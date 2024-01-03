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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Итоги «Премии Steam 2023»: игрой года ожидаемо стала Baldur’s Gate 3, но и у Starfield получилось забрать один трофей
Инновации и Starfield — уже забавно, не так ли?

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Компания Valve опубликовала результаты народного голосования «Премия Steam» за 2023 год. В отличие от многих других аналогичных премий, здесь победителей определяют только пользователи. Именно поэтому могут случиться ситуации, как со Starfield, но об этом чуть позже.

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Теперь давайте назовём победителей по каждой из номинаций, также упомянув других претендентов. Меньше всего вопросов вызывает почётная номинация «Игра года 2023» — её ожидаемо себе забрала Baldur’s Gate 3. В числе финалистов значились также Hogwarts Legacy, Lethal Company, Resident Evil 4, EA Sports FC 24.

А сейчас перейдём к описанию других номинаций. Итак, «Игра года в виртуальной реальности» — победу одержала Labyrinthine. Описание самой Valve выглядит следующим образом: «Эта игра не просто маскирует виртуальную реальность под обычную. Она улучшает реальность, используя преимущества виртуальной среды, и расширяет границы виртуального измерения». В числе финалистов были следующие проекты: I Expect You to Die 3: Cog in the Machine, F1 23, Gorilla Tag, Ghosts of Tabor.

Премия «Любимое дитя». Её присуждают игре, разработчики которой «не прекращали растить и поддерживать», добавляя туда что-то новое по контенту. Победу одержала Red Dead Redemption 2. Победитель выглядит здесь довольно странно, поскольку в сетевом режиме крупные обновления перестали выходить ещё в середине 2022-го, а одиночная кампания ничего толком не получала ещё с момента релиза в 2018-м.

Вот как описывают в Steam эту номинацию: «Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось время, когда её разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя, добавляя в игру что-то новенькое и по сей день». В числе финалистов были: Dota 2, Apex Legends, Deep Rock Galactic и Rust.

«Лучшая игра на Steam Deck». Победитель — Hogwarts Legacy. Описание Steam: «Эта игра была так хороша, что её хотелось брать с собой... что вы и делали благодаря Steam Deck! К счастью, за пределами дома в неё играется ещё лучше». В числе финалистов были Diablo IV, The Outlast Trials, Brotato и Dredge».

Премия «Друг познаётся в беде». Победитель — Lethal Company. Сама Valve описывает её так: «Есть такие игры, которые не раскроются полностью, если играть в них одному. Может, будет веселее, если вашу спину будет прикрывать друг? Или подставит свою спину под ваш нож — это уж кому как нравится. Так или иначе, в этой игре можно весело провести время с друзьями». В числе финалистов были: Sunkenland, Party Animals, Sons of the Forest, Warhammer 40,000: Darktide.

Премия «Выдающийся визуальный стиль». Победителем оказалась Atomic Heart, что особенно приятно, поскольку проект был начисто проигнорирован крупными игровыми изданиями и годовыми премиями. Причины, думаем, вы и так знаете. Описание Steam: «Визуальный стиль этой игры не описывает реальный мир достоверно (хотя сама по себе это благородная цель)... Вместо этого он передаёт уникальный образ и мироощущение». В числе финалистов были: Cocoon, High on Life, Darkest Dungeon II, Inward.

Премия «Самый инновационный геймплей». Победителем в данной номинации можно воспринимать исключительно как объект троллинга от игроков. Starfield, забравшая статуэтку, никак не может претендовать на инновации. В магазине Steam так описывают данную номинацию: «Создатели этой игры стоят на передовой творческих экспериментов, свежих перспектив и мозгодробительных сюрпризов. Эта игра восхищает, вдохновляет и развлекает невиданными ранее новшествами». Теперь осознаёте уровень иронии? В числе финалистов были: Shadows of Doubt, Contraband Police, Your Only Move Is HUSTLE, Remnant II.

«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Sifu. Описание: «Это игра для сильных духом, она вознаграждает упорство. Самая сложная из тех, что нам полюбились». В числе номинантов были: EA Sports FC 24, Street Fighter 6, Lords of the Fallen, Overwatch 2.

«Лучший саундтрек» — The Last of Us Part I. Другие финалисты: Hi-Fi Rush, Pizza Tower, Persona 5 Tactica, Chants of Sennaar.

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Baldur’s Gate III. Другие финалисты: Star Wars Jedi: Survivor, Love Is All Around, Resident Evil 4, Lies of P.

Премия «Устройтесь поудобнее», про которую написано так: «Эта игра — противоядие от напряжения. Она успокоит, расслабит и погрузит вас в дзен, а ваши заботы исчезнут без следа». Победитель — Dave the Diver. Другие финалисты: Coral Island, Train Sim World 4, Potion Craft, Cities: Skylines II.

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Valve серьёзно относится к своей премии, поскольку все её победители получат физический трофей с названием номинации и именем лауреата.

#steam #valve
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