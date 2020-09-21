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Введение

Пока весь мир с нетерпением ждёт сражения первых представителей микроархитектуры AMD Big Navi с уже выпущенными ускорителями NVIDIA Ampere мы тихонечко в сторонке посмотрим, во что на дистанции вылилось противостояние из далёких предков — первых ускорителей, основанных на унифицированных шейдерных архитектурах AMD TeraScale и NVIDIA Tesla.

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В предыдущем ретрообзоре, посвящённом Radeon HD 2900 XT, отмечалось, что сравнение первого DirectX 10 ускорителя ATI/AMD с топовым решением конкурента в лице GeForce 8800 GTX некорректно, если принимать во внимание существенно различную стоимость этих ускорителей. Radeon HD 2900 XT с самого начала продаж позиционировался как соперник предтоповой GeForce 8800 GTS, а отнюдь не топовой 8800 GTX — AMD установила рекомендованный ценник на свой новенький ускоритель на отметке всего $399, что было значительно ближе к цене GeForce 8800 GTS.

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Правда, как это обычно бывает, розничные цены на новинку в мае 2007 года были значительно выше, однако, уже в начале лета Radeon HD 2900 XT можно было приобрести по цене около $450, то есть за те же деньги, что и GeForce 8800 GTS с 640 МБ памяти на борту. GeForce 8800 GTX на тот момент времени стоила ощутимо дороже — около $650 — так что прямым конкурентом Radeon HD 2900 XT была именно GeForce 8800 GTS.

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Первые тесты тех лет показали, что Radeon HD 2900 XT был в целом чуть быстрее GeForce 8800 GTS в большинстве режимов за исключением вариантов с использованием полноэкранного сглаживания и высоких степеней анизотропной фильтрации, где сказывалась и нехватка текстурных блоков, и не самая эффективная реализация сглаживания. Здесь правда необходимо учитывать тот факт, что изначально производительность ускорителей тестировалась в DirectX 9 играх по причине фактического отсутствия на тот момент игр, разработанных "под" родной для этих карт DirectX 10. Возможность протестировать DirectX 10 ускорители в DirectX 10 играх появилась лишь в конце 2007 года, когда на рынке появилось уже значимое количество проектов, так или иначе поддерживавших новую версию API. И хотя расстановка сил в DirectX 10 играх зависела от конкретной игры, в целом GeForce 8800 GTS выгляделя предпочтительнее. В таком положении дел нет ничего удивительного — NVIDIA значительно раньше конкурента представила ускорители с поддержкой DirectX 10, так что разработчики игр волей-неволей оптимизировали свои детища преимущественно под архитектуру G80.

Конечно, у предпочитавших "красные" карты были вполне обоснованные надежды, что ситуация в скором времени может измениться в лучшую сторону. Во-первых, за счёт агрессивной ценовой политики AMD удалось представить вполне конкурентоспособное решение, которое могло занять значимую долю рынка и побудить разработчиков игр оптимизировать свои проекты не только под архитектуру NVIDIA G80, но и под ATI/AMD R600. А во-вторых, определённые надежды возлагались и на программистов самой AMD, которым следовало как следует оптимизировать программную часть новых графических решений (драйверы) с целью поднятия производительности, оставаясь в фиксированных рамках не самых удачных аппаратных решений. Вот давайте же и посмотрим, оправдались ли эти надежды, столкнув лбами Radeon HD 2900 XT и GeForce 8800 GTS не только в некоторых передовых DirectX 10 играх прошлых лет, но и в играх, разработанных уже "под" DirectX 11 и поддерживающих DirectX 10 ускорители за счёт концепции уровней поддержки, о которой уже было рассказано в предыдущих статьях цикла.

Карта

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Архитектурно "урезанный" чип G80, использовавшийся в GeForce 8800 GTS, отличался от полноценного G80, который лёг в основу GeForce 8800 GTX лишь меньшим количеством функциональных блоков. Так, количество кластеров TPC было уменьшено с 8 до 6, что привело к сокращению количества потоковых процессоров SP и блоков TMU со 128 до 96 и с 32 до 24, соответственно. Количество "широких" блоков растеризации, способных обрабатывать по 4 пикселя каждый, также было сокращено, с 6 до 5, так что итоговая конфигурация "урезанного" G80 в формате SPs:TMUs:ROPs выглядела как 96:24:20, в то время как для полноценного чипа она равнялась 128:32:24. Также у GeForce 8800 GTS были чуть ниже частоты ядра, шейдерных блоков и памяти.

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Участие в сегодняшнем тестировании принимает карта от GIGABYTE (GV-NX88S640H-RH), впрочем, большинство GeForce 8800 GTS, как и их старшие GTX-братья, использовали референсный дизайн и печатной платы, и системы охлаждения, отличаясь друг от друга лишь наклейкой на кулере. Печатная плата и система охлаждения, кстати, почти те же, что у GeForce 8800 GTX, разве что чуть короче из-за меньшего энергопотребления (более простая подсистема питания занимает меньше места) и тепловыделения (нет необходимости и в длинном радиаторе).

Синтетические тесты

Unigine Tropics

3DMark Vantage

3DMark Cloud Gate

В синтетических бенчмарках от компаний UNIGINE и UL (бывшая Futuremark) видим практически полный паритет между участниками схватки — там, где более дорогая GeForce 8800 GTX громила Radeon HD 2900 XT, равная последней по стоимости GeForce 8800 GTS лишь незначительно обгоняет ускоритель ATI/AMD. Что ж, остаётся лишь узнать, будет ли картина аналогичной в реальных играх?

Игровые тесты

Call of Juarez (Chrome Engine 3, 2007)

В игре, якобы (если верить NVIDIA) умышленно плохо оптимизированной под "зелёные" ускорители, HD 2900 XT практически догоняла 8800 GTX, так что на фоне более медленной 8800 GTS "красная" карта даже вырывается вперёд, пускай и ненамного.

Crysis (CryEngine 2, 2007)

В Crysis, где HD 2900 XT проигрывал более дорогой 8800 GTX, в сравнении с прямым конкурентом 8800 GTS ускоритель ATI/AMD уже выходит однозначным победителем.

Far Cry 2 (Dunia Engine, 2008)

В Far Cry 2, напротив, видеокарта NVIDIA, на сей раз уже 8800 GTS, всё ещё впереди. Преимущество, впрочем, несущественное.

S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (X-Ray Engine 1.6, 2009)

В крайней части серии игр S.T.A.L.K.E.R. победа так же по-прежнему за "зелёной" картой, даром что урезаной.

Metro 2033 (4A Engine, 2010)

В оригинальной Metro 2033, где 8800 GTX был немного впереди, 8800 GTS уже отстаёт от HD 2900 XT.

Total War Shogun 2 (TW Engine 3, 2011)

В Total War Shogun 2 ситуация для Radeon HD 2900 XT выглядит ещё лучше — в этом проекте ускорителю ATI/AMD удавалось местами опередить даже топовую GeForce 8800 GTX, так что более слабая GeForce 8800 GTS ему здесь вообще не соперник. По крайней мере, вплоть до ультра-настроек в низком разрешении или высокого разрешения (FHD), где уже начинает сказываться пресловутое недостаточное количество блоков ROP и TMU в R600.

Sniper Elite V2 (Asura Eingine, 2012)

Во второй части Sniper Elite, напротив, дела для "красной" карты обстоят по-прежнему плохо — преимущество 8800 GTS над HD 2900 XT, конечно, не столь огромно да и проявляется не во всех режимах, как при сравнении с 8800 GTX, но всё ещё в целом внушительно.

Hitman Absolution (Glacier 2, 2012)



А вот в Hitman Absolution от отрыва "зелёной" карты при сравнении ускорителей одинаковой стоимости не остаётся и следа.

BioShock Infinite (Unreal Engine 3, 2013)

В BioShock Infinite ситуация ещё лучше — 8800 GTX здесь не так сильно отрывался от HD 2900 XT, а 8800 GTS уже значительно уступает ускорителю ATI/AMD.

Tomb Raider (Crystal Engine, 2013)

Мисс Крофт, так же однозначно предпочитавшая топовую карту NVIDIA, при выборе среди прямых конкурентов определиться толком так и не смогла — небольшое преимущество за 8800 GTS имеется лишь на максимальных настройках.

F1 2014 (EGO Engine, 2014)

Ну а королева автоспорта так вообще при сравнении с 8800 GTS однозначно симпатизирует HD 2900 XT вплоть до самого тяжёлого режима (ультра-настроек со сглаживанием в FHD-разрешении), где 8800 GTS резко вырывается вперёд.

Grand Theft Auto V (RAGE, 2015)

И, наконец, в GTA V чаша весов склоняется по-прежнему в сторону ускорителя NVIDIA — в большинстве вариантов настроек 8800 GTS всё же опережает HD 2900 XT.

Среднегеометрические результаты



Итак, как и на момент появления ускорителей на рынке, жёлтая майка лидера переходит от HD 2900 XT к 8800 GTS от игры к игре. Преимущество, впрочем, в большинстве случаев незначительное, ну а в общем и целом по набору из 12 игровых проектов превосходство 8800 GTS над HD 2900 XT если и имеется, то чисто номинальное, да и то не на всех настройках — например, на "минималках" в HD-разрешении HD 2900 XT даже смотрится немного предпочтительнее.

Что же мы получаем в сухом остатке? С одной стороны, у AMD/ATI в первом поколении DirectX 10 ускорителей не получилось составить конкуренцию топовым представителям 8-ой серии NVIDIA GeForce — 8800 GTX и уж тем более 8800 Ultra как были недосягаемы многие годы назад, так таковыми и остались. С другой, старшая модель линейки ускорителей Radeon HD 2000 — HD 2900 XT — оказалась достойным с соперник предтоповой GeForce 8800 GTS с 640 МБ памяти. Причём, если сначала за "зелёной" картой было некоторое преимущество в производительности, то со временем от него не осталось и следа — по результатам наших тестов Radeon HD 2900 XT и GeForce 8800 GTS финишировали "ноздря в ноздрю".

Занятно так же, что история движется по спирали — последние годы мы вновь становимся свидетелями очередного "витка" в противостоянии AMD и NVIDIA, когда первая не способна бороться со второй в сегменте топовых ускорителей, но предлагает очень достойные решения среднего и высокого уровня. Только в этот раз, в отличии от ситуации в конце 2000-х, 5000 серия ситуацию в этом плане никак не изменила, да и, по всей видимости, на 6000 надежд не так много. Но "будем посмотреть".