Похвальная вариативность, надо отметить.

Разработчики из студии Plot Twist представили новый геймплейный трейлер метроидвании The Last Case of Benedict Fox. Свежий ролик посвятили боевой системе проекта и демонстрации многочисленных боевых приёмов, которыми может воспользоваться главный герой в борьбе с противниками.

Здесь нашлось место и простым методам расправы над врагами (дымовые бомбы, пистолет и другие), так и более уникальным (заколка, способная обездвижить врага). По ходу просмотра записанного видеоматериала можно даже заприметить процесс решения нескольких простых головоломок, прохождение мини-игр с открытием замков и ещё несколько дежурных вещей.

The Last Case of Benedict Fox расскажет, как понятно из названия, о последнем деле Бенедикта Фокса. Главный герой игры — детектив-самоучка, неразрывно связанный со своим компаньоном-демоном. Он будет использовать эту необычную связь для исследования умов недавно умерших людей в поисках подсказок.

Бенедикт Фокс вместе с игроком погрузится в необычный мир тайных организаций, запрещённых ритуалов и жестоких убийств. Он будет исследовать воспоминания умерших жертв, искать улики и сражаться с демонами.

The Last Case of Benedict Fox выйдет 27 апреля на PC, Xbox Series X и S.