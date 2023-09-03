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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Многострадальная Vampire the Masquerade — Bloodlines 2 выйдет только через год
И это в лучшем случае.

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После своего первичного анонса весной 2019 года Vampire the Masquerade — Bloodlines 2 пережила немало приключений, приятными которые назвать было бы затруднительно. Переносы релизов, критика кадров игрового процесса, разгон студии-разработчика, смена студии-разработчика, продолжительная и говорящая сама за себя тишина, попытки успокоить геймеров... В общем, на выходных издательство Paradox Interactive решило, по сути, анонсировать Vampire the Masquerade — Bloodlines 2 заново. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Вместе с тем стало известно, кто теперь отвечает за фактическое производство игры. Разработку поручили британской студии The Chinese Room, известной работой над Amnesia a Machine for Pigs, Dear Esther и Everybody’s Gone to the Rapture. Хотелось бы верить, что коллектив справится с проектом в «Мире Тьмы».

На то, чтобы довести работу до конца, у The Chinese Room есть ещё по меньшей мере год: как стало известно, раньше, чем осенью 2024-го, Vampire the Masquerade — Bloodlines 2 в свет не выйдет.

#paradox interactive #vampire: the masquerade — bloodlines 2 #the chinese room
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