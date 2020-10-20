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Введение

В одном из предыдущих материалов по обзору DirectX 10 видеокарт мы познакомились с заслуженно популярным решением среднего ценового диапазона NVIDIA GeForce 8800 GT, вышедшим в свет в конце 2007 года. Вкратце напомню, что преимущественно благодаря переходу с 90-нм на 65-нм техпроцесс инженерам NVIDIA удалось создать первое недорогое высокопроизводительное решение на базе унифицированной шейдерной архитектуры Tesla. GeForce 8800 GT оказался настолько отличным ускорителем, что AMD никак не могла оставить его выход без ответа, и насколько этот ответ получился симметричным мы сегодня и поглядим. Итак, в ноябре 2007 года AMD явила миру два ускорителя новой 3000-ой серии Radeon, основанных на новом 55-нм чипе с кодовым именем RV670 — Radeon HD 3850 и HD 3870. Первый из ускорителей, Radeon HD 3850, в референсном варианте отличался более низкими частотами графического чипа, а также использованием более медленной GDDR3-памяти да ещё и в меньшем объёме — 256 МБ против 512 МБ у HD 3870. Со временем, конечно, рынок наводнили различные модификации Radeon HD 3850 с большим объёмом более скоростной GDDR4-памяти, максимально приближенные к Radeon HD 3870, но и цена у них также была значительно ближе к таковой для старшего ускорителя. Но нам в первую очередь интересен именно Radeon HD 3870, изначально максимально раскрывавший потенциал, заложенный в новом графическом чипе AMD. Что же такого заложил производитель в RV670?

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Как мы уже отмечали ранее, первые DirectX 10 решения среднего и начального уровня и от NVIDIA, и от AMD были слишком сильно урезаны по количеству исполнительных блоков и шине памяти и фактически были неспособны выдавать хоть сколь-нибудь приемлемую производительность в актуальных играх. Необходимость поддержки DirectX 10 посредством унифицированной шейдерной архитектуры приводила к высокой сложности графических чипов, что сказывалось на стоимости их производства — при использовании сравнительно "толстых" 80- и 90-нм техпроцессов в недорогих решениях банально не хватало транзисторного бюджета для достаточного числа исполнительных блоков. Решение проблемы напрашивалось само собой — переход на использование более "тонкого" техпроцесса позволил бы существенно снизить себестоимость чипов с достаточным количеством исполнительных блоков. Именно таким путём, как мы уже видели, и пошла NVIDIA, выпустив GeForce 8800 GT на 65-нм G92, и нет ничего удивительного, что AMD поступила в целом точно так же — обновлённый RV670 являл собой по сути R600, перенесённый на более "тонкий" 55-нм техпроцесс.

Именно благодаря переходу с 80/90 нм техпроцесса на нормы 55/65 нм производителям графических ускорителей удалось представить действительно мощные DirectX 10 решения в среднем ценовом сегменте. По большому счёту, и NVIDIA, и AMD попросту перевели свои предыдущие топовые чипы G80 и R600 на новый, более "тонкий" техпроцесс, немного ограничив их мощность более "узкой" 256-битной шиной памяти. Да, в G92 претерпели небольшое изменение модули фильтрации текстур, а в RV670 пускай и без каких-либо архитектурных изменений, но появилась даже поддержка обновлённого DirectX 10.1, но всё это совершенно несущественно. Существенно лишь то, что более "тонкие" нормы производства существенно снизили себестоимость сложных графических чипов, что и позволило выпустить производительные решения среднего уровня. Так же как и в обновлённом решении NVIDIA, новые ускорители AMD обзавелись поддержкой PCI Express 2.0 и улучшенным блоком аппаратного ускорения воспроизведения и обработки видеоданных. А вот из существенных для игровой производительности нововведений в RV670, как мы уже упоминали выше, отметить попросту нечего — в отличие от G92 в составе GeForce 8800 GT, количество функциональных блоков в котором было изменено таким образом, чтобы новый ускоритель попадал аккурат между GeForce 8800 GTS и GeForce 8800 GTX, чип RV670 в Radeon HD 3870 по сути ничем не отличается от R600 в Radeon HD 2900 XT — количество всех блоков (ALU, ROP, TMU) у него точно такое же.

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Конечно, благодаря более "тонкому" техпроцессу в RV670 удалось немного поднять частоты при существенном снижении энергопотребления и тепловыделения. Кроме того, в референсной модели Radeon HD 3870 использовалась скоростная GDDR4-память, в то время как Radeon HD 2900 XT довольствовалась более медленной памятью стандарта GDDR3. Единственное отрицательное нововведение в RV670 — переход от 512-битной шины памяти к 256-битной, что, впрочем, по заверениям самой AMD никак не должно было ограничить производительность нового-старого чипа. Здесь, правда, сразу возникает резонный вопрос — если 256-битная шина никак не влияет на эффективность работы ускорителя на RV670, не была ли 512-битная шина бесполезной и для R600? Или в RV670 всё-таки были сделаны какие-то специфические оптимизации для эффективной работы при наличии "узкой" 256-битной шины, как о том обмолвилась AMD? Есть стойкое ощущение, что таки первое — 512-битная шина в HD 2900 XT была всё же лишней, но точно сказать нельзя.

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Честь AMD будет отстаивать видеокарта Sapphire Toxic Radeon HD 3870 — один из самых быстрых вариантов HD 3870, если принимать во внимание заводской разгон. Впрочем, так как конкуренты тестировались на референсных частотах, то и в этот раз заводской разгон был убран. Дополнительные 25 МГц, конечно, ничего менять не должны, но для чистоты эксперимента, так сказать.

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Печатная плата у "токсичной" карты ничем примечательным от эталонного дизайна не отличается, а вот система охлаждения крайне оригинальная, Vapor-X — однослотовый кулер с испарительной камерой. Охлаждает эффективно, но, как по мне, шумновато. В своё время на эту карту на iXBT.com выходил достаточно подробный обзор с кучей высококачественных фотографий, так что мы повторяться не будет, а перейдём лучше сразу к тестам.

Тесты

Unigine Tropics

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3DMark Vantage

3DMark Cloud Gate

В традиционном наборе синтетических тестов Radeon HD 3870 демонстрирует идентичную Radeon HD 2900 XT производительность, что смотрится очень неплохо с учётом вдвое меньшей рекомендованной цены на старте продаж. GeForce 8800 GT ожидаемо впереди, но он и стоил несколько дороже.

Call of Juarez (Chrome Engine 3, 2007)





В Call of Juarez новинка AMD немного впереди своего прародителя, что позволяет в большинстве вариантов настроек обойти так же и GeForce 8800 GT. Однако, как мы уже не раз убеждались, эта игра в плане расстановки сил между "зелёными" и "красными", скорее, исключение, чем правило.

Crysis (CryEngine 2, 2007)

В Crysis GeForce 8800 GT не оставляет Radeon HD 3870 никаких шансов. Напомню, что в этой игре Radeon HD 2900 XT в сравнении со своим прямым конкурентом GeForce 8800 GTS даже выходил однозначным победителем. Вот только NVIDIA увеличила число исполнительных блоков в 8800 GT относительно 8800 GTS, а AMD подобных изменений в HD 3870 не внесла, так что результат ожидаемый.

Far Cry 2 (Dunia Engine, 2008)

Аналогичную картину наблюдаем и во второй части боевика Far Cry — и если преимущество GeForce 8800 GTS над Radeon HD 2900 XT в этой игре было несущественным, то GeForce 8800 GT уже значительно быстрее Radeon HD 3870, пускай и незначительно дороже.

S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (X-Ray Engine 1.6, 2009)

В крайней части серии игр S.T.A.L.K.E.R. победа так же за "зелёной" картой, местами значительно опережающей "красного" конкурента.

Metro 2033 (4A Engine, 2010)

А вот в оригинальной Metro 2033, где GeForce 8800 GTS отставал от HD 2900 XT, большее количество исполнительных блоков GeForce 8800 GT так и не помогло — обновлённый "красный" ускоритель всё ещё впереди.

Total War Shogun 2 (TW Engine 3, 2011)

В Total War Shogun 2 ситуация в целом аналогична — Radeon HD 3870 быстрее и своего предшественника в лице Radeon HD 2900 XT, и прямого конкурента от NVIDIA. Разве что на ультра-настройках по какой-то не совсем понятной причине игра отказалась запускаться на Radeon HD 3870, но это не то что-бы реалистичный сценарий, даже в HD-разрешении.

Sniper Elite V2 (Asura Eingine, 2012)

А вот во второй части Sniper Elite, напротив, победа за GeForce 8800 GT, причём, на высоких настройках победа разгромная.

Hitman Absolution (Glacier 2, 2012)

В Hitman Absolution GeForce 8800 GT так же впереди, пускай уже и не столь значительно.

BioShock Infinite (Unreal Engine 3, 2013)

В BioShock Infinite, где ранее GeForce 8800 GTS значительно уступал ускорителю ATI/AMD в лице Radeon HD 2900 XT, новенький GeForce 8800 GT уже даже немного впереди относительно нового же Radeon HD 3870.

Tomb Raider (Crystal Engine, 2013)

Мисс Крофт не была ранее уличена в предпочтениях к "зелёному" — при выборе среди прямых конкурентов прошлого поколения она определиться толком так и не смогла. Однако, новенький GeForce 8800 GT с увеличенным числом исполнительных блоков не оставил её равнодушной.

F1 2014 (EGO Engine, 2014)

Королева автоспорта, ранее, при сравнении с 8800 GTS с HD 2900 XT, однозначно симпатизировавшая "красной" карте, теперь так же склоняется в сторону ускорителя NVIDIA.

Grand Theft Auto V (RAGE, 2015)

И, наконец, в GTA V чаша весов склоняется по-прежнему в сторону ускорителя NVIDIA — в большинстве вариантов настроек 8800 GT опережает HD 3870.

Среднегеометрические результаты

Выводы

Получаемая картина игровой производительности ожидаема и давно известна — Radeon HD 3870 немного обошёл своего предшественника Radeon HD 2900 XT, но отстал от своего основного конкурента GeForce 8800 GT на 10–20%.

Тем не менее AMD в условиях очевидного технологического отставания вновь удалось выпустить конкурентоспособный продукт, ведь GeForce 8800 GT был не только быстрее, но и дороже, причём зачастую, из-за дефицита "зелёного" ускорителя, дороже более чем на 20%. Таким образом, Radeon HD 3870 часто представлял собой даже более рациональную покупку, несмотря на отставание в производительности.

К тому же референсный дизайн "красной" карты с эффективной пускай и более массивной двухслотовой системой охлаждения имел свои преимущества — референсная GeForce 8800 GT с однослотовым кулером была и шумнее, и горячее. Так же у карты имелась поддержка DirectX 10.1, который, впрочем, оказался таки обновлением, не особенно важным для индустрии, как и утверждали маркетологи NVIDIA, чьи обновлённые карты ограничились поддержкой DirectX 10. Здесь, правда, не понятно до конца, что было причиной, а что следствием — вполне возможно, что DirectX 10.1 как раз и остался в целом незамеченным игровой индустрией, так как карты NVIDIA в массе своей были лишены поддержки этой версии API. Но имеем, что имеем.

Но не стоит забывать, что конкуренцию и на сей раз AMD получилось навязать лишь предтоповой GeForce 8800 GT с урезанным чипом G92, в то время как на тот момент ещё гипотетический, но уже отчётливо маячивший на горизонте топовый ускоритель на полноценном G92 крыть было вновь нечем. Все слабые места R600 остались в RV670 на месте — не самая простая с точки зрения оптимизации VLIW-архитектура, сравнительно малое количество текстурных блоков и сравнительно неэффективная же реализация полноэкранного сглаживания. Слегка повышенные тактовые частоты, естественно, новый чип не спасли.

Резюмируя, можно сказать, что и во втором поколении DirectX 10 ускорителей победа осталась за NVIDIA. Не известно, что помешало AMD при переходе на более "тонкий" техпроцесс увеличить количество исполнительных блоков в своём флагманском графическом чипе, но факт остаётся фактом — RV670 не мог соперничать на равных даже с урезанным G92, не говоря уже о полноценном новом топовом чипе NVIDIA.

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