Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Введение

Пока весь мир с нетерпением ждёт сражения первых представителей микроархитектуры AMD Big Navi с уже выпущенными ускорителями NVIDIA Ampere мы тихонечко в сторонке посмотрим, во что на дистанции вылилось противостояние из далёких предков — первых ускорителей, основанных на унифицированных шейдерных архитектурах AMD TeraScale и NVIDIA Tesla.

реклама

В предыдущем ретрообзоре, посвящённом Radeon HD 2900 XT, отмечалось, что сравнение первого DirectX 10 ускорителя ATI/AMD с топовым решением конкурента в лице GeForce 8800 GTX некорректно, если принимать во внимание существенно различную стоимость этих ускорителей. Radeon HD 2900 XT с самого начала продаж позиционировался как соперник предтоповой GeForce 8800 GTS, а отнюдь не топовой 8800 GTX — AMD установила рекомендованный ценник на свой новенький ускоритель на отметке всего $399, что было значительно ближе к цене GeForce 8800 GTS.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Правда, как это обычно бывает, розничные цены на новинку в мае 2007 года были значительно выше, однако, уже в начале лета Radeon HD 2900 XT можно было приобрести по цене около $450, то есть за те же деньги, что и GeForce 8800 GTS с 640 МБ памяти на борту. GeForce 8800 GTX на тот момент времени стоила ощутимо дороже — около $650 — так что прямым конкурентом Radeon HD 2900 XT была именно GeForce 8800 GTS.

реклама

Первые тесты тех лет показали, что Radeon HD 2900 XT был в целом чуть быстрее GeForce 8800 GTS в большинстве режимов за исключением вариантов с использованием полноэкранного сглаживания и высоких степеней анизотропной фильтрации, где сказывалась и нехватка текстурных блоков, и не самая эффективная реализация сглаживания. Здесь правда необходимо учитывать тот факт, что изначально производительность ускорителей тестировалась в DirectX 9 играх по причине фактического отсутствия на тот момент игр, разработанных "под" родной для этих карт DirectX 10. Возможность протестировать DirectX 10 ускорители в DirectX 10 играх появилась лишь в конце 2007 года, когда на рынке появилось уже значимое количество проектов, так или иначе поддерживавших новую версию API. И хотя расстановка сил в DirectX 10 играх зависела от конкретной игры, в целом GeForce 8800 GTS выгляделя  предпочтительнее. В таком положении дел нет ничего удивительного — NVIDIA значительно раньше конкурента представила ускорители с поддержкой DirectX 10, так что разработчики игр волей-неволей оптимизировали свои детища преимущественно под архитектуру G80.

Конечно, у предпочитавших "красные" карты были вполне обоснованные надежды, что ситуация в скором времени может измениться в лучшую сторону. Во-первых, за счёт агрессивной ценовой политики AMD удалось представить вполне конкурентоспособное решение, которое могло занять значимую долю рынка и побудить разработчиков игр оптимизировать свои проекты не только под архитектуру NVIDIA G80, но и под ATI/AMD R600. А во-вторых, определённые надежды возлагались и на программистов самой AMD, которым следовало как следует оптимизировать программную часть новых графических решений (драйверы) с целью поднятия производительности, оставаясь в фиксированных рамках не самых удачных аппаратных решений. Вот давайте же и посмотрим, оправдались ли эти надежды, столкнув лбами Radeon HD 2900 XT и GeForce 8800 GTS не только в некоторых передовых DirectX 10 играх прошлых лет, но и в играх, разработанных уже "под" DirectX 11 и поддерживающих DirectX 10 ускорители за счёт концепции уровней поддержки, о которой уже было рассказано в предыдущих статьях цикла.

Карта

реклама

Архитектурно "урезанный" чип G80, использовавшийся в GeForce 8800 GTS, отличался от полноценного G80, который лёг в основу GeForce 8800 GTX лишь меньшим количеством функциональных блоков. Так, количество кластеров TPC было уменьшено с 8 до 6, что привело к сокращению количества потоковых процессоров SP и блоков TMU со 128 до 96 и с 32 до 24, соответственно. Количество "широких" блоков растеризации, способных обрабатывать по 4 пикселя каждый, также было сокращено, с 6 до 5, так что итоговая конфигурация "урезанного" G80 в формате SPs:TMUs:ROPs выглядела как 96:24:20, в то время как для полноценного чипа она равнялась 128:32:24. Также у GeForce 8800 GTS были чуть ниже частоты ядра, шейдерных блоков и памяти.

реклама

Участие в сегодняшнем тестировании принимает карта от GIGABYTE (GV-NX88S640H-RH), впрочем, большинство GeForce 8800 GTS, как и их старшие GTX-братья, использовали референсный дизайн и печатной платы, и системы охлаждения, отличаясь друг от друга лишь наклейкой на кулере. Печатная плата и система охлаждения, кстати, почти те же, что у GeForce 8800 GTX, разве что чуть короче из-за меньшего энергопотребления (более простая подсистема питания занимает меньше места) и тепловыделения (нет необходимости и в длинном радиаторе).

Синтетические тесты

Unigine Tropics

3DMark Vantage

3DMark Cloud Gate

В синтетических бенчмарках от компаний UNIGINE и UL (бывшая Futuremark) видим практически полный паритет между участниками схватки — там, где более дорогая GeForce 8800 GTX громила Radeon HD 2900 XT, равная последней по стоимости GeForce 8800 GTS лишь незначительно обгоняет ускоритель ATI/AMD. Что ж, остаётся лишь узнать, будет ли картина аналогичной в реальных играх?

Игровые тесты

Call of Juarez (Chrome Engine 3, 2007)

В игре, якобы (если верить NVIDIA) умышленно плохо оптимизированной под "зелёные" ускорители, HD 2900 XT практически догоняла 8800 GTX, так что на фоне более медленной 8800 GTS "красная" карта даже вырывается вперёд, пускай и ненамного.

Crysis (CryEngine 2, 2007)

В Crysis, где HD 2900 XT проигрывал более дорогой 8800 GTX, в сравнении с прямым конкурентом 8800 GTS ускоритель ATI/AMD уже выходит однозначным победителем.

Far Cry 2 (Dunia Engine, 2008)

В Far Cry 2, напротив, видеокарта NVIDIA, на сей раз уже 8800 GTS, всё ещё впереди. Преимущество, впрочем, несущественное.

S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (X-Ray Engine 1.6, 2009)

В крайней части серии игр S.T.A.L.K.E.R. победа так же по-прежнему за "зелёной" картой, даром что урезаной.

Metro 2033 (4A Engine, 2010)

В оригинальной Metro 2033, где 8800 GTX был немного впереди, 8800 GTS уже отстаёт от HD 2900 XT.

Total War Shogun 2 (TW Engine 3, 2011)

В Total War Shogun 2 ситуация для Radeon HD 2900 XT выглядит ещё лучше — в этом проекте ускорителю ATI/AMD удавалось местами опередить даже топовую GeForce 8800 GTX, так что более слабая GeForce 8800 GTS ему здесь вообще не соперник. По крайней мере, вплоть до ультра-настроек в низком разрешении или высокого разрешения (FHD), где уже начинает сказываться пресловутое недостаточное количество блоков ROP и TMU в R600.

Sniper Elite V2 (Asura Eingine, 2012)

Во второй части Sniper Elite, напротив, дела для "красной" карты обстоят по-прежнему плохо  — преимущество 8800 GTS над HD 2900 XT, конечно, не столь огромно да и проявляется не во всех режимах, как при сравнении с 8800 GTX, но всё ещё в целом внушительно.

Hitman Absolution (Glacier 2, 2012)

А вот в Hitman Absolution от отрыва "зелёной" карты при сравнении ускорителей одинаковой стоимости не остаётся и следа.

BioShock Infinite (Unreal Engine 3, 2013)

В BioShock Infinite ситуация ещё лучше — 8800 GTX здесь не так сильно отрывался от HD 2900 XT, а 8800 GTS уже значительно уступает ускорителю ATI/AMD.

Tomb Raider (Crystal Engine, 2013)

Мисс Крофт, так же однозначно предпочитавшая топовую карту NVIDIA, при выборе среди прямых конкурентов определиться толком так и не смогла — небольшое преимущество за 8800 GTS имеется лишь на максимальных настройках.

F1 2014 (EGO Engine, 2014)

Ну а королева автоспорта так вообще при сравнении с 8800 GTS однозначно симпатизирует HD 2900 XT вплоть до самого тяжёлого режима (ультра-настроек со сглаживанием в FHD-разрешении), где 8800 GTS резко вырывается вперёд.

Grand Theft Auto V (RAGE, 2015)

И, наконец, в GTA V чаша весов склоняется по-прежнему в сторону ускорителя NVIDIA — в большинстве вариантов настроек 8800 GTS всё же опережает HD 2900 XT.

Среднегеометрические результаты

Итак, как и на момент появления ускорителей на рынке, жёлтая майка лидера переходит от HD 2900 XT к 8800 GTS от игры к игре. Преимущество, впрочем, в большинстве случаев незначительное, ну а в общем и целом по набору из 12 игровых проектов превосходство 8800 GTS над HD 2900 XT если и имеется, то чисто номинальное, да и то не на всех настройках — например, на "минималках" в HD-разрешении HD 2900 XT даже смотрится немного предпочтительнее.

Что же мы получаем в сухом остатке? С одной стороны, у AMD/ATI в первом поколении DirectX 10 ускорителей не получилось составить конкуренцию топовым представителям 8-ой серии NVIDIA GeForce — 8800 GTX и уж тем более 8800 Ultra как были недосягаемы многие годы назад, так таковыми и остались. С другой, старшая модель линейки ускорителей Radeon HD 2000 — HD 2900 XT — оказалась достойным с соперник предтоповой GeForce 8800 GTS с 640 МБ памяти. Причём, если сначала за "зелёной" картой было некоторое преимущество в производительности, то со временем от него не осталось и следа — по результатам наших тестов Radeon HD 2900 XT и GeForce 8800 GTS финишировали "ноздря в ноздрю".

Занятно так же, что история движется по спирали — последние годы мы вновь становимся свидетелями очередного "витка" в противостоянии AMD и NVIDIA, когда первая не способна бороться со второй в сегменте топовых ускорителей, но предлагает очень достойные решения среднего и высокого уровня. Только в этот раз, в отличии от ситуации в конце 2000-х, 5000 серия ситуацию в этом плане никак не изменила, да и, по всей видимости, на 6000 надежд не так много. Но "будем посмотреть".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
24
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
15
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
205
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
112
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 205
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 112
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

56 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в сентябре – список и сроки выхода российской, глобальной и европейской версий
5
HUAWEI P30 получил официальную скидку 20 000 рублей – игровой процессор, флагманская камера, быстрая зарядка и NFC по самой низкой цене с начала продаж
12
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 540 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, 90-Гц дисплей AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч
1
Раскрыты характеристики и цены видеокарт Big Navi – Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT – 16 Гб памяти Samsung, 256-битная шина и многое другое
29
POCO X3 NFC сильно подешевел – Snapdragon 732G, 64-Мп камера, 120-Гц экран, Android 10 и аккумулятор ёмкостью 5120 мА*ч по самой низкой цене с начала продаж
1
Геймеры против перекупщиков видеокарт – продажи GeForce RTX 3080 на eBay оказались полностью остановлены
35
Intel, Nvidia и AMD выпустили обновленные видео драйверы для Windows 10
19
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
49
Трассировка лучей в игре Ведьмак 3 позволила значительно улучшить графику, сделав тени и эффекты близкими к реальности – описание и инструкция по добавлению Ray tracing в The Witcher 3
9
Консоль Sony PlayStation 4 останется актуальной приставкой до 2024 года
11
7 популярных смартфонов Xiaomi получили Android 11 – Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S и другие – список и ссылки на закачку
2
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
25
Выясняем, так ли важно количество видеопамяти для современных видеокарт на примере GeForce RTX 3080 – по мнению Diy.zol
32
Xiaomi Redmi Note 9 сильно подешевел – NFC, аккумулятор на 5020 мА*ч и 48-Мп камера со скидкой до 140 долларов
1
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
90
Crysis Remastered против оригинальной игры 2007 года - очередной проходной проект или графика нового поколения - от Testing Games
21
Poco F1 и Xiaomi Mi A2 получат кастомные сборки Android 11
4
Realme представила четырёх мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9C
1
GTA 6 была красочно анонсирована в конце презентации PS5 – новая концепция от пользователей выглядит очень реалистично
+
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
5

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Какую видеокарту купить, если денег мало, а поиграть хочется – выбираем модель для любого кошелька и игрового разрешения на 60 fps
28
Самые необычные материнские платы - встроенные тюльпаны, распаянная память, распаянные связки видеокарт и многое другое
31
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
24
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
41
Выбор лучшего ноутбука от 35 до 115 тысяч рублей в сентябре 2020
12
Тестирование комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18) в играх
48
Data Scientist – вероятная профессия будущего. Реальность и мифы
30
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
+

Сейчас обсуждают

Listoman
18:00
Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем