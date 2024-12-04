Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
Решил я себе купить новый кулер на Озоне. На тот момент были скидки практически на всю линейку от Thermalright. Процессор, под который кулер выбирался - всего лишь i7-8700T (и это не инженерник, а модель с пониженным энергопотреблением). Не то, что бы старый кулер Scythe Kotetsu Mark II не справлялся. Нет, его хватало с большим запасом, но хотелось "ищщо лучче"... Благо тесты кулеров от Термалрайт обнадеживали результатами. И вот остановил выбор на модификации Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB. Почему именно версия с АРГБ? Дело в том, что "простая" версия старей и я не слышал, что ее до сих пор выпускают. А вот АРГБ выпускается до сих пор. Разница в цене составляла всего около 50 рублей - ни о чем.
Заказал и стал ждать. Кулер приехал к огроменной коробке, которая предотвращала саму коробку кулера от повреждения. Мне повезло: коробка не пострадала и, значит, кулер тоже. Версия свежая, на что указывает упоминание новейшего сокета Интел и "инновационных" теплотрубок четвертого поколения.
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На коробке есть QR-код и номер под защитной пленкой.
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Так можно проверить товар на оригинальность. Проверка прошла успешно: сайт поздравил с покупкой оригинального товара...
Комплект: сам кулер, вентилятор и коробочка с "рассыпухой".
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Тут два отдельных пластиковых бэкплейта под сокеты 115х/1200 и 1700. Весь крепеж разложен по пачкам отдельно. Несколько озадачило крепежное отверстие под процессоры АМД:
Хотя, на самом сайте "дырка" вполне нормальная.
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Но и версия кулера там изображена старая. Но об этом пусть болит голова у АМДешников...
Внешне кулер очень компактный.
Характеристики радиатора:
Размеры: Длина 124 мм × Ширина 52 мм × Высота 154 мм
Вес: 510 грамм
Тепловая трубка: тепловая трубка 6 мм × 6 медных
Основание: чистая медь C1100, никелированная
Технические характеристики вентилятора TL-C12CG-S:
Размеры: Длина 120 мм × Ширина 120 мм × Высота 25 мм
Вес: 120 г
Скорость вентилятора: 1550 об/мин ±10 % (МАКС.)
Шум вентилятора: 25,6 дБА
Объем воздуха: 66,17 куб. футов в минуту (МАКС.)
Давление ветра : 1,53 мм H2O (МАКС.)
Потребление: 0,2 А
Кабель ARGB: 5 В/3-контактный Тип разъема: 4-контактный разъем ШИМ
Тип подшипника: подшипник S-FDB
Тот же Котетсу чуть выше и имеет радиатор крупнее.
Но зато расстояние между пластинами у Термалрайта меньше. Это как-то скажется при тестировании, посмотрим. Основание кулера хорошо пропаяно. Сама подошва типично чуть кривовата,
но у Котетсу точно такая же проблема. В этом паритет. Посмотрим, на сколько 6 теплотрубок будут эффективнее чем 4.
Но сначала, я проверил на работоспособность сам вентилятор.
Подключил его к реобасу и проверил максимальные обороты. Вентилятор развил 1500 rpm, что немного ниже заявленных 1550 rpm. Вентилятор стартовал при 250 оборотах, что очень даже хорошо. "Левых" шумов, скрипов и прочего я не услышал. Условно бесшумный вариант - до 900 rpm, но это субъективно. Никакой вибрации нет.
Установка кулера прошла практически без проблем. Заводскую пасту я не стал использовать. Тестирование пройдет с термопастой Noctua NT-H1, которая у меня зарекомендовала хорошую репутацию. Тест проходил с вышеуказанным процессором (i7-8700T, 3800 МГц по всем ядрам) в программе AIDA 64 (FPU only) в течение 5 минут в закрытом корпусе NZXT Phantom 530. Температура в комнате 27 градусов.
Сначала тест с установленным кулером Scythe Kotetsu Mark II:
Результат, естественно, не стал неожиданностью. Ведь этим кулером я пользуюсь несколько лет.
Теперь с кулером Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB:
Опа! А вот это стало неожиданностью: кулер с треском проиграл сражение! Плюс 3 градуса - это много. Стал думать, в чем причина. Термопаста та же самая, наносить ее очень легко и накосячить просто нереально. Пересобрал: результат не поменялся...
Я понимаю, что это объективный результат теста, но не могу с этим смириться. Стал "выкручиваться". Использовал термопасту из комплекта кулера Thermalright TF7, потом новую Arctic MX-6 - не помогает.
Может сам вентилятор имеет заметно худшую производительность? Меняю комплектный вентилятор на Scythe:
Все равно проигрывает. Иду на крайнюю меру: раз кулер имеет два комплекта скоб, то ставлю сразу два вентилятора.
Но и в этом случае новинка проиграла...
Такой результат совершенно выбивает меня из колеи. Я рассчитывал, что в худшем случае будет паритет. Но все же рассчитывал выиграть 3-5 градусов. Но новинка с треском продула! И это на процессоре с потреблением в 80 ватт! Нет слов... Не этого я ждал от Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB...
Вариантов такого поведения я вижу два:
1. Обычный брак. Может одна-две теплотрубки попались бракованными и это сказалось на отводе тепла. Или в основании кулера есть непропай, который внешне не видно.
Такие случаи бывали.
2. А может все дело в том, что кулер имеет слишком плотное оребрение и это отрицательно сказывается на его продуве. Но тогда это конструктивный "косяк" самой компании. Кстати, такое мнение я встречал в одном из тестов кулера (но другой модели).
Сказать, что я разочарован - ничего не сказать. Я был зол, как черт. Ибо все тесты прям елей и мед лили на такие кулеры. Но на деле вышло не все так и кошерно...
Вообще, пришел к выводу, что все тесты надо воспринимать очень и очень скептически. Если результаты вам кажутся фантастическими, то стоит усомниться в их справедливости.
Мой личный вердикт.
Я ни в коем случае не буду рекомендовать этот кулер (и его разнообразные модификации) к покупке. Я не знаю, почему он показал отвратительный результат в тестировании. Но на рынке есть альтернативы и уж лучше поискать "счастия" там. Тот же Jonsbo CR-1000 v2 pro на 6 теплотрубок будет ничем не хуже (и это я тоже проверил).
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