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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Создатели стильного ужастика Close to the Sun анонсировали Steel Seed — стелс-экшен в мире победивших машин
Интригует, пожалуй.
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Разработчики из студии Storm in a Teacup, которые выпустили несколько лет назад ужастик Close to the Sun, анонсировали свой новый проект. Речь идёт о приключенческом стелс-экшене Steel Seed, его премьера состоялась на YouTube-канале игрового издания IGN.

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Действие Steel Seed происходит в мире, где после практически полного уничтожения планеты людьми оставшиеся выжившие решили спрятаться под землёй. Там им кампанию и защиту составляют и предоставляют управляемые искусственным интеллектом машины. Как вы понимаете, в определённый момент человечеству грозит новая большая опасность.

Разработчики Steel Seed обещают реализовать в своём новом проекте глубокое и захватывающее повествование, проработанную механику стелса и продуманную боевую систему. Первые скриншоты и трейлер дают понять, как тут всё будет выглядеть и звучать.

Руководство Storm in a Teacup называют анонсированный стелс-экшен Steel Seed самым сложным проектом в портофолио студии. Если всё пойдет по плану (а может и не пойти — Close to the Sun была во многом спорной игрой), то данная игра должна будет стать «грандиозным приключением», которое обязательно «проверит человечность» зрителя.

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Выход Steel Seed запланирован на 2024 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Чуть позже разработчики обнародуют новые подробности о своем проекте и запустят официальные странички в цифровых магазинах. Например, в Steam.

#storm in a teacup #steel seed
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