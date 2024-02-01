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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Хидео Кодзима показал первый геймплейный трейлер Death Stranding 2
Проекту, как и предрекали утечки, присвоен подзаголовок On The Beach.

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Как и следовало ожидать ещё в день анонса мероприятия Sony State of Play, его главным информационным поводом стало полноценное продолжение приключения Death Stranding. Проект, который окрестили просто и незатейливо — Death Stranding 2 On The Beach — сегодня получил первый видеоролик с демонстрацией геймплейных кадров.

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Почерпнуть из них что-то полезное возможным практически не представляется: всё, что мы узнаём, это, по сути, то, что в игру вернутся хорошо знакомые игрокам по первой части персонажи.

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Кроме того, Хидео Кодзима всё-таки расщедрился на главный информационный повод: Death Stranding 2 On The Beach выйдет в 2025 году. А это значит, что впереди у нас ещё огромное количество времени, которое разработчики потратят на демонстрацию новых геймплейных особенностей, если таковые будут, ну и на подробности сюжета.

#sony #kojima productions #death stranding 2 #death stranding 2 on the beach
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