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Я уже писал однажды статью на схожую тему - "И еще раз про разгон видеокарт от NVidia".

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Там я подробно рассказывал о том, как раньше разгоняли видеокарты, когда еще можно было редактировать биос. Начиная с поколения Паскалей, данная манипуляция невозможна (хотя биосы активно модифицируют под майнинг).

И вот опять статья вышла с вредными советами. Очень жаль, что сайт уже превратился в сборку непотребных советов. То тут советовали использовать термопрокладки аки тесто (да-да, был тут такой совет), то советуют "оптимизировать" работу видеокарт.

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Итак, все нижесказанное относится к видеокартам от поколения Паскаль и новее.

Пойдем по пунктам вредных советов.

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1.Скачивание драйвера.

Скачивать строго рекомендую в ручном порядке с сайта производителя, т.е. компании НВидиа. НО! Ни в коем случае не спешите! В последнее время (примерно с запуска в серию карт 4ххх) у драйверов НВидиа пошли проблемы. И их вполне достаточно, чтобы испортить вам беззаботную жизнь. Поэтому не спешите, почитайте сначала отзывы о драйвере на форумах. Почти к каждому драйверу сейчас выходит хот-фикс (исправленный драйвер), что сильно портит репутацию НВидиа, как "изготовителя" беспроблемных драйверов. Фанаты НВидиа могут неистовать сколько угодно, но данный факт имеет место. Увы и ах. Поэтому не спешим, пусть шишки набивают другие...

2.Подготовка драйвера.

Использование рекомендуемой в статье программы NVSlimmer не советую тем, кто досконально не изучил данную тематику. Никакой выгоды в производительности вы не получите, кроме снижения занимаемого объема на диске. И все. А вот при вырезании нужной функции, будете иметь проблемы. Естеcтвенно, что это не смертельно, достаточно просто переустановить драйвер заново. Да, некоторые драйверы сильнее грузили процессор и вырезание ненужного, снимало эту проблему. Но это "колхозинг". Не уверены - ждите исправленного драйвера.

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3.Установка NVIDIA GeForce Experience.

Тут все исключительно от вас зависит. Если вы стример, ламер и прочее, то, возможно, она вам нужна. Я пару раз ее ставил, ковырял, потом плевал в экран, вытирал экран салфеткой и удалял программу. Ничего интересного для многих она не несет. Но еще раз: это сугубо личное решение ставить или нет.

4.Удаление старого драйвера.

Тут использование программы DDU оправдана. В принципе, ничего там не трогайте, производите удаление настройками по умолчанию. Потом просто лишние папки в Винде удалите ручками. Ранее, я без проблем ставил более новый драйвер поверх старого, без лишних манипуляций. Но вот откат на старый может пойти не так, как положено. Тут стоит обязательно использовать DDU.

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5.Настройка через Панель управления NVIDIA.

Вот тут масса возможностей! И они во многом зависят от вашего пула игр. Что стоит делать?

Если вы не хотите зря "греть" карту, то стоит воспользоваться ограничением фпс (тут автор статьи прав). Уровень фпс задаете по своему желанию. Для своего монитора на 60 Гц, я выставляю от 60 до 65 кадров, в зависимости от игры.

Мне достаточно. "Онлайн пиу-пиу" не интересует...

Далее, для старых игр строго рекомендую выставить режим максимальной производительности.

Для чего? Чтобы исключить фризы по причине сброса частот по чипу и памяти (это даже важнее). Дело в том, что многие старые игры с ограничением фпс воспринимаются даже на GTX 1070, как некое недоразумение. И карта не спешит повышать частоты чипа и памяти. А тут - внезапная нагрузка. Карта просто не успевает повысить частоты и вы получаете фризы. Это не вымысел, а реальность. Поэтому данный совет важен. В новых играх, когда видеокарта нагружена всегда под завязку, разницу между вариантами режимов энергопотребления вы не увидите. В некоторых играх стоит принудительно включать анизотропную фильтрацию на максимум. Это немного улучшит картинку.

Использование повышения резкости зависит от ваших визуальных пристрастий. В старых и очень старых играх, изображение можно сделать немного резче.

Также для старых игр можно использовать функцию DSR для создания "виртуального разрешения" выше нативного.

Конечно, 4К DSR не сравнимо по качеству изображения с настоящим 4К, но улучшение будет. Довольно много очень старых игр поддерживают эту технологию.

И еще один нюанс: если вы используете в играх вертикальную синхронизацию, то лучше включайте ее через Панель управления NVIDIA. В некоторых играх будет более ровный фреймтайм. Не могу это объяснить с "научной точки зрения", но это имеет место. Возможно, это особенности движка игры, может - криворукость разработчиков. Например, я так делаю в играх серии MotoGP и WRC.

6.Использование MSI Afterburner.

Если вы лентяй или полный профан в настройках, данная программа вам не нужна. Мониторингом пользуется от силы 2% ПК-шников (подробно об этом я уже писал). А вот настройка работы видеокарты... Тут автор опять сморозил ерунду.

Для тех, кто "не в танке" - вам достаточно ограничения фпс в драйвере. Все! Не морочьте себе и другим голову, пользуйтесь на здоровье. Для "танкистов", скажу следующее: резать лимит НЕ НАДО! Делайте по уму или не делайте вовсе! Только настройка кривой частот/напряжений! Это дело не двух минут, но оно дает максимальный эффект от применения. Это актуально для всех карт с такой проблемой зависимости частот от температуры (видеокарты от серии 1ххх до 4ххх включительно). Порядок действий примерно одинаков для всех карт этих поколений:

1. Определяемся с нужным напряжением карты.

2.Греем карту в любой программе/игре до целевой температуры, она зависит только от возможностей СО вашей карты ( условно, сделать на рефабнутой RTX 2060 Super 50 градусов просто нереально).

3. Вызываем "курву" и производим ее корректировку.

Я приведу порядок действия для своей GTX 1070 под спойлером. Кому интересно, смотрите.

Для заинтересованных Для заинтересованных Для начала, вам просто обязательно стоит определиться, какую итоговую температуру и частоту вы хотите получить. Тут важно разумно рассчитывать возможности вашей карты. У меня довольно компактная EVGA GTX 1070 FTW. Получить такую же температуру, как у "кирпича" Palit GTX 1070 Jetstream при сопоставимом шуме, нереально (при примерно одинаковых параметрах частот). Допустим, выбираете целевую температуру в 60 градусов. Запускаете любую программу для прогрева карты. Пусть будет бенчмарк Heaven на фоне включенного MSI Afterburner. При достижении 60 градусов, выводим на передний план MSI Afterburner, комбинацией клавиш (ctrl+F) вызываем активное окно настройки кривой. Далее, выбираете одну точку, соответствующую желаемому напряжению (допустим, 1в). И тянем ее вверх до нужной вам частоты. Какова будет эта частота, зависит от вашей карты. Тут нельзя давать общего совета. Только путем проб и ошибок. На самом деле, будет установлена близкая к ней частота, которая зашита в таблице буста в биосе карты. Потом нажимаете кнопку "Применить". Если вы ошиблись с частотой, то получите артефакты изображения или вылет драйвера. Значит, нужно "умерить пыл" и снизить частоту. Если все прошло нормально, то сохраняем данные в одном из профилей MSI Afterburner. Потом переходим к тестам во всех имеющихся у вас бенчмарках/играх. Хорошо бы прогнать тест стабильности (не путать с бенчмарком!) Fire Strike Extreme. Если проблем нет, то приступаем к разгону памяти (по желанию). Сразу одновременно разгонять память и чип не надо! Чтобы было легче искать свой "косяк". Важно! Так как частота все равно будет зависеть от температуры (это нивелируется "курвой", но полностью не устраняется), то стоит проверять ваш андервольтинг на холодную. Ведь в этом случае частота будет выше той, которая была при 60 градусах. И возможен вариант, что сразу после включения ПК и запуска игры, вы получаете нестабильную работу видеокарты на выбранном профиле. Например, при довольно низкой температуре в комнате, сразу после старта компьютера, вы получаете буст на три шага выше того, что будет при условных 60 градусах. Условно, 2036 МГц вместо 2000 МГц. Поэтому не жадничайте с частотами и оставляйте запас для стабильной работы. MSI Afterburner позволяет сохранить 5 разных профилей. Например, "лайтовый" для старых и не требовательных игр и "сурьезный" - для тяжелых. Переключать профили можно назначенной кнопкой. Но такое лучше делать до запуска приложения/игры, во избежание вылета драйвера.





Еще в MSI Afterburner можно настроить свою кривую оборотов вентиляторов видеокарты.

Но учтите, что программа не умеет правильно работать с видеокартами, где имеется независимое управление вентиляторами. Например, у EVGA карты имели независимое управление вентиляторами (на некоторых моделях). Причем, один вентилятор корректировал работу по температуре чипа, а другой - по температуре ВРМ карты. Для корректной работы с вентиляторами, необходимо было ставить фирменную утилиту от EVGA. Вероятно, такое же происходит с картами и от других вендоров с подобным алгоритмом работы вентиляторов.

Правильный "подход к снаряду", сделает вашу видеокарту холоднее и производительнее (пусть и совсем немного), также вы снизите энергопотребление, а значит и нагрев зоны питания.

В качестве примера привожу скриншоты при разных настройках карты. Для стока имеем такое:

После примерно 5 минут 62-63 градуса и почти 128 ватт потребления.

Теперь по "вредному совету" режу лимит до 90%:

Что же там получается при этом:

Ой, а шо такое? Ничего не поменялось, странно... Хотя ничего странного тут нет. Лимит (не расширенный) 185 вт. И урезание его до 90% ничего не дает. НИЧЕГО! И так будет у каждой карты, где поверлимит не зажат.

Значит, надо резать лимит на больше процентов, причем это значение будет разное под разные игры!

А давайте установим температурный лимит в 60 градусов (меньше нельзя):

Минус производительность... Дурость... Не вариант.

Теперь же делаем андервольт условно лайтовый (производительность чуть-чуть выше стоковой карты после прогрева):

После этого имеем ту же производительность, минус 30 ватт потребления и минус около 5-7 градусов по температуре (она еще немного будет снижаться, но ждать было лень).

На "максимальном" профиле имеем следующее:

Плюс 5 фпс, плюс 10 ватт потребления к стоку, при примерно той же температуре. Причем, частота в 2088 МГц будет держаться до температуры 67 градусов.

Если полностью настроить видеокарту (выставить лимит в 60 фпс, "лайтовый" андервольт, настройка кривой работы вентиляторов), то имеем следующее:

Минус 41 ватт от стокового значения и минус 13 градусов по температуре. Неплохо.

Думаете на другой карте будет по другому? Нет. Возьмем GT 1030, где лимит всего 30 ватт и в него часто карта упирается даже в играх. Посмотрим, как тут сработают разные "тактики".

Вот так выглядит ситуация в стоке:

Карта временами упирается в лимит и имеем частоту 1696 МГц.

Теперь сделаем лимит в 90%:

Упало потребление и частота до 1607 МГц. И фпс снизился на 4 кадра. Конечно, в данной игре это не влияет ни на что, но в других будет ситуация другая!

А теперь сделаем правильный андервольт:

Частоту выставил выше, упало потребление, теперь карта "не долбится" в лимиты в играх. Снижение напряжения благотворно скажется и на температуре системы питания. Автор "вредных советов" мерил при своем подходе температуру на ВРМ? Вряд ли... А я для своей GTX 1070 такие измерения делал. По данным термопары в районе между теплоотводящей пластиной и радиатором, температура снижается при андервольте примерно на 8 градусов.





Андервольт работает на всех картах в диапазоне от RTX 4090 до GT 1030.

Поэтому не ленитесь и настраивайте свои видеокарты правильно.