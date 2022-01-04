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Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами

Рассмотрим, как можно мониторить работу системы в играх, используя программы MSI Afterburner и HWiNFO64
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Пользователи ПК делятся на две категории: одни хотят все знать, что происходит в их системе и лично контролировать многие параметры работы и те, кто просто включает компьютер и работает (играет), не вдаваясь в разные нюансы происходящего. Вторая категория может сразу закрывать статью, она не будет вам интересна или полезна. Точно также могут поступить и те, кто уже "познал Дзен" от разгона и настройки своей системы. Они не узнают из статьи ничего нового. Статья предназначена для тех, кто хочет научиться контролировать состояние системы, но еще этого сам не делал.

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Итак, приступаем.

Существует достаточно много программ, которые позволяют в режиме реального времени мониторить состояние системы при игровом процессе. Все программы я рассматривать не буду, расскажу только о тех, которыми пользуюсь лично.

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Наиболее часто употребляется для подобных целей бесплатная программа MSI Afterburner. Дело в том, что она не просто мониторит работу системы, а позволяет изменять некоторые параметры работы вашего видеоадаптера, говоря проще: осуществлять разгон. Но непосредственно данную функцию рассматривать не буду. Это отдельная тема, да и статьи на нее уже были.

Скачать данную программу можно с сайта Guru3D в разделе загрузок. После установки и запуска мы лицезреем саму программу:

Более-менее классический вид программы.

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 Затем нам надо нажать кнопку Setting или найти значок шестеренки, чтобы войти в настройки.

Первая страница настроек.

 Тут нас собственно интересует только следующие настройки:

- Запускать вместе с Windows (это по вашему желанию, я загрузку не включаю)

- Разблокировать мониторинг напряжения (если хотите лицезреть напряжение вашей видеокарты)

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- Проверка наличия обновлений (хотите включайте, хотите - нет)

Больше нас тут ничего не интересует.

Переходим ко вкладке "Мониторинг":

Самая главная для нас страница.

 В открытом окне есть все доступные для нас графики мониторинга. По мере развития самой программы, количество этих графиков заметно увеличилось. Т.к. сама программа предназначена для разгона видеокарт, то, естественно, мониторятся практически все параметры вашей видеокарты. Это частота графического процессора, объем и частота памяти, напряжение видеокарты (при разблокировке данной функции), температура чипа (возможен контроль и за другими температурами видеокарты, если таковые вообще мониторятся на ней), скорость оборотов вентиляторов (при независимой работе, выводится график для отдельных вентиляторов). Несколько позже появилась поддержка мониторинга параметров работы вашего центрального процессора. На данный момент можно мониторить частоту всех ядер, их температуру, загрузку. Отдельно выводится информация о загруженности оперативной памяти и о загрузке самого рабочего процесса (игры). Также средствами Windows можно мониторить температуру всех имеющихся накопителей, скорость чтения и записи с них. Ну и, конечно, можно вывести на монитор значение фпс в игре (средний, минимальный, максимальный), а как же без этого.

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Все данные можно выводить, как в виде цифр, так и графиков. Как вам угодно:

 Отдельно можно настроить цвет для каждой группы параметров. Поставив галочку в строке "Переопределить имя группы", вы имеете возможность вбить название своего процессора, видеокарты и прочего оборудования.

Кстати, количество графиков мониторинга зависит и от установленных у вас программ. Допустим, если у вас установлена AIDA 64, то возможно выводить информацию и с нее:

Активные плагины показывают программы, с которых можно осуществлять мониторинг.

 Есть еще одна функция, которая может иногда пригодится. Допустим, вы хотите узнать, когда температура вашего процессора достигает определенного значения. Для этого есть функция "Тревога при выходе значения за диапазон":

 Тут можно задать, как минимальное значение, так и максимальное. При этом в мониторинге данный показатель будет обозначаться выбранным цветом (красный по умолчанию). Но не всегда можно заметить изменение цвета. Поэтому есть отдельная опция звукового сигнала, который включится при выходе за указанные рамки. Звук довольно противный и не заметить его вы не сможете, проверено.

Теперь пройдемся коротко по другим вкладкам программы.

ОЭД:

 Здесь можно задать видимость оверлейного экрана на скриншотах. Также можно, чтобы на скриншотах отображалось время. Чтобы мониторинг не мозолил глаза постоянно, задаем клавишу, которая будет отключать/включать видимость ОЭД.

Запись скриншотов:

 Хотите сделать скриншот? Задайте для этого действия клавишу и выберите формат сохраненного снимка, а также папку, где они будут находиться.

Запись видео:

 Настроек тут больше. Работа аналогична захвату скриншота с экрана. Но стоит указать, что сохраненное видео имеет довольно большой объем и заметно отбирает ресурс вашего процессора. Не особо нужная функция.

Запись бенчмарка:

 Задаете кнопку на начало записи и ее окончание. Результат сохраняется в текстовом файле. Выглядит это так:

 Коротко, но довольно информативно. Хотите в виде графиков? Добро пожаловать в Эксель...

Ну и последняя вкладка позволяет выбрать внешний вид программы. Не особо нужно, но хоть виртуально можно добавить изображение современных карт:


 


Но сама MSI Afterburner не может выводить оверлейный экран. Для этого служит программа Riva Tuner Statistics Server (RTSS). Она устанавливается вместе в MSI Afterburner, в установочном пакете. Но можно скачать ее отдельно.

Выглядит она так:

 Тут весь функционал сразу виден. Можно сделать загрузку вместе с Windows. В центральном окне изначально нет никаких приложений, кроме значения Global. Если же хотите применять кастомные настройки к разным своим приложениям (в смысле играм), то вам нужно самим в ручном режиме найти их исполнительные файлы с расширением EXE. Потом для каждой выбранной игры можете задать параметры мониторинга: цвет, размер шрифта, тип шрифта (только в режиме Raster 3D), в нижнем окне можно самому настроить место на экране, где будет выводиться информация (по умолчанию она располагается в верхнем левом углу монитора).

Некоторые особо "капризные" игры по умолчанию не мониторятся. Придется "поиграть" с настройками Aplication Detection Level. 

Следующая полезная функция: Framerate Limit, которая позволяет вам просто ограничить в игре частоту кадров на нужном уровне.

Scanline Sync позволяет смещать линию разрыва кадров на мониторе (при отключенной вертикальной синхронизации).

Остальные функции не особо и нужны. По крайней мере я ими не пользовался (кроме настройки языка - по умолчанию он английский).


Казалось бы, что этого достаточно. Но, продвинутые пользователи знают, что программа MSI Afterburner не может контролировать многие довольно важные параметры системы. Но это легко исправить.

Скачиваем программу HWiNFO 64 и запускаем ее в режиме "только датчики" (так проще будет объяснять):

И целого экрана порой мало, чтобы отобразить все значения сразу...

 Параметров просто огромное количество. Оно зависит и от вашего процессора/видеоадаптера, и от материнской платы. Не забыта и периферия в виде накопителей.

Хотите увидеть эти значения при игре? Щелкаем на нужный параметр правой мышкой и выбираем OSD (RTSS) setting:

 Настраиваем вывод информации:

 Потом, после запуска самой программы RTSS, мы видим результат:

В данный момент мониторится работа вентилятора процессорного кулера и температура чипсета.

HWiNFO 64 позволяет вам выводить информацию в реальном времени, которая недоступна для MSI Afterburner: температура датчиков материнской платы, всевозможные напряжения на процессоре, обороты вентиляторов.

Это иногда полезно при разгоне или точной настройке напряжения процессора в стоке (не все же довольствуются режимом Авто). 

Не возбраняется и совместное применение программ HWiNFO 64 и MSI Afterburner:

Не забываем, что активный мониторинг немного "съедает" фпс...

 

Вот такой небольшой обзор по использованию мониторинга в играх. Может кому-то это будет полезным.


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