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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают средневековый боевик Mordhau
Возможно, теперь проект «оживёт».
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За последние пару недель Epic Games Store частично реабилитировался, начав раздавать не только прелый валежник, но и сравнительно неплохие видеоигры. В частности, сегодня в сервисе началась раздача средневекового боевика Mordhau. Необходимо отметить, что стоимость подарка составляет 1100 рублей — по крайней мере, именно за такую цену без скидок Mordhau предлагается в том же Steam.

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Mordhau вышел весной 2019 года и пришёлся по душе фанатам жанра. Примечательно, что Morhdau рассчитана как на любителей локальных сражений, так и на фанатов масштабных рыцарских побоищ: игра предполагает разнообразие режимов на любой вкус.

Параллельно в EGS также раздаётся кооперативный боевик с динозаврами Second Extinction. В России, впрочем, забрать данный проект нельзя, поскольку девелопер принял недальновидное решение и ушёл с российского рынка.

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Через неделю в сервисе раздадут приключение Beyond Blue и получивший массу наград приключенческий платформер Never Alone.

#epic games #epic games store #mordhau
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