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Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE

Душа не находила покоя и, после неудачи с кулером Thermalright Burst Assasin 120 ARGB, я решил приобрести кулер побольше...
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После неудачи с кулером Thermalright Burst Assasin 120 ARGB, я решил приобрести кулер мощнее. Но в разумных ценовых рамках. Одним из таких вариантов был опять продукт от ThermalrightThermalright Peerless Assassin 120 SE.

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Сказано - сделано: заказал за сумму в почти 3900 рублей...

Первые нотки удаленной беспокойности проявились уже в пункте выдачи: на коробке не было никаких наклеек, защищающих от вскрытия. Но и вообще следов таких наклеек нет. Может это отражение бюджетности кулера? Не знаю...

Уже дома изучил коробку внимательнее. Обычный картон. Все так, как было у компании давно. С условно лицевой стороны изображен сам кулер.

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Там же нам дают информацию, что поддерживаются все современные сокеты от Intel и AMD. Также есть упоминание о "сверхсовременных и инновационных" теплотрубках нового поколения...

Это я уже проходил...

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На обратной стороне - краткие характеристики.

Характеристики радиатора:

Размеры:                                                           Длина 125 мм × Ширина 110 мм × Высота 155 мм

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Вес:                                                                   730 грамм

Тепловая трубка:                                             тепловая трубка 6 мм × 6

Медное основание:                                          чистая медь C1100, никелированная

Технические характеристики вентилятора TL-C12C:

Размеры:                                                         Длина 120 мм × Ширина 120 мм × Высота 25 мм

Вес:                                                                 120 г

Скорость вентилятора:                                 1550 об/мин ± 10 % (МАКС.)

Шум вентилятора:                                          25,6 дБА

Объем воздуха:                                              66,17 куб. футов в минуту (МАКС.)

Давление:                                                       1,53 мм H2O (МАКС.)

Сила тока:                                                      0,2 A

Тип разъема:                                                  4-контактный разъем ШИМ

Тип подшипника:                                           Подшипник S-FDB

Внутри отдельно лежат пара вертушек и сам радиатор. Между секциями радиатора расположилась коробочка с крепежом и инструкцией по сборке.

Пока ничего необычного.

Необычное началось чуть позже, когда стал распаковывать все это.

Начнем с того, что вместо четырех "бобышек" для сокетов 115хх лежало аж 5! Причем, все было запаяно. Китайцы не умеют считать? Далее, на кулере, после снятия защитной наклейки я обнаружил потертости, словно его уже устанавливали.

 Но нет: нет ни малейших следов от скоб для крепления вертушек и нет следов от скоб на вентиляторах. Как эти потертости получились? Загадка... Но они именно на углах, поэтому не страшно. А вот горб имеется и он чуть побольше, чем был у Thermalright Burst Assasin 120 ARGB.

Но не критично.

Вентиляторы - типичные для компании.

Про такие же, но с АРГБ-подсветкой я уже писал. Да и ставить собирался свои. Поэтому комплектные толком  не проверил. В комплекте идет хорошая термопаста TF7, но и ее я не использовал для тестирования.

Как вы понимаете, данный кулер относится к классу двухбашенных.

Причем, выполнен он немного ассиметричным - смещен вверх для того, что бы на платах формата mATX не было конфликта с видеокартой.

Для начала, стоит сравнить данный кулер с конкурентом в виде Scythe Kotetsu Mark II. Формально, это разные классы. Но все же... Радиатор на японце "жирнее" и выше.

Но у "Убийцы" их два. Несколько озадачивает тот факт, что сам кулер странно мало весит. На взгляд он выглядит более увесистым. В качестве кувалды он вообще не конкурент Ice Hammer Thor, который в руке явно тяжелее.

Бюджетность кулера видна во многих деталях. Тот же бекплейт выполнен из пластика, что для двухбашенного кулера не аллё. Да и само крепление не особо удобное. Лучше бы вместо двух крепежных плашек сделали одну единую, как было раньше.

А вот то, что крепежные винты закреплены на самом радиаторе, хорошо.

Процесс установки прошел в штатном режиме. Передний вентилятор конфликтует даже с оперативной памятью, которая имеет довольно скромные радиаторы. В моем случае это Corsair Vengeance LPX.

И поэтому пришлось вентилятор приподнимать, но не сильно.

Тестирование пройдет с термопастой Coolmoon MT 8. Процессор i7-8700T (3800 МГц по всем ядрам), тестовая программа AIDA 64 (FPU only, в течение 5 минут), корпус NZXT Phantom 530 открыт. Температура в комнате 30 градусов...

Scythe Kotetsu Mark II (2 вентилятора от Термалрайт):

Thermalright Peerless Assassin 120 SE:

"Суперкулер" проиграл 3 градуса...

В прошлый раз провал кулера от Термалрайта был для меня полной неожиданностью. Но сейчас такой исход уже держал в голове. И угадал... Двухбашенный кулер, лидер сегмента по мнению многих, с позором проиграл... Это уже даже не смешно... А ведь тот же Thor на этом же процессоре был сильнее... Значит, что-то Термалрайт делает не то. Не в ту степь пошла его эволюция...

У меня теперь на сей счет есть свое мнение.

Дело в том, что кулеры от Термалрайта имеют очень плотные радиаторы. И, скорее всего, это влияет на продуваемость на относительно низких скоростях. Возможно, что распиаренные "инновационные" теплотрубки не работают должным образом при относительно низких температурах (чего не замечено на других кулерах). Вкупе, это могло привести к поражению. И это прискорбно для компании.

Я уже предвижу, что многие "аналитики" будут писать, что при таком "смешном" потреблении, вообще нет разницы, какой кулер ставить. Но они ничего не понимают в этом. Для наглядности, я приведу сравнение на этом же процессоре кулеров Scythe Kotetsu Mark II и Jonsbo CR-1000 v2 PRO. Вентилятор будет стоять один и тот же - Thermalright TL-C12C-S ARGB. Тест пройдет при температуре в комнате 24 градуса, корпус закрыт.

Scythe Kotetsu Mark II (1 вентилятор):

Jonsbo CR-1000 v2 PRO (1 вентилятор):

Как видите, разница есть. И даже при потреблении в 80 ватт она заметная.

Выводы.

Кулер "Бесподобный убийца 120 SE" меня полностью разочаровал. И качество не ахти. И производительность в моих условиях отвратительная. Да, в других условиях, он может и лучший. Но я то брал для себя! И тут он провалил все надежды.



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