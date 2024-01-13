Когда наглухо не понимаешь, что делать с игрой, но упорно изображаешь бурную деятельность.

После того как у Overwatch (впоследствии была обновлена до формального названия Overwatch 2) сменился геймдиректор и развитие проекта пошло по, прямо скажем, банальному пути с превращением его в магазин с элементами видеоигры, надежды на то, что действующий коллектив разработчиков, на который явно оказывают давление топ-менеджеры, требующие роста продаж и выручки, будет способен всерьёз заниматься балансом и приданием игре пристойного вида, начали закономерно улетучиваться. И вот, Blizzard поделилась планами на ближайшую перспективу.

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Согласно комментарию разработчиков, их задачей по-прежнему является усиление командной составляющей Overwatch 2. Каким-то образом под эту стратегию подпадает план по внедрению в девятом мультиплеерном сезоне Overwatch 2 пассивного исцеления для персонажей всех классов, а не только для класса поддержки.

Как отмечают девелоперы, пассивное исцеление позволит игрокам лучше контролировать запас здоровья персонажей, а также разгрузит персонажей поддержки от необходимости «выхиливать» расположенных в разных частях поля боя персонажей.

Перед нами типичный пример непонимания разработчиками, что им нужно делать с их собственной игрой. Основные жалобы, исходящие от игроков в Overwatch 2, наоборот содержат в себе заявления о чрезмерном количестве исцеления в игре в реалиях, когда размер команды уменьшился, а объём исцеления, обеспечиваемого героями поддержки, остался прежним. Многие сходятся во мнении, что лечение в игре нужно не усиливать, а наоборот — значительно снижать, чтобы персонажи класса «Урон» сохраняли в команде хоть какой-то смысл.

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Кроме того, не стоит забывать, что именно избыточная росшая со временем зависимость от команды привела в итоге к утрате популярности Overwatch, а затем и Overwatch 2, где этот фактор был возведён чуть ли не в абсолют. Никому не нравится быть зависимыми от случайных союзников, поэтому, собственно, и звучат требования о снижении объёма исцеления в игре: чтобы оппонентов можно было наконец-то ликвидировать в одиночку, без применения комбинаций с соратниками, тем самым напрямую самостоятельно влияя на исход сражений. Но в Blizzard как всегда идут по «своему», понятному только им пути. Итогом этого движения является уже то, что даже условно-бесплатная модель распространения и появление в Steam не особо-то и помогают сохранить «онлайн» проекта.