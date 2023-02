Пока так. Что будет дальше — покажет только время.

Sons of the Forest, представляющий собой прямое продолжение «выживастика» The Forest про существование в лесу после авиакатастрофы, сегодня официально добрался до Steam, где стал доступен по программе раннего доступа.

реклама

Новинка в значительной степени развивает идеи оригинальной игры: мы попадаем на отдалённый остров, где должны разыскать потерянного миллиардера, пробиваясь к нему сквозь орды каннибалов и прочих недоброжелателей. В процессе своих поисков нам предстоит не только сражаться с каннибалами и прочей нечистью, но собирать ресурсы и мастерить из них необходимые для выживания предметы и инструменты.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Отметим, что решение о переходе в формат раннего доступа было принято в начале этого месяца. По словам разработчиков, за время производства Sons of the Forest разрослась в масштабах и амбициях, в связи с чем релиз отодвинулся на неопределённый срок. Чтобы геймерам не пришлось ждать ещё многие месяцы и, возможно, даже годы, и было решено выпустить новинку в раннем доступе, где её будут доделывать уже, что называется, по ходу пьесы.