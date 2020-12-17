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Введение

Уже неоднократно в статьях цикла в том или ином виде формулировалась простая и очевидная истина, что большую часть прибыли компании-производители компьютерного железа получают с продаж в сегменте среднего ценового диапазона. Причина лежит на поверхности — именно middle-end продукты обычно обладают наилучшим соотношением цена/производительность, столь важным для массового потребителя. Особенно отчётливо превосходство этого критерия выбора комплектующих над всеми остальными можно наблюдать в момент перехода индустрии на некую новую технологию, когда собственно факт состоявшегося перехода можно констатировать лишь по появлению на рынке доступных и в то же время достаточно производительных решений среднего уровня. Именно наличие в продаже таких решений, которые, с одной стороны, могут себе позволить многие потенциальные покупатели, а с другой, способны обеспечить достаточную производительность при использовании новых технологий, и определяют успешность внедрения последних.

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Если вернуться к теме нашего разговора, то первым сравнительно недорогим и при этом достаточно производительным DX10-ускорителем стал в своё время GeForce 8800 GT (G92), который мы уже детально рассматривали ранее. В ответ на столь удачный продукт конкурента, ATI/AMD выпустила Radeon HD 3870 (RV670), несколько уступавший "зелёной" карте, но и стоивший меньше. Имелся у AMD и ещё более дешёвый ускоритель Radeon HD 3850, который в референсном варианте отличался более низкими частотами графического чипа, а также использованием более медленной GDDR3-памяти да ещё и в меньшем объёме — 256 МБ против 512 МБ у HD 3870. Со временем, однако, рынок наводнили различные модификации Radeon HD 3850 с большим объёмом опционально ещё и более скоростной GDDR4-памяти, значительно более близкие к оригинальной Radeon HD 3870 по производительности. При всём этом AMD и партнёрам удавалось медленно, но верно снижать цены на всевозможные Radeon HD 3850, так что в начале 2008 года NVIDIA попросту не располагала ни одним конкурентом различным вариантам Radeon HD 3850 стоимостью ниже $200. Единственный достойный недорогой "зелёный" ускоритель — GeForce 8800 GT (G92) — стоил дороже (зачастую значительно) $200, так что NVIDIA срочно нужен был новый бюджетный чемпион стоимостью до $200, и этим ускорителем как раз и стал тестируемый сегодня GeForce 9600 GT.

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Цифра 9 в названии новой карты говорит о том, что она относится к новому 9-ому поколению графических ускорителей NVIDIA, однако, чип G94, вошедший в состав GeForce 9600 GT, отличался от G92, положенного в основу нескольких ускорителей 8-ой серии, лишь меньшим количеством шейдерных процессоров и текстурных блоков, а все остальные архитектурные характеристики, включая 256-битную шину памяти, остались без изменений. Конечно, даже в сравнении с урезанным вариантом G92 из предыдущего бюджетного хита GeForce 8800 GT, уменьшение количества функциональных блоков в G94 выглядит настолько существенным, что чуть более высокие тактовые частоты новому ускорителю в борьбе с предыдущим хитом тут не должны помогать никоим образом. Но ведь и позиционировался ускоритель в совсем другую ценовую нишу (ниже $200), где ранее у NVIDIA не было продуктов ни с 256-битной шиной, ни c близким количеством исполнительных блоков. Напомним, что предыдущие карты стоимостью ниже $200, GeForce 8600 GT/GTS, имели в своём распоряжении лишь 32 потоковых процессора и 128-битную шину, так что в сравнении с ними прогресс налицо.

Правда, тут стоит упомянуть, что незадолго до выхода GeForce 9600 GT, NVIDIA без какого-либо анонса добавила в свой ассортимент ускоритель GeForce 8800 GS на чипе G92 с 96 потоковыми процессорами, 192-битной шиной, 384 МБ памяти и стоимостью также ниже $200. Имелся вариант ускорителя и с 768 МБ памяти, но стоил он, конечно же, дороже. GeForce 8800 GS была изначально ориентирована на OEM-сегмент, но затем для конкуренции Radeon HD 3850 "здесь и сейчас", то есть до выхода 9-ой серии, карта была выпущена (пускай и ограниченным тиражом) в розницу. И действительно, вскоре после выхода GeForce 9600 GT, GeForce 8800 GS исчезнет с сайта NVIDIA, а затем и из продажи, так как и по производительности, и по цене этот продукт напрямую конкурировал с GeForce 9600 GT, который калифорнийцы изначально планировали как главное оружие в борьбе за массового потребителя. Впрочем, GeForce 8800 GS получился настолько удачным, что чуть позже, в мае 2008 года, этот ускоритель реинкарнирует уже в 9-ой серии под новым названием — GeForce 9600 GSO. Однако, в начале 2008 года столь долгий жизненный цикл для GeForce 8800 GS не планировался, карта должна была лишь подготовить плацдарм для наступления ещё не вышедших ускорителей 9-ой серии в сегменте ниже $200. Так что нам интересен в первую очередь именно GeForce 9600 GT.

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Прежде чем перейти к результатам, ещё раз напомню, что основная цель данного цикла статей — посмотреть, что могут DirectX 10 карты не только в DirectX 10 играх прошлых лет, появившихся с ними примерно в одно время, но и во многих более поздних DirectX 11 проектах, проверив таким образом раскрытие потенциала обсуждаемых ускорителей. Потенциал мы раскрываем на вполне современном тестовом стенде:

Материнская плата GIGABYTE Z390 GAMING SLI.

Процессор i5-9600K в небольшом разгоне до 4.8 ГГц на все 6 ядер под недорогой СЖО ID-Cooling AURAFLOW X 360.

Оперативная память 2x16 ГБ Ballistix Sport LT (BLS16G4D32AESE), разогнанная до 3733 МГц с первичными таймингами 16-20-20-40.

Windows 10 2004, установленная на SSD WD Blue SN550, игры — на HDD Seagate Barracuda 3 TB ST3000DM008.

Ну и в главной роли сегодня у нас сегодня видеокарта GeForce 9600 GT производства компании Gainward, которая с 2005 года входит в состав Palit Group.

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Карта выполнена на печатной плате собственной разработки и полностью закрыта декоративным кожухом, за которым скрывается небольшой радиатор, окрашенный в чёрный цвет и обдуваемый 70-мм вентилятором. Как и карта референсного дизайна, ускоритель Gainward имеет 6-контактный разъём дополнительного питания, номинальные частоты карты также не отличаются от рекомендованных.

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Тесты

Unigine Tropics

3DMark Vantage

3DMark Cloud Gate

В синтетических тестах GeForce 9600 GT ожидаемо отстал от GeForce 8800 GT — незначительно возросшие тактовые частоты не способны компенсировать существенный недостаток исполнительных блоков. А вот на фоне Radeon HD 3870 новинка NVIDIA выглядит очень достойно, демонстрируя в целом идентичный уровень производительности, местами немного уступая, а в иных случаях даже немного опережая топовый одночиповый ускоритель ATI/AMD. А ведь в ценовой сегмент ниже $200 попадала даже не Radeon HD 3870, а Radeon HD 3850, которая даже в самых продвинутых вариантах не дотягивала до HD 3870. Конечно, здесь всегда можно сделать скидку на то, что приведённые цифры — это результаты синтетических тестов, но если подобная картина сохранится и в реальных игровых бенчмарках, то назвать происходящие иначе как провалом AMD уже будет нельзя. Согласитесь, расклад в котором топовое (одночиповое) решение, имеющееся в арсенале одного конкурента, не справляется с продуктами даже среднего уровня другого — это таки провал, как не демпингуй.

Call of Juarez (Chrome Engine 3, 2007)

Crysis (CryEngine 2, 2007)

Far Cry 2 (Dunia Engine, 2008)

S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (X-Ray Engine 1.6, 2009)

Metro 2033 (4A Engine, 2010)

Total War Shogun 2 (TW Engine 3, 2011)

Sniper Elite V2 (Asura Eingine, 2012)

Hitman Absolution (Glacier 2, 2012)

BioShock Infinite (Unreal Engine 3, 2013)

Tomb Raider (Crystal Engine, 2013)

F1 2014 (EGO Engine, 2014)

Grand Theft Auto V (RAGE, 2015)

Среднегеометрические результаты

Спустя годы, как и на момент выхода GeForce 9600 GT на рынок, ситуация в реальных играх выглядит для ускорителя AMD чуть более радужно, чем в синтетических тестах — за редким исключением в выбранной дюжине игровых проектов Radeon HD 3870 всё же обходит GeForce 9600 GT. Преимущество, однако, невелико — в среднем около 10% без 4x MSAA и чуть меньше 20% при активации указанного режима сглаживания, так что получаемая по результатам расстановка сил всё ещё никуда не годится. Бюджетный сильно урезанный ускоритель, соперничающий почти на равных с топовым продуктом конкурента — это однозначный успех NVIDIA.

В сравнении с предыдущим хитом NVIDIA, GeForce 8800 GT, новый бюджетный король отстал в среднем на 25%. Это отставание заметно ниже, чем разница в теоретической пиковой производительности сравниваемых ускорителей, которая составляет 38% (336 и 208 GFLOPS, соответственно). Подобную картину более высокой эффективности чипа G94 на фоне G92 можно было наблюдать и в момент выхода GeForce 9600 GT на рынок.

Выводы

GeForce 9600 GT несомненно удалась и заслуженно стала культовой массовой DX10-видеокартой — при рекомендованной стоимости от $170 карта обходила предложения конкурента Radeon HD 3850 и практически на равных тягалась с более дорогой Radeon HD 3870. Прекрасно понимая ситуацию на рынке, AMD спешно, практически в момент анонса GeForce 9600 GT, существенно снизила цены на Radeon HD 3850/3870. Впрочем, сложившееся положение дел все ещё можно считать для AMD провалом — лучшее (одночиповое) решение, имевшееся в арсенале этой компании уже не справлялось с конкуренцией даже в среднем ценовом сегменте! Демпинговать дальше уже было просто некуда, нужно было как можно быстрее выпускать принципиально новые ускорители. Конечно, на старте продаж цены на GeForce 9600 GT были выше рекомендованных, но в тот раз, по всей видимости, NVIDIA учла ошибки прошлого и заранее заготовила достаточный запас чипов G94 для себя и партнёров, так что острого дефицита, как в случае с GeForce 8800 GT, не случилось, и цены вскоре пошли вниз. В сравнении с предыдущим хитом middle-end, GeForce 8800 GT, новинка проигрывала и продолжает проигрывать спустя годы значительно меньше, чем было ожидаемо исходя из спецификации. Причин тому могло быть сразу несколько. Во-первых, сразу приходит на ум достаточно широко известная практика оптимизации драйверов NVIDIA преимущественно под новое поколение видеоускорителей, которая, впрочем, в данном конкретном случае практически идентичной архитектуры чипов G94 и G92 вряд ли всё объясняет.

Во-вторых, не стоит списывать со счетов возможные архитектурные оптимизации в G94, о которых NVIDIA не посчитала нужным известить общественность. Например, несмотря на то, что объём кэш-память остался в G94 без изменений, могли быть снижены задержки при обращении к кэшу.

В-третьих, чип G94 мог попросту оказаться более сбалансированным, так что значительное преимущество G92 в теоретической мощности в реальных сценариях исчезало бы из-за каких-либо "бутылочных горлышек", например, недостаточно широкой для обслуживания столь большого числа потоковых процессоров шины памяти. Скорее всего, речь здесь идёт, конечно же, о комбинации упомянутых факторов, но факт остаётся фактом — GeForce 9600 GT представляла собой крайне удачную по соотношению цена/производительность видеокарту. У NVIDIA получилось разработать почти идеально сбалансированный чип G94 с небольшим количеством вычислительных блоков, числа которых с одной стороны было достаточно для пристойной производительности, а с другой не так много, так что кристалл был значительно проще и дешевле в производстве в сравнении с G92. В сравнении с обходящим его во всех тестах GeForce 8800 GT, новинка также могла похвастаться меньшим энергопотреблением и тепловыделением, а также меньшей стоимостью. Да и преимущество в 25% — не столь существенно и могло быть легко нивелировано разгоном.

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