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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: 8 минут геймплея Alone in the Dark, демонстрирующие хоррор в разных аспектах
Выглядит интересно.

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Издательство THQ Nordic совместно с разработчиками из студии Pieces Interactive представили новое геймплейное видео своего грядущего хоррора Alone in the Dark. Ключевое внимание в новом ролике уделяется обоим главным героям — Эдварду Карнби и Эмили Хартвуд.

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Напомним, главных героев в Alone in the Dark озвучили голливудские актёры Дэвид Харбор (вы его знаете по роли шерифа из сериала «Очень странные дела») и Джоди Комер (вы её знаете по сериалу «Убивая Еву» и популярному мему с её задорной усмешкой). Актёры также подарили в игре внешность своим персонажам.

Свежее видео даёт понять, каким образом будет организован геймплей в Alone in the Dark. Журналисты и первые зрители успели отметить, что грядущий проект от Pieces Interactive — это бюджетная версия Resident Evil 2. Главные герои занимаются мрачного особняка, неторопливо исследуют локации, занимают себе решением несложных головоломок и изредка вступают в сражения с монстрами. Избегать заведомо неравных битв в Alone in the Dark считается нормой.

Хоррор Alone in the Dark предлагает игрокам вернуться в поместье Дерсето — сами авторы называют своё произведение переосмыслением оригинального проекта и «признанием в любви к культовой классической игре ужасов 90-х».

Действие Alone in the Dark происходит в 1920-е годы. По сюжету, где-то на юге Эмили Хартвуд пропал без вести. Вместе с частным сыщиком Эдвардом Карнби она отправляется в поместье Дерсето, приют для душевно больных, где происходит что-то странное. Играя за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд, геймеры будут исследовать мир вокруг, сражаться с монстрами, решать головоломки и раскрывать тайны поместья Дерсето.

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Alone in the Dark должна выйти 16 января 2024-го на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект получит перевод на русский язык (текст).

#thq nordic #alone in the dark #pieces interactive
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