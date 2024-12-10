Данный вентилятор я заказал, как дополнительный для кулера Thermalright Burst Assasin 120 ARGB (BA120-ARG. Ибо такая же модель вентилятора идет в комплекте. Но отношения с данным кулером "не сложились" (" Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест ") и я сделал возврат покупки. Вентилятор же в это время еще ехал ко мне. Я не стал и его возвращать, решил оставить для кулера Scythe Kotetsu Mark II.

На момент заказа, цена вентилятора на Озоне составляла 645 рублей, что лежит в конкурентной "канве" с вентиляторами фирм Arctic, ID-Cooling или PcCooler. Или даже чуть дешевле. Отзывы вполне хорошие.

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Продавец проявил "чудеса жадности" и просто прислал "голую коробочку" без всяких пакетов или защитной "пупырки": и так сойдет...

Коробка обычная, довольно тонкая. Темного цвета. На лицевой стороне изображен сам вентилятор,

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на другой - его краткие характеристики.

Внутри лежит только сам вентилятор и крепежные винтики.

Проверку на оригинальность товара, вентилятор прошел:

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Внешне - типичный бюджетный вентилятор с АРГБ подсветкой. Никаких изысков нет. 9 лопастей, закрученных по часовой стрелке.

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Для гашения вибраций предусмотрены мягкие вставки в месте крепления вентилятора. Провода довольно длинные. На проводе подключения питания, есть доп. разъем для подключения другого такого же вентилятора.

И такая же "схема" разветвителя на разъеме подключения подсветки.

Этот провод длиннее и нет проблем подключить вентилятор к нижнему разъему платы формата АТХ (именно внизу у меня и есть разъем для подключения подсветки 5в.3pin)

Внешне на предмет целостности, я проверил вентилятор еще в пункте выдачи, а теперь стоит проверить его на работоспособность.

Сама компания Thermalright заявляет для вентилятора следующие параметры:

TL-C12C-S спецификация:

Размеры: Д120 мм x Ш120 мм x В25 мм

Вес: 120 г

Номинальная скорость: 1550 об/мин ±10% (МАКС)

Уровень шума: 25,6 дБА (МАКС)

Расход воздуха: 66,17 куб. футов в минуту (МАКС)

Давление воздуха: 1,53 мм H2O (МАКС)

Сила тока: 0,20 А

Разъем: 4-контактный PWM

ARGB Разъем: 3-контактный 5 В

Тип подшипника: подшипник S-FDB

Подключил вентилятор к реобасу. Стартовое напряжение можно обозначить, как 3,5 в. Значит, такой вентилятор, при необходимости, можно использовать в блоках питания с большой долей вероятности запуска. Само собой не версию АРГБ, а простую. Минимальные обороты при старте - около 250 rpm. Максимальные обороты колебались в диапазоне от 1470 до 1500 rpm.

Вибрации не было замечено. Условно бесшумный вариант работы - до 900 rpm. Вроде, все также, как и у комплектного вентилятора кулера. Но не совсем: при сбрасывании оборотов отчетливо слышен небольшой гул, как будто идет вибрация (но ее нет). Длится этот эффект недолго. Но у комплектного такой проблемы не было, я это проверял. Такой эффект возникал при оборотах выше 1200 rpm. Мне же важнее более низкие обороты. И там проблем я не выявил.

При максимальных оборотах шум, естественно, есть, но не такой и большой. Да и воздушный поток не поражает воображение. Но производительность я проверю на кулере...

Сравнивать я его буду с комплектным вентилятором от кулера Scythe Kotetsu Mark II.

Тест пройдет в закрытом корпусе NZXT Phantom 530 на процессоре i7-8700T. Тестовая программа: AIDA 64 (FPU only). Температура в комнате 25 градусов.

Сначала, я протестирую кулер Scythe Kotetsu Mark II с родным вентилятором.

Результат такой:

Теперь ставим вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB.

Как видите, разницы между вентиляторами практически нет: отыгран 1 градус при чуть более высоких оборотах. Как будет вести себя вентилятор на максимальных оборотах стоит проверять на "горячем железе", тут это совершенно бессмысленно.

Несколько позже, я купил дополнительные скобы (среднего качества) для установки второго вентилятора. И купил второй вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB...

И это дает всего 1 градус преимущества на данном кулере.

С одним вентилятором:

С двумя вентиляторами:

(Помниться, на Thermalright Archon IB-E X2, пара вентиляторов давала выигрыш в два градуса. Но и процессор там был гораздо горячее (i5-4690K, скальп, 4500 МГц)).





Выводы по вентилятору Thermalright TL-C12C-S ARGB.

Бюджетный вентилятор с АРГБ подсветкой. Ничего нет особенного и выдающегося. Просто вентилятор. Подсветка работает нормально, хотя, сейчас на рынке много моделей, где подсветка организована более интересным способом. Тут же все вполне "классически".

Производительности данного вентилятора для моих задач хватает с запасом. А, если потом возникнут "паразитные шумы", то не так будет жалко потраченной суммы. Ну, а сама линейка таких вентиляторов у Thermalright очень широкая. Тут вам варианты без подсветки, белые модели вентиляторов. И ныне модные реверсивные модели.







