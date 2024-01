Инновации и Starfield — уже забавно, не так ли?

Компания Valve опубликовала результаты народного голосования «Премия Steam» за 2023 год. В отличие от многих других аналогичных премий, здесь победителей определяют только пользователи. Именно поэтому могут случиться ситуации, как со Starfield, но об этом чуть позже.

Теперь давайте назовём победителей по каждой из номинаций, также упомянув других претендентов. Меньше всего вопросов вызывает почётная номинация «Игра года 2023» — её ожидаемо себе забрала Baldur’s Gate 3. В числе финалистов значились также Hogwarts Legacy, Lethal Company, Resident Evil 4, EA Sports FC 24.

А сейчас перейдём к описанию других номинаций. Итак, «Игра года в виртуальной реальности» — победу одержала Labyrinthine. Описание самой Valve выглядит следующим образом: «Эта игра не просто маскирует виртуальную реальность под обычную. Она улучшает реальность, используя преимущества виртуальной среды, и расширяет границы виртуального измерения». В числе финалистов были следующие проекты: I Expect You to Die 3: Cog in the Machine, F1 23, Gorilla Tag, Ghosts of Tabor.

Премия «Любимое дитя». Её присуждают игре, разработчики которой «не прекращали растить и поддерживать», добавляя туда что-то новое по контенту. Победу одержала Red Dead Redemption 2. Победитель выглядит здесь довольно странно, поскольку в сетевом режиме крупные обновления перестали выходить ещё в середине 2022-го, а одиночная кампания ничего толком не получала ещё с момента релиза в 2018-м.

Вот как описывают в Steam эту номинацию: «Эта игра — уже не новинка. Далеко позади осталось время, когда её разработчики впервые явили миру своё творение. Как настоящие любящие родители, они не прекращают растить и поддерживать своё дитя, добавляя в игру что-то новенькое и по сей день». В числе финалистов были: Dota 2, Apex Legends, Deep Rock Galactic и Rust.

«Лучшая игра на Steam Deck». Победитель — Hogwarts Legacy. Описание Steam: «Эта игра была так хороша, что её хотелось брать с собой... что вы и делали благодаря Steam Deck! К счастью, за пределами дома в неё играется ещё лучше». В числе финалистов были Diablo IV, The Outlast Trials, Brotato и Dredge».

Премия «Друг познаётся в беде». Победитель — Lethal Company. Сама Valve описывает её так: «Есть такие игры, которые не раскроются полностью, если играть в них одному. Может, будет веселее, если вашу спину будет прикрывать друг? Или подставит свою спину под ваш нож — это уж кому как нравится. Так или иначе, в этой игре можно весело провести время с друзьями». В числе финалистов были: Sunkenland, Party Animals, Sons of the Forest, Warhammer 40,000: Darktide.

Премия «Выдающийся визуальный стиль». Победителем оказалась Atomic Heart, что особенно приятно, поскольку проект был начисто проигнорирован крупными игровыми изданиями и годовыми премиями. Причины, думаем, вы и так знаете. Описание Steam: «Визуальный стиль этой игры не описывает реальный мир достоверно (хотя сама по себе это благородная цель)... Вместо этого он передаёт уникальный образ и мироощущение». В числе финалистов были: Cocoon, High on Life, Darkest Dungeon II, Inward.

Премия «Самый инновационный геймплей». Победителем в данной номинации можно воспринимать исключительно как объект троллинга от игроков. Starfield, забравшая статуэтку, никак не может претендовать на инновации. В магазине Steam так описывают данную номинацию: «Создатели этой игры стоят на передовой творческих экспериментов, свежих перспектив и мозгодробительных сюрпризов. Эта игра восхищает, вдохновляет и развлекает невиданными ранее новшествами». Теперь осознаёте уровень иронии? В числе финалистов были: Shadows of Doubt, Contraband Police, Your Only Move Is HUSTLE, Remnant II.

«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Sifu. Описание: «Это игра для сильных духом, она вознаграждает упорство. Самая сложная из тех, что нам полюбились». В числе номинантов были: EA Sports FC 24, Street Fighter 6, Lords of the Fallen, Overwatch 2.

«Лучший саундтрек» — The Last of Us Part I. Другие финалисты: Hi-Fi Rush, Pizza Tower, Persona 5 Tactica, Chants of Sennaar.

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Baldur’s Gate III. Другие финалисты: Star Wars Jedi: Survivor, Love Is All Around, Resident Evil 4, Lies of P.

Премия «Устройтесь поудобнее», про которую написано так: «Эта игра — противоядие от напряжения. Она успокоит, расслабит и погрузит вас в дзен, а ваши заботы исчезнут без следа». Победитель — Dave the Diver. Другие финалисты: Coral Island, Train Sim World 4, Potion Craft, Cities: Skylines II.

Valve серьёзно относится к своей премии, поскольку все её победители получат физический трофей с названием номинации и именем лауреата.