Возможно, теперь проект «оживёт».

За последние пару недель Epic Games Store частично реабилитировался, начав раздавать не только прелый валежник, но и сравнительно неплохие видеоигры. В частности, сегодня в сервисе началась раздача средневекового боевика Mordhau. Необходимо отметить, что стоимость подарка составляет 1100 рублей — по крайней мере, именно за такую цену без скидок Mordhau предлагается в том же Steam.

реклама

Mordhau вышел весной 2019 года и пришёлся по душе фанатам жанра. Примечательно, что Morhdau рассчитана как на любителей локальных сражений, так и на фанатов масштабных рыцарских побоищ: игра предполагает разнообразие режимов на любой вкус.

Параллельно в EGS также раздаётся кооперативный боевик с динозаврами Second Extinction. В России, впрочем, забрать данный проект нельзя, поскольку девелопер принял недальновидное решение и ушёл с российского рынка.

Через неделю в сервисе раздадут приключение Beyond Blue и получивший массу наград приключенческий платформер Never Alone.