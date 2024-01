Проекту, как и предрекали утечки, присвоен подзаголовок On The Beach.

Как и следовало ожидать ещё в день анонса мероприятия Sony State of Play, его главным информационным поводом стало полноценное продолжение приключения Death Stranding. Проект, который окрестили просто и незатейливо — Death Stranding 2 On The Beach — сегодня получил первый видеоролик с демонстрацией геймплейных кадров.

Почерпнуть из них что-то полезное возможным практически не представляется: всё, что мы узнаём, это, по сути, то, что в игру вернутся хорошо знакомые игрокам по первой части персонажи.

Кроме того, Хидео Кодзима всё-таки расщедрился на главный информационный повод: Death Stranding 2 On The Beach выйдет в 2025 году. А это значит, что впереди у нас ещё огромное количество времени, которое разработчики потратят на демонстрацию новых геймплейных особенностей, если таковые будут, ну и на подробности сюжета.