флангерам эта способность даёт непропорционально большее преимущество, чем тем, кто играют в центре команды.

В общем, следом за этим обновлением явно пойдут обновления поменьше, в которых Blizzard будет исправлять всё то, что наворотила, не посоветовавшись с игровым сообществом.

#blizzard #overwatch 2
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