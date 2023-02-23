Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Выживастик» Sons of the Forest вышел в Steam по программе раннего доступа
Пока так. Что будет дальше — покажет только время.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Sons of the Forest, представляющий собой прямое продолжение «выживастика» The Forest про существование в лесу после авиакатастрофы, сегодня официально добрался до Steam, где стал доступен по программе раннего доступа.

реклама

Новинка в значительной степени развивает идеи оригинальной игры: мы попадаем на отдалённый остров, где должны разыскать потерянного миллиардера, пробиваясь к нему сквозь орды каннибалов и прочих недоброжелателей. В процессе своих поисков нам предстоит не только сражаться с каннибалами и прочей нечистью, но собирать ресурсы и мастерить из них необходимые для выживания предметы и инструменты.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Отметим, что решение о переходе в формат раннего доступа было принято в начале этого месяца. По словам разработчиков, за время производства Sons of the Forest разрослась в масштабах и амбициях, в связи с чем релиз отодвинулся на неопределённый срок. Чтобы геймерам не пришлось ждать ещё многие месяцы и, возможно, даже годы, и было решено выпустить новинку в раннем доступе, где её будут доделывать уже, что называется, по ходу пьесы.

#endnight games #sons of the forest
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Выживач» Sons of the Forest выйдет в конце февраля, но только в раннем доступе
Сиквел «выживача» The Forest вновь отложили, на этот раз до февраля следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
36
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
32
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
14
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
73
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
58
Зачем нужен кронштейн для монитора
15
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
22
9 способов ускорить ваш старый ПК
34
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
22

Сейчас обсуждают

Kutuz
22:20
водОчки
Склад боеприпасов ВСУ был уничтожен силами РФ – также сбиты вражеские БПЛА и Су-25
Павел Новицкий
22:20
А путин отчитался сколько он потратил на войну в украине? было там выступление недавно, ай, наверное снова рассказывал про хреновую жизнь в европе, правда забыл уточнить где живут все дети чиновников ...
Республиканцы потребовали от Байдена отчитаться за 113 миллиардов долларов, «выделенных на Украину»
Saito
22:19
сначала сделать из него опущенца потом можно законно уничтожать, хотели сделать это с украинцами теперь мир сделает это с вами
На заседании ПА ОБСЕ представитель Латвии позволил себе выругаться матом в адрес российской делегации
хахахер
22:19
Путин сказал РФ ещё не начинала даже.Войны то не было,её никто не объявлял.Идёт спецоперация только
Министр обороны Украины подписал приказ об отправке сотрудников военкоматов на фронт
warmuza
22:18
Слушай, я тут смотрел на ютубе видосы, типа дневники разработчиков игр, и заметил одну делать - они все работали на картах НВИДИА. Как же так, это что же, сами разработчики не знают, что надо делать ...
9 способов ускорить ваш старый ПК
Steganos
22:17
Легче стало? Нет? Попей водички.
Склад боеприпасов ВСУ был уничтожен силами РФ – также сбиты вражеские БПЛА и Су-25
Альбина Кузнецова
22:15
Какие танковые дуэли в 21 веке? Какие 16 танков, откуда у укров столько? Сказки деда с бункера
В. Путин вручил звезду Героя России наводчику Т-72Б3М, который уничтожил 16 танков противника
Ёшкин кот
22:14
Наелся 7ки , когда разгоном ПК занимался , выявляя стабильность. Несколько непредвиденных перезагрузок и привет ntldr is missing . 10ка гораздо живучей, ну а больше всех 8.1 нравилась
На неподдерживаемых системах с Windows 11 начали появляться водяные знаки на рабочем столе
Pavlos Antonis
22:13
Да блин эти люди зомбированы и напуганы, у них три канала и на всех Слава Украине- героем слава и Путин вор, смерть москалям и оркам и так 24 ч. каждый день.И если кто не думает так их ждёт в лучшем ...
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
armadaovs
22:10
где ты находишь столько фильмов на 25 фпс? нормальный рип всегда идёт 23,976. изредка делают с 24. 25 же это чудо из чудес редкостное. твои бредовые рассказы о том что гонка в 25 фпс это норма только...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем