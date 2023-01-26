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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы The Evil Within и Ghostwire: Tokyo анонсировали Hi-Fi Rush — яркий ритм-экшен без какого-либо намёка на хоррор
Игру пока принимают очень хорошо.
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Разработчики из студии Tango Gameworks, которых мы хорошо знаем по играм серии The Evil Within, представили необычный проект под названием Hi-Fi Rush. Анонс состоялся в ходе прямого эфира Developer_Direct, а сам релиз состоялся почти сразу.

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Главный герой Hi-Fi Rush — простой парень по имени Чай, который мечтает стать рок-звездой, но становится жертвой эксперимента корпорации. Последняя занимается производством робототехники, и наш герой получает роботизированную руку и подключённый прямо к сердцу музыкальный проигрыватель. Сама компания отмечает Чая как дефектного и пытается уничтожить.

Сражения в Hi-Fi Rush привязаны к саундтреку: игроков не будут наказывать, если они не попадут в ритм, но если выполнять все движения под музыку, то атаки станут более эффективными, а сама музыка — намного интенсивнее. Скажем, если проводить приёмы в конце комбо в нужный момент или совершать отдельные атаки синхронно с союзниками, то они окажутся значительно сильнее.

«Поймайте ритм вместе с начинающей рок-звездой Чаем и его командой, чтобы бросить вызов злобной мегакорпорации! Hi-Fi RUSH — это новый боевик от Tango Gameworks, авторов The Evil Within и Ghostwire: Tokyo (без шуток), в котором всем заправляет музыка!

Соберите отряд колоритных союзников и проникните в самое сердце бездушной корпорации, где встречи с вами ждут начальники всех отделов — от производства до рекламы и финансов. Каждый из них готов защищать доходы компании до последнего, так что приготовьтесь к сумасшедшим битвам под уникальный саундтрек!» — гласит официальное описание игры в Steam.

Если уж говорить про музыкальные композиции, под которые главный герой будет драться с противниками, то разработчики действительно собрали неплохой саундтрек. В списке мелодий есть как уникальные композиции, так и песни от Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable и многих других групп. Для игры также предусмотрен режим для стримеров, в котором музыка, защищённая авторскими правами, будет заменена на оригинальные композиции.

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Hi-Fi RUSH с момента своего выхода собрала более 360 отзывов в Steam, из которых почти все (99 %) являются положительными.

#tango gameworks #hi fi rush
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