Разработчики из студии Storm in a Teacup, которые выпустили несколько лет назад ужастик Close to the Sun, анонсировали свой новый проект. Речь идёт о приключенческом стелс-экшене Steel Seed, его премьера состоялась на YouTube-канале игрового издания IGN.
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Действие Steel Seed происходит в мире, где после практически полного уничтожения планеты людьми оставшиеся выжившие решили спрятаться под землёй. Там им кампанию и защиту составляют и предоставляют управляемые искусственным интеллектом машины. Как вы понимаете, в определённый момент человечеству грозит новая большая опасность.
Разработчики Steel Seed обещают реализовать в своём новом проекте глубокое и захватывающее повествование, проработанную механику стелса и продуманную боевую систему. Первые скриншоты и трейлер дают понять, как тут всё будет выглядеть и звучать.
Руководство Storm in a Teacup называют анонсированный стелс-экшен Steel Seed самым сложным проектом в портофолио студии. Если всё пойдет по плану (а может и не пойти — Close to the Sun была во многом спорной игрой), то данная игра должна будет стать «грандиозным приключением», которое обязательно «проверит человечность» зрителя.
Выход Steel Seed запланирован на 2024 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Чуть позже разработчики обнародуют новые подробности о своем проекте и запустят официальные странички в цифровых магазинах. Например, в Steam.