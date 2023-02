Интригует, пожалуй.

Разработчики из студии Storm in a Teacup, которые выпустили несколько лет назад ужастик Close to the Sun, анонсировали свой новый проект. Речь идёт о приключенческом стелс-экшене Steel Seed, его премьера состоялась на YouTube-канале игрового издания IGN.

реклама

Действие Steel Seed происходит в мире, где после практически полного уничтожения планеты людьми оставшиеся выжившие решили спрятаться под землёй. Там им кампанию и защиту составляют и предоставляют управляемые искусственным интеллектом машины. Как вы понимаете, в определённый момент человечеству грозит новая большая опасность.

Разработчики Steel Seed обещают реализовать в своём новом проекте глубокое и захватывающее повествование, проработанную механику стелса и продуманную боевую систему. Первые скриншоты и трейлер дают понять, как тут всё будет выглядеть и звучать.

Руководство Storm in a Teacup называют анонсированный стелс-экшен Steel Seed самым сложным проектом в портофолио студии. Если всё пойдет по плану (а может и не пойти — Close to the Sun была во многом спорной игрой), то данная игра должна будет стать «грандиозным приключением», которое обязательно «проверит человечность» зрителя.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Выход Steel Seed запланирован на 2024 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Чуть позже разработчики обнародуют новые подробности о своем проекте и запустят официальные странички в цифровых магазинах. Например, в Steam.