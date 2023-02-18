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В последнее время вышло пара статей, в которых мимоходом упоминается процесс разгона видеокарт... Хочется все же внести важные уточнения в данном вопросе.

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Итак, все карты компании NVidia стоит поделить на две группы: все поколения до Maxwell включительно и от Pasсal и новее. Это важное и принципиальное различие применительно к процессу разгона.

Речь пойдет исключительно про разгон графического чипа, память не трогаем.

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Все особенности разгона карт первой группы НЕ НАДО применять ко второй, и, наоборот.

Рассматривать особенности буду на картах поколения Maxwell и Pasсal, благо материала предостаточно.

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Итак, мнение, что "Сложная система баланса между Нагревом, Потреблением питания, Авторазгоном (Турбо частотой). Система, при необходимости, автоматически регулирует все три параметра одновременно в широких пределах" в корне неверная. Карты "допаскальной эры" имели всего два ограничивающих параметра: лимит по температуре (обычно от 80 градусов) и поверлимит, основанный на конкретной модели карты. Все. Никакого авторазгона не существовало! Существовало понятие базовой частоты и буста. На деле, видеокарты бустили немного, но выше заявленной частоты. Это, так сказать, был минимальный вариант частоты. Сам же прирост сверх обещанного, зависел от качества кристалла, определяемого показателем ASIC. Чем он выше, тем выше буст. Но потом, этот показатель почему-то убрали... Думаю, чтобы обладатели новых карт не огорчались его параметром...

Допустим, ваша карта могла бустить до 1400 МГц. Так вот, данная частота оставалась НЕИЗМЕННОЙ под нагрузкой до того момента, пока температура не начинала превышать 80 градусов или потребление превышало поверлимит.

Все, никакого "скакания" частот не было! Просто и предсказуемо.

Разгон осуществлялся простым сдвигом ползунка в MSI Afterburner на какую-то величину. Сдвигаем, тестируем. Сдвигаем, тестируем... Ничего сложного. Потом результат либо вписываем в слот профиля MSI Afterburner, либо переделываем биос видеокарты. Ведь тогда существовали утилиты для редактирования биосов! К этому я пришел в поколении карт Kepler. Прошивка новых частот в биосе более надежна. Кроме того, там можно было и существенно расширить поверлимит. Например, в видеокарте Gigabyte GTX 780 Windforce, которая имела два доп.питания по 8-ми пиновым разъемам, можно было прошить 375 ватт (150 + 150 + 75). Конечно, прошить можно и 1000, но это будет просто число, не имеющее отношения к реальности (скорее всего). Это делалось для того, чтобы можно было разгонять видеокарту на повышенном вольтаже. И так много кто делал. Благо, дурных цен на комплектующие тогда не было.

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Для особого изврата, можно было поднять и предельную температуру, но тут уже сами смотрите, стоит ли.

Вот так выглядела начальная страница биоса у Gigabyte GTX 970:

Начиная с карт 6хх серии, появился Boost 1.0, который требовал наличия в биосе таблицы напряжений и частот. Эта таблица с некоторыми изменениями была и у Максвеллов.

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Таблица напряжений:

Если человек не планировал даунвольт или овервольт, то туда обычно не лезли. В любом случае, просто так увеличить максимально допустимое напряжение не выходило. Кроме программного ограничения было и "железное".

Была еще страница с частотами по шагам буста:

Для повышения поверлимита надо было редактировать страницу с лимитами:

Опять же, ранее производители на лимиты не жлобились, как сейчас.

Трудность в разгон вносил тот факт, что мало было проверить стабильность карты в максимальном режиме. Могли бы быть вылеты на промежуточных частотах, ведь при редактировании частоты на первой странице, вся таблица "съезжала" и был шанс нестабильности видеокарты на определенном соотношении "частота-напряжение". Я в свое время знатно помучился с GTX 780 с целью достичь желаемой частоты 1200 МГц. Была нестабильная работа именно на промежуточной частоте. Пришлось просто "вырезать" проблемные частоты в биосе.

Избавиться от подобного можно было сделав карту...безбустовой. Т.е. карта работает на номинальной частоте, которая является базовой при несильной нагрузке, а потом сразу скачет на максимальную. И все, промежуточных частот нет совсем.

Биос тогда выглядел так:

Для этого еще надо было подшаманить страницу напряжений:

Ну и, по желанию, лимиты:

Это было золотое времечко! Разогнанные GTX 780 с повышенным вольтажом обгоняли стоковые GTX 780 TI! без проблем. GTX 970 в разгоне до 1500 МГц догоняли 980-е с референсными частотами. Дешманских вариантов карт почти никто не покупал. По крайней мере, в Конференции, таких не было. Ведь разгон повышает температуру и, наличие мощного питания и СО, строго обязательно. Тогда всем казалось, что первый Титан за 30000 рублей - это дико дорого... Наивные...

Еще раз: карты работали на постоянных частотах ДО срабатывания ЛИМИТОВ по температуре или питанию.





Но все изменилось с поколения Pascal, когда внедрили Boost 3.0... Вот тут и появилось понятие динамической частоты, которая зависела от текущей температуры. Все осложнялось тем, что больше редактор биосов был не доступен для пользователей. На былом способе разгона был поставлен крест.

Теперь все опиралось на "курву".

Да, это было новое и непривычное. Но и тут справились. Хотя никакие ковыряния не сделают вам частоту, которая не зависит от температуры. Сброс все равно будет. Это налагает определенные трудности на проверку стабильности разгона. Ведь при низкой температуре частота немного выше и это уже может стать критичным для стабильности системы. Поэтому нормальным явлением стал так называемый андервольт (даунвольт), когда мы вынужденно снижаем напряжение на карте, для выставления более ровной кривой частот. Это несколько муторно и не так стабильно, как раньше. Но при правильном подходе все будет работать. А вот особо ленивые избрали самый простой (и не особо верный) способ - резать поверлимит... Что тут сказать: лентяи...

Сам процесс описывать не буду: за последнее время таких статей было много, не стоит повторяться. В этом процессе важным начальным моментом является правильное определение тестовой температуры, на которой видеокарта будет работать (ну, в среднем). От этого значения мы и отталкиваемся при настройке "курвы". Далее, выбираем нужный нам вольтаж и строим кривую. Обычно, этим занимаются в том же MSI Afterburner, но у разных вендоров были и свои программы для этого. Хотя, по полному функционалу проигрывали (кроме регулировки подсветки и управлением вентиляторами).

Работа всех карт от Pascal до Ada Lovelace осуществляется схожим образом: сначала при низкой температуре, карта бустит сильнее, но с прогревом, частота падает. И это никаким образом не зависит от предельной температуры или поверлимита. Просто так захотел тов. Хуанг. И теперь разгон (он же даунвольт) невозможен без работы стороннего софта... Вот такие дела.

Стало ли это лучше? Нет. Стало ли это стабильнее? Точно нет. Хуанг убил разгон.

Касательно разгона памяти: тут разницы, по факту, нет. Просто двигайте ползунок и тестируйте. Не важно DDR 3 у вас или GDDR 6. Разница лишь в самой частоте, да разгонном потенциале.

Можно ли называть даунвольт разгоном? Если он сделан с повышением частот, то - да. Допустим, у вас при напряжении 1, 062в карта работает на частоте 2000 МГц. Вы делаете даунвольт до 1в и выставляете частоту тоже 2000 МГц. Это уже разгон. Производительность при этом, естественно, не вырастет. Но сброс частот будет проходить менее агрессивно, карта будет меньше греться, в том числе и по питанию. Ведь мы уменьшили вольтаж. Одни плюсы. Некоторые считают, что при этом будет сильнее греться питание и память. Ведь более низкая температура по чипу дает более низкие обороты вентилятора. Это бред. Тут стоит учитывать, что часто память/питание охлаждаются тем же радиатором, что и чип. И многие современные карты регулируют вентиляторы по отдельности, в зависимости и от температуры памяти. Так что страхи сильно не соответствуют реальности.

И не гоняйте вы "бублик"!

Более подробно о разгоне и даунвольте карт, описано тут:

Досиживаем на GTX 970 до лучших времен

Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения