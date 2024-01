Все хотят быть разработчиками игр, получается.

Количество релизов на цифровой площадке Steam неуклонно растёт от год к году, и 2023-й не стал в этом плане исключением. Команда поддержки сервиса статистики SteamDB опубликовала информацию за прошедший год по количеству выпущенных проектов в цифровом магазине Valve.

По данным SteamDB, за последние 12 месяцев на площадке было выпущено 14 531 игра — это больше, чем по сумме релизов в период с 2006-го по 2017-й годы. В среднем же получается, что на протяжении всего 2023 года ежедневно в Steam выходило по 40 игр, а каждый месяц в популярном сервисе цифровой дистрибуции выходило по 1,2 тысячи проектов. Причём, данные по 2023 году — это абсолютный рекорд платформы, который обновил предыдущий, установленный в 2022-м. Тогда было выпущено 12 562 игры.

Рост количества выпущенных развлекательных продуктов в Steam — безоговорочная тенденция, которая нарушалась только в двух годах: 2010-м и 2019-м.

Чуть ранее компания Valve рассказывала нам, какие из 14,5 тысяч игр, вышедших в Steam на протяжении 2023 года, оказались наиболее прибыльными и популярными среди геймеров. «Самыми-самыми» в данной категории стали шесть свежих проектов — Hogwarts Legacy, Starfield, Baldur’s Gate 3, Sons of the Forest, Counter-Strike 2, Call of Duty. Столько же там прописалось игр прошлых лет — Lost Ark, Apex Legends, Destiny 2, PUBG: Battlegrounds, Dota 2 и Cyberpunk 2077.

Сегодня мы уже рассказывали вам о результатах «Премии Steam 2023». Почётную номинацию «Игра года» заслуженно забрала Baldur’s Gate 3, а за «геймплейные инновации» большинство геймеров в шутку (ну не в серьёз же)наградили Starfield.