Будучи одним из ярчайших представителей состояния, в котором сейчас находится игровая индустрия, The Lord of the Rings Gollum на релизе встретила игроков тотальным отсутствием оптимизации, откровенно слабым игровым процессом и неубедительной сюжетной линией. Все три фактора наложились один на другой, и как итог — перед нами полный провал по всем фронтам, включая и единственный имеющий значение — финансовый.
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Продажи The Lord of the Rings Gollum явно не доходят даже до минимальных значений, на которые надеялись авторы проекта, и чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статистику «онлайна» проекта в Steam.
Последние несколько дней она болтается в районе 20—70 человек в пике, в зависимости от времени суток, но выше не поднимается. Таким образом, сомневаться в том, что The Lord of the Rings Gollum постиг тотальный провал, не имеет смысла: верить можно в разное, но статистика — вещь упрямая и неподкупная.