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Введение

Сегодня в нашем тестировании ускорителей прошлых лет примет участие обновлённый вариант GeForce 8800 GTS, но не тот, о котором, возможно, подумали многие. Нет, речь сегодня пойдёт не о заслуженно легендарной версии этого ускорителя на полноценном 65-нм чипе G92, "обрезок" которого лежал в основе уже протестированной GeForce 8800 GT. До этой карты мы ещё обязательно доберёмся, сегодня же к нам заглянет ещё один вариант 8800 GTS, основанный по-прежнему на 90-нм чипе G80, но имевший уже не 96 потоковых процессоров (как оригинальный 8800 GTS), а целых 112! Собственно, именно наличию 112 потоковых процессоров эта версия 8800 GTS и обязана своим названием — на технических ресурсах эту карту обычно именовали не иначе как GeForce 8800 GTS Core 112 или GeForce 8800 GTS 112sp. Правда, стоит отметить, что в розничных сетях факт наличия 112 потоковых процессоров у обновлённого варианта бывало что и опускался, и карта именовалась попросту GeForce 8800 GTS.

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Вообще, конечно, здесь стоит лишний раз воспользоваться случаем и пожурить компанию NVIDIA за неоднократно применявшуюся порочную практику выпуска и продажи различных ускорителей под одним и тем же маркетинговым названием. Судите сами — к концу 2007 года в розничных сетях в продаже одновременно находились сразу 4варианта ускорителя GeForce 8800 GTS:

Два оригинальных варианта ускорителя, представленные ещё в 2006 году и основанные на 90-нм чипе G80 с 96 потоковыми процессорами, оснащённые 320 или 640 МБ памяти. Старший 640 МБ вариант уже побывал у нас на обзоре.

Обновлённый и всё так же основанный на 90-нм чипе G80 вариант ноября 2007 годя, правда, уже со 112 потоковыми процессорами и по-прежнему 640 МБ памяти, который заглянул к нам на тесты сегодня.

И ещё один обновлённый, представленный уже в декабре 2007 года, вариант ускорителя, в основу которого лёг уже новый полноценный 65-нм чип G92 со 128 потоковыми процессорами, с которым мы познакомимся чуть позже. Правда, памяти в этот ускоритель "положили" чуть меньше — "всего" 512 МБ.

Конечно, те из нас, кто пристально следил за развитием технологий, могли разобраться, что к чему, а вот простой обыватель мог запросто сделать неверный выбор, исходя из текущей стоимости указанных ускорителей, наивно полагая, что все они плюс-минус идентичны.

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Но давайте разбираться, что же это за зверь такой, GeForce 8800 GTS Core 112, и зачем вообще NVIDIA в ноябре 2007 года понадобилось выводить на рынок ускоритель со 112 потоковыми процессорами на старом 90-нм чипе G80, когда у неё в ассортименте уже имелся сверхуспешный GeForce 8800 GT, так же имевший в наличии 112 потоковых процессоров, но основанный на современном 65-нм чипе G92? Причин выпуска GeForce 8800 GTS Core 112, по всей видимости, было, как минимум, две:

Во-первых, TSMC, которая производила для NVIDIA чипы G80, вероятно, достигла очень малого количества дефектов при производстве 90-нм чипов, даже таких сложных и огромных, как G80. Это привело к тому, что у NVIDIA могло скопиться достаточно большое количество 90-нм чипов, не способных работать как полноценный G80, использовавшийся в GeForce 8800 GTX, но и не требующих отключения сразу 2 кластеров TPC из 8, содержавших по 16 потоковых процессоров каждый, как это делалось при производстве оригинальной версии GeForce 8800 GTS. По крайней мере, 90-нм чипов с полностью работоспособными 7 из 8 кластеров TPC, то есть 112 потоковыми процессорами, имелось достаточно, чтобы позволить американским партнёрам NVIDIA в лице XFX, EVGA и BFG выпустить специальные версии ускорителей GeForce 8800 GTS, основанные на таких чипах.

Во-вторых, рынок испытывал острый дефицит необычайно успешного ускорителя NVIDIA со 112 потоковыми процессорами в лице GeForce 8800 GT особенно сразу после старта его продаж, так что выпуск ещё одной карты со 112 потоковыми процессорами должен быть хотя бы частично удовлетворить крайне высокий спрос на 8800 GT. Конечно, GeForce 8800 GTS Core 112 был другим ускорителем, у которого имелись как свои преимущества в сравнении с 8800 GT (более широкая шина памяти и больший её объём), так и недостатки (старый техпроцесс и, как следствие, более низкие частоты при сравнимом энергопотреблении и тепловыделении). Но ведь такие технические нюансы были известны и понятны не всем, да и де-юре обе карты представляли собой новые ускорители NVIDIA со 112 потоковыми процессорами, так что хотя бы частично GeForce 8800 GTS Core 112 должен был покрыть спрос на GeForce 8800 GT.

Вот и давайте посмотрим, насколько на роль заменителя новенькой GeForce 8800 GT годился обновлённый GeForce 8800 GTS Core 112, сравнив их производительность в уже привычном наборе синтетических и игровых бенчмарков. Кстати, детальных тестов производительности GeForce 8800 GTS Core 112 прошлых лет отыскать так и не удалось, так что посмотреть, как дела обстояли де-факто очень даже интересно.

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Карточка от EVGA, судя по всему, самый быстрый вариант GeForce 8800 GTS Core 112 от этого производителя, а именно e-GeForce 8800GTS SSC 640MB с частотной формулой ядро/шейдерный домен/память равной 576/1350/1800 (с учётом DDR). Говорю "судя по всему", так как на обратной стороне карты имеются две противоречащих друг другу наклейки — в правой стороне большая наклейка с номером партии (640-P2-N828-AR) обозначает испытуемого как e-GeForce 8800GTS KO, чуть менее разогнанный вариант карты с частотной формулой 540/1242/1700, а в левой стороне имеется небольшой стикер, идентифицирующий карту уже как e-GeForce 8800GTS SSC 640MB. BIOS на карте, впрочем, прошит именно от SSC варианта, причём, скорее всего, именно производителем, так как, судя по результатам поиска в Интернетах, это не единственный случай, когда KO-варианты продавались прошитыми как SSC уже "с завода".

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Как бы то ни было, на указанных частотах карта абсолютно стабильна, пускай и демонстрирует крайне горячий нрав — в стресс-тесте FurMark температура графического процессора преодолевала отметку в 90 °C. Всё-таки частоты как у 8800 GTX при более компактной системе охлаждения — не самая лучшая идея, даже несмотря на меньшее число потоковых процессоров.

Маркировка чипа G80 со 112 потоковыми процессорами отличается от таковой с 96 потоковыми процессорами — G80-101-K0-A2 на нашей и подобных ей картам и G80-100-K0-A2 на оригинальных ускорителях 8800 GTS.

В качестве основного конкурента карты выступит, конечно же, GeForce 8800 GT, но дополним картину так же и оригинальной версией GeForce 8800 GTS, а так же GeForce 8800 GTX.

Обратите внимание, что все ускорители, за исключением героя сегодняшнего обзора, тестировались на референсных частотах. Для GeForce 8800 GTS Core 112 исключение сделано сразу по нескольким причинам.

Во-первых, строго говоря, никаких строго заданных референсных частот, как, собственно, и референсной карты 8800 GTS Core 112, не существовало. Несмотря на то, что многие источники указывают некую референсную частотную формулу 500/1200/1600, в реальности значения частот были полностью отданы на откуп упомянутым ранее производителям карт, и тут уж каждый из них развлекался, как мог.

Во-вторых, чтобы дать 90-нм G80 хоть какие-то шансы в борьбе c 65-нм G92 первому, очевидно, необходимо хотя бы немного поднять тактовые с "референсных" 500/1200/1600, а то до референсных частот G92 в составе 8800 GT (600/1500/1800) уж слишком далековато. Собственно, так ведь в прошлом и поступали производители большинства ускорителей 8800 GTS Core 112.

Тесты

Unigine Tropics

3DMark Vantage

3DMark Cloud Gate

В целом по результатам синтетических тестов GeForce 8800 GT смотрится чуть предпочтительнее, чем GeForce 8800 GTS Core 112 — чуть более высокие тактовые частоты всё же оказались важнее, чем больший объём и большая пропускная способность памяти. Впрочем, мы уже неоднократно убеждались, что синтетические бенчмарки часто предпочитают продукты с большей "грубой силой", в то время как в играх расклад может оказаться другим.

Call of Juarez (Chrome Engine 3, 2007)

Crysis (CryEngine 2, 2007)

Far Cry 2 (Dunia Engine, 2008)

S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (X-Ray Engine 1.6, 2009)

Metro 2033 (4A Engine, 2010)

Total War Shogun 2 (TW Engine 3, 2011)

Sniper Elite V2 (Asura Eingine, 2012)

Hitman Absolution (Glacier 2, 2012)

BioShock Infinite (Unreal Engine 3, 2013)

Tomb Raider (Crystal Engine, 2013)

F1 2014 (EGO Engine, 2014)



Grand Theft Auto V (RAGE, 2015)

Среднегеометрические результаты

Результаты индивидуальных тестов подробно можно и не обсуждать, так как картина в целом идентичная — даже при сравнении максимально разогнанного "с завода" варианта GeForce 8800 GTS Core 112 с референсной GeForce 8800 GT в лучшем для первого ускорителя случае между картами наблюдается паритет. В абсолютном же большинстве игровых тестов GeForce 8800 GT впереди, что особенно заметно в HD-разрешении, с прицелом на которое эти ускорители и разрабатывались.

Выводы

С точки зрения потребителя GeForce 8800 GTS в варианте со 112 потоковыми процессорами — странный продукт, ведь добраться до частот GeForce 8800 GT на старом 90-нм чипе было, конечно же, невозможно, а большая пропускная способность и больший объём памяти в играх ничего не давал. Да и стоила карта, зачастую, дороже, чем более быстрая 8800 GT, что делало её приобретение не самым оптимальным расходованием средств. Рассматривать GeForce 8800 GTS Core 112 к покупке можно было разве что в условиях острого дефицита 8800 GT и необходимости срочно приобрести новый ускоритель.

Компания же NVIDIA, дав возможность своим американских партнёрам выпустить GeForce 8800 GTS Core 112, выгодно избавилась от некоторого количества чипов G80, неспособных работать полноценно в составе 8800 GTX, но и не требовавших отключения сразу 2 кластеров TPC по 16 потоковых процессоров в каждом. Кроме того, продажи 8800 GTS Core 112 позволили частично удовлетворить спрос на производительные ускорители в условиях дефицита 8800 GT на старте продаж последнего.

Вот такая вот "странная" карта. На этом на сегодня всё. До новых встреч!