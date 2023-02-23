Sons of the Forest, представляющий собой прямое продолжение «выживастика» The Forest про существование в лесу после авиакатастрофы, сегодня официально добрался до Steam, где стал доступен по программе раннего доступа.
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Новинка в значительной степени развивает идеи оригинальной игры: мы попадаем на отдалённый остров, где должны разыскать потерянного миллиардера, пробиваясь к нему сквозь орды каннибалов и прочих недоброжелателей. В процессе своих поисков нам предстоит не только сражаться с каннибалами и прочей нечистью, но собирать ресурсы и мастерить из них необходимые для выживания предметы и инструменты.
Отметим, что решение о переходе в формат раннего доступа было принято в начале этого месяца. По словам разработчиков, за время производства Sons of the Forest разрослась в масштабах и амбициях, в связи с чем релиз отодвинулся на неопределённый срок. Чтобы геймерам не пришлось ждать ещё многие месяцы и, возможно, даже годы, и было решено выпустить новинку в раннем доступе, где её будут доделывать уже, что называется, по ходу пьесы.